غياب الإرادة السياسية يكرّس التصنيف السلبي للمغرب في مؤشر الرشوة

في سنة 2019، صُنّف المغرب في الرتبة 73 في مؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، محسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل الرتبة 80 سنة 2018، ما دفع رئيس الحكومة إلى الاحتفاء بهذا التحسن معتبرا إياه خلال المجلس الحكومي الذي تلا صدور المؤشر، “مشرفا جدا”.
ولم يتمكن المغرب من الاستمرار في تحسين ترتيبه في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حققه في 2019، بل إنه خسر ستّ رتبٍ، حيث صُنف في الرتبة 86 ضمن 180 بلدا، محصّلا على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
وعلى الرغم من أن المغرب حسّن ترتيبه في مؤشر إدراك الرشوة في سنة 2019، إلا أنه، ومنذ سنة 2012 إلى 2020 التي تراجع فيها مرة أخرى في الترتيب، “مستقر في مستوى الفساد البنيوي والمعمَّم”، بحسب عز الدين أقصبي، عضو ترانسبارانسي، مشيرا إلى أن النقطة التي يحصل عليها المغرب ضعيفة جدا.
وأوضح أقصبي في تصريح لهسبريس أن فقدان المغرب لنقطة واحدة يكلّفه خسارة عدد من الرتب في مؤشر إدراك الرشوة، على غرار هذه السنة، حيث كلّفه فقدان نقطة واحدة خسارة 6 رتب، “وهذا يعني أن وضعية المغرب ليست حسنة”، على حد تعبيره.
ويستند تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان وكذا ترتيبها في مؤشر إدراك الرشوة، إلى البحوث والدراسات الاستقصائية التي تجريها وكالات دولية متخصصة، والدراسات الاستقصائية والتقييمات التي يجريها الخبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.
ويتوفر المغرب على مؤسسات معنية بمحاربة الرشوة، كما أنه وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنه لا يزال يُصنف كـ”منطقة فساد مزمن”، ويرجع سبب عدم فلاحه في محاربة الرشوة “إلى غياب إرادة سياسية حقيقية، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى الدولة”، يقول أقصبي.
وتابع المتحدث ذاته بأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لم تتمكَّن من الإمكانيات الضرورية والاستقلالية اللازمة للقيام بعملها، كما أن القوانين الموضوعة، مثل قانون التصريح بالممتلكات، غير مفعلة، مضيفا: “في ظل هذا الوضع، لا نستغرب وجود فساد مزمن”.
وإذا كان ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد قد ساء خلال سنة 2020، فهناك احتمال بأن يزداد سوءا خلال السنة الجارية، وذلك بسبب عمليات الفساد المحتمل أن تكون قد وقعت خلال تدبير صفقات جائحة فيروس كورونا، خاصة في قطاع الصحة العمومية.
وقال أقصبي في هذا الصدد: “في ظرفية جائحة كورونا، ازدادت وضعية الفساد أكثر، حيث كانت هناك صفقات لم تخضع لمعايير الشفافية المطