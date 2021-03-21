عمالة الصويرة تدخل على خط "مشروع نسمة"

عقدت السلطة المحلية بمدينة الصويرة اجتماعا، بحضور رئيس المجلس الجماعي والمدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة، وممثل شركة “العمران” بالصويرة، لحل مشكل حوالي 340 مستفيدا من مشروع السكن الاقتصادي المسمى “نسمة” بتجزئة “تفوكت امتداد” بحاضرة الرياح.

وكان هذا المشروع السكني سببا في اندلاع عدة احتجاجات تراوحت بين وقفات واعتصامات، كما تطرقت إليه أسئلة برلمانيين، بعد تأخر تمكين المستفيدين من شققهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ما تقرر في الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن ودادية السكن الاقتصادي للموظفين بالصويرة، يشكل خطوة أولى لحل المشكل من قبل عمالة الصويرة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين في الدفعة الأولى (160 موظفا) حددته مساحة العقار الذي وفرته الجماعة الترابية لمدينة الرياح حاليا.

وتابعت المصادر ذاتها “طرحت خلال هذا الاجتماع الموسع، الذي ترأسه باشا المدينة منصف سرغين، ثلاثة اقتراحات لتمكين المستفيدين الآخرين (180 موظفا) من شققهم”، مضيفة أن “الحلول المقترحة تنتظر الإجراءات لحل المشكل نهائيا”.

وتحول هذا المشروع، الذي أطلق سنة 2009، في إطار السكن الاقتصادي لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، بعد استفادة 72 أسرة، من حلم إلى كابوس يقض مضجع الذين لم يستفيدوا، رغم تأديتهم مستحقات شققهم كاملة.