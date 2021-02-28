عندما قنّنت الجزائر استعمال "الكيف" و"الكوكا" و"الأفيون" قبل 17 سنة

ردا على الحملة التي تشنها عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، مؤخرا، على المملكة المغربية بخصوص مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، إن الجزائر قننت الاستعمال الطبي لـ”الكيف” منذ 17 سنة، لكنها صوتت ضد القرار الأممي بشأن هذه النبتة ضدا على المغرب.
وأوضح الخياري أن الجزائر قننت الاستعمال الطبي للقنب الهندي منذ سنة 2004، حيث أصدرت قانونا يسمح بزراعته واستغلاله لأغراض طبية وعلمية.
وأضاف أن الجزائر ذهبت أبعد من ذلك، حيث شمل القانون المذكور نبتة الكوكا والأفيون أيضا، بناء على القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425، الموافق لـ25 ديسمبر 2004، والذي صدر مرسومه التنفيذي رقم 228 -07 المؤرخ في 15 رجب عام 1428، الموافق لـ30 يوليوز 2007، والذي يحدد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية.
وأشار الخياري إلى أن المادة الثانية من القانون المذكور تنص على أنه “تخضع لترخيص الوزير المكلف بالصحة عمليات إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل أو تصدير أو استيراد المخدرات و/أو المؤثرات العقلية وسلائفها، وكذا زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب”.
وبخصوص تصويت الجزائر ضد القرار الأممي بشأن القنب الهندي، تساءل منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف” قائلا: “كيف يعقل أن الجزائر شرعت الاستعمال الطبي لـ”الكيف” منذ 2004، وترفض التصويت لصالح القرار الأممي الذي يقر بوجود إمكانيات علاجية لهذه النبتة؟”.
وأكد الخياري أنه “لولا تصويت المغرب لما صدر هذا القرار الأممي”، مشيرا إلى أن “ما قامت به الجزائر لم يكن سوى محاولة فاشلة لتأبيد مشكل “الكيف” في المغرب، والحفاظ على هذا الملف للهجوم عليه في كل حين”.
تم تقنينها بالجزائر لان الجيش يتحكم في كل امور البلاد بما فيها المتاجرة دوليا في المخدرات والمؤثرات العقلية خاصة كل المخدرات (synthétiques) .الرئيس تبون وابنه كانا متابعان قبل توليه الرئاسة في قضية كوكايين .حلال عليهم وحرام علينا هذه هي عقيدة الحكام اصحاب الشواهد الابتدائية.شنقريحة والجنرلات العجزة معه لا يمكن لهم التحرك او الوقوف بدون اخذ الامفيتامين.
حنا المغاربة نساند بلدنا وسيدنا في كل القرارات التي من شأنها ازدهار البلد وشحن الطاقات والبحث عن أي مصادر وموارد لصالح تقدمنا ورقينا….آن الأوان للإنطلاق وخرق الآفاق…
وهل الامي حامل الكلاشنيكوف في الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية سيعرف كيف يغرس نبتة الكيف و يجنيها و يسوقها في خضم سوق نامية متنافس عليها من قبل الصين، هولاندا أمريكا وكندا ؟ لا يعرف سوى النفط مقابل الغذاء
الجزائر ليس لديها شغل إلا مراقبة ما يقوم به المغرب والمغاربة.. فالمغرب لا يعير اهتماما لجمهورية العسكر وهو يخطو خطوات كبيرة بسرعة الضوء في مجال التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أما جارة الشر فهي تتطور بسرعة السلحفاة
وقل لي الفقيه سبقنا لجامع وحنا ما عارفين ، هي كيف كيف بالكيف ، لنقيم الصلاة
رآه ماكين لا تقنين ولهم يحزنون هدا مسلسل قصير وسوف ينتهي .فيما تاتوصل الانتخابات تتبدا مزايدات على الأقاليم ريفية وجبلية لي مشهورة بالكيف
الحمد لله طويت هذه الشماعة الملف الدي كانت دائما تشهره في كل مرة رغم انها تبيح كل انواع المخدرات و حبوب الهلوسة العاقبة لملف الصحراء المغربية لنطوي مع هذه الحقبة السيئة التي ابتلي بها الشعب المغربي
جار السوء في حالة: ضربني و بكى, سبقني و آشتكى… وااا آسفاه !
