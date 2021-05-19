فنادق المملكة تتطلع إلى تخفيف التدابير الاحترازية قبيل فصل الصيف

حركة انتعاش نسبية تشهدها فنادق المغرب خلال أيام عيد الفطر؛ فقد اختارت مجموعة من الأسر قضاء العطلة المصاحبة لهذه المناسبة الدينية خارج أماكن إقامتها، رغبة في تغيير روتين العمل والتخلص من التوتر النفسي الناجم عن تفشي الفيروس التاجي.
وتشهد العديد من الفنادق، حسب مصادر هسبريس، إقبالا متوسطا من لدن المواطنين الحاصلين على إجازات عيد الفطر، خاصة تلك الكائنة بالمدن الساحلية للمملكة، في ظل تخفيف إجراءات التشديد والمراقبة منذ انصرام شهر رمضان.
ومع ذلك، تطالب الهيئات المهنية التي تنشط في مجال الفندقة الحكومة بإعداد جدولة زمنية تتضمن تواريخ إعادة فتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وكذا السماح بالتنقلات الفردية بين المدن، يكون من شأنها تشجيع السياحة الداخلية والخارجية في فصل الصيف.
وتراهن الفنادق على الأشهر الأربعة المقبلة لتعويض بعض الخسائر المالية المترتبة عن تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد في حال اتجهت الحكومة نحو تخفيف التدابير الاحترازية، من خلال تمديد توقيت الإغلاق إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.
وبالنسبة إلى لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، فإن “الفنادق تعرف شبه انتعاش فقط في أيام عيد الفطر، لكن حركة الانتعاش الحقيقية غائبة منذ بداية الجائحة، وهو أمر طبيعي بسبب إغلاق الحدود الخارجية ومنع التنقلات الداخلية”.
وقال زلماط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الحكومة عليها تقليد نظيرتها الفرنسية في ما يخص تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، من خلال إعداد جدولة واضحة تتضمن تواريخ فتح الحدود، حتى يتسنى للفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران الاستعداد لهذه المرحلة الصيفية”.
وأبرز المتحدث أن “الجدولة الزمنية تكون بدون ضمانات من طرف الحكومة، حيث ترتبط بالتطورات الوبائية، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الصحية المشددة”، موردا أن “إيطاليا وبريطانيا سبق أن تراجعتا عن تلك الجدولة، فيما نبهت فرنسا إلى تشديد الإجراءات في حال حدوث قفزة وبائية”.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب إلى أن “الحكومة تتخبط في اتخاذ القرارات التي تعلن عنها بدون سابق إنذار، ما يؤثر بالسلب على الحصيلة السياحية التي يلزمها الاستعداد المسبق، خاصة الفترة الصيفية، لأن شركات الطيران، ومعها وكالات الأسفار الدولية، سبق أن صنّفت المغرب ضمن البلدان المغلقة”.
Il faut pas compter cette année sur les touristes européens no sur les MRE le Maroc c’est comme le climat pas de confiance même s’il fait chaud après c’est l’orage à cause des irresponsables du gouvernement des clowns beaucoup de géants ont perdu leurs boulots etc etc laissez fermés tout pendant encore 2 ou 3 ans c’est mieux pour le Maroc il y’a de largents caché dans les caisses de l’état no
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لا أدري لمادا يستمر المغرب في إغلاق حدوده في وجه الجالية رغم أن فحص كورونا كفي لتأكيد إصابة الشخص أو عدم إصابته أريد جواب مقنع لهدا الأمر لأنه كم شخص لم يرى أولاه و عائلته ما يزيد عن سنة و كم من شخص توفى أحد أقاربه و لم يستطيع الدخول للبلد حتى لتقديم واجب العزاء رغم أن الحل موجود هو الكشف الطبي إرحمونا فالتنقل مسموح به حاليا بين كل الدول الأوروبية و عدد الإصابات إنحفض بشكل ملحوض و اللقاح موجود بقرار إغلاق الحدود تعدبون مغابة الداخل و الخارج و تخلقون أزمة في البلاد إتقوا الله في هدا الشعب
ما احلى و اجمل ان تقضي عطلة الصيفية في جبال او الوديان الامازيغ و الاكل الطبيعي الصحي مع حسن الاستقبال و الضيافة و المناظر الخلابة الطبيعية وبارخص ثمن .
لاشك أن تخفيف إجراءات السفر سيساهم في تحرك النقود من جهة إلى أخرى …، لكن أين هي النقود لصرفها على السياحة ؟، فعجلة الإنتاج تثاقلت وأحيانا وقفت جراء الجائحة، هل تم التفكير أو إبداع وسيلة لتمويل السفر والعطل ؟
طبعا لا يجب إغفال أن الجائحة لازالت بيننا، والحذر يبقى مطلبا ملحا، رحم الله امواتنا ونطلب الشفاء لمن هم في الإنعاش ومن لازالو يعانون من مخلفات COVID-19
الحلول الناجعة سواء في السياحة أو غيرها، هي التي يتم إخراجها متلائمة مع إمكانيات المواطن الحقيقية والتي تراعي ثقافته دون تزييف لحقيقتها لما ينتج عنه من مجانبة الصواب في اختياراته المالية خصوصا والحياتية عموما معقدا بذلك جودة حياته وعدم وضوح الصورة واستشراف مستقبله ومستقبل اقتصاد البلاد في توازن مادي ومعنوي
إذا أردتم تحريك عجلة السياحة الداخلية يجب رفع حضر التنقل عبر السيارات العائلية، فهي الوسيلة الآمنة لنقل العائلات للسياحة. فكفانا من هذه القرارات المتناقضة التي هذفها الوحيد هو آداء الغرامات. فأصحاب السيارات من الطبقة المتواضعة يضنهم أصحاب هذه القرارات أنهم أغنياء وينهالون عليهم بالضرائب والمخالفات والغرامات لملأ خزينة الدولة من أجل المحضوضبن في هذا البلد الذين يتنقلون بحرية وحتى رادارات السرعة تتفادى تسجيل مخالفات السير عندهم.
خليو اصحاب اللقاح بوحدهم ادخلو المغرب لا غير هدي هي السياحه الجديده اللي فاز تكون .. جزائر حلو الحدود ديالهم و تونس و اسبانيا و بورتوجال Portugal و ايطاليا .ووحنا الحمد الله الوضع زوين و غاظين مزيان في اللقاح و صلنا تقريبا للي 40 سنه السبوع الجاي الحمد الله. و يا رب ترحم لي ماتو و تشافي المرضي