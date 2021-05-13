غرامة قياسية تكبد "علي بابا" خسائر باهظة

أعلنت شركة علي بابا الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس، أنها تكبدت 1.17 مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع والأخير بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لـ”ممارسات تعيق المنافسة”.

وفُرضت على الشركة ومقرها هانغتشو غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) الشهر الماضي، في إطار جهود هيئات ناظمة لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين.

غير أن “علي بابا” قالت إن أعمالها استمرت في تسجيل نمو مطرد، وإنه لولا الغرامة التي فرضت عليها لسجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 1.6 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 48 بالمائة.

وحققت علي بابا وتنسنت وجي دي. كوم وشركات كبيرة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا تجارة مربحة بشكل كبير بفضل اتباع الصينيين بشكل متزايد نمط الحياة الرقمي، والقيود الحكومية على منافسين أميركيين كبار في السوق المحلي.

لكن القلق تصاعد إزاء هيمنة الشركة في الصين، حيث يستخدمها المستهلكون المتمرسون في التكنولوجيا للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة وطلب قروض والقيام بمهام يومية أخرى.

وُضعت شركة علي بابا تحت المجهر بشكل خاص بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر، لكبحها مساعي للإقراض على الأنترنيت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب آنت غروب، الفرع الذي يتولى الدفع على الأنترنيت لصالح علي بابا.