il est ou la junte algerienne,grande guelle,y,a des Demos en espagne a cause du rappeur et l,autonomie des catalans
دعو الجزائر وشئنها وان واصلتم هكذا سوف تدخلون قرائكم مستشفيات الحمق ويلجئون اكثر لمخدر الشيرة الجزائر ليس لديها حقول من النبتة التي دمرت عقول لمغاربة اولا وعقول شباب العالم منذ قرون الن نجد فيكم مسلم حقيقي ويخرج لنا ويقول كلمة الحق ولا يخاف من البشر ويخاف من الذي خلقه
لا تكدبوا فمزارع الجنرالات هي التي يزرع فيها القنب الهندي و الافيون اما الشعب فيزرع البطاطا فهل سمعت مرة احرقوا الكميات المحجوزة من المخدرات
شكون عدوك
صاحبك فالحرفة
الجزائر عندها بترول و المغرب عندو الحشيش. و لا داعي لاقحام الجزائر لتبرروا اي شيء . يحسب لهم انهم لم يطبعوا مع الكيان الغاصب . و يحسب لهم انهم ليسوا طريقا و لا منتجا للمخدرات . هذه وقائع
على المغرب اخذ العبرة قبل الاقدام على هذه الخطوة
تقنين القنب الهندي والافيون و ,,, للاستعمالات الطبية في الجزائر كانت له ارتدادات سلبية طالت المجتمع الجزائري على المستوى الصحي والنفسي والحضاري ولو تم احداث دراسة في الجزائر للمقارنةبين فترة ما قبل غزو المخدرات للبلد وما بعدها سيجدون ان المخدرات في صيغتها المقننة والسائبة كانت وبالا وكارثة على البلاد والعباد ومست الكيان الجزائري في خصوصيته المتوسطية التي سادته لقرون طويلة والمخدرات افدح بكثير من ام الخبائث .
أتساءل هل فقد حكام الجزائر صوابهم و ضاع منطق عقولهم إلى هذه الدرجة حتى أصبحوا لا يدركون انهم بمجرد ان يخذ المغرب جارهم الشقيق في العروبة أي بادرة لحل بعض مشاكله حتى يتصدى لها حكام العسكر للجزائر. فهي حلال عليهم وحرام على المغرب. فأصبحوا يسيرون بلدهم بمنطق الغباء.
التمسوا العدر “لاشقاءنا” في الجزائر وادعوا لهم بالشفاء فانهم مرضى ولا تؤاخدوهم وتجاوزوا عنهم عفا الله عنهم
النضام الجزاءري يدعي الطهرانية ضد المغرب
فاي شيء يتعلق بالمغرب يا اما بنسبه الى نفسه غيرة وحسدا وحقدا او يتبرء منه ضدا على المغرب العقلية البوخروبية ما زالت تسكن قصر المرادية وانا مع التقنين. فالعديد من الدول في العالم امريكا المكسيك اروبا قننزا هده النبتة فلما المغرب كدالك كان الوقت ليقننها
حاولوا علينا من هذا الجزائر طلعتنا فالراس شوفوا شي مواضع اللي كتهم المغاربة إلى بقتوا فهذا التخربيق غادي ادخلوا فالعبة دايال عسكر الجزائر.
تقنين الكيف سيجعل الجزائر تغلق فمها الى الابد سلعة الازبال .
وماعلاقة بوتفليقة بباولو اسكوبار الكلومبي هل يعقل كانت صداقة بدون اي شيء بطبيعة الحال كانت تبادل الخبرات بين هدا النظام وهدا الزعيم الشعب الجزائري لايفهم نظامه حتى يوم احتجاز السفينة المحملة بالكوكاين ومادا عن حبوب الهلوسة القرقوبي اليس هدا النظام لديه يد في هده المخدرات
لهاذا الرئيس الجزائري تبون يدخن الحشيش بشراهة ………………………