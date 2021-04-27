عمالة المضيق تستقبل مرحلين من سبتة المحتلة ‬

علم لدى مصالح عمالة المضيق الفنيدق أنه جرى إجلاء أكثر من 30 شخصا، ليلة الإثنين، كانوا قد نفذوا محاولات للدخول إلى مدينة سبتة المحتلة نهاية الأسبوع المنصرم.

وكشفت المصادر ذاتها أن معبر الثغر السليب فتح استثناء لعودة الأشخاص الذين تم توقيفهم من لدن السلطات الأمنية لحكومة المدينة المحتلة، مشيرة إلى كون غالبيتهم ينحدرون من إقليم شفشاون.

وجندت مصالح عمالة المضيق أطقما طبية وتمريضية وإدارية من أجل ضمان استقبال جميع الأشخاص المرحلين إلى المغرب في ظروف جيدة، وإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، في أفق إخلاء سبيلهم وتمكينهم من العودة إلى منازل أسرهم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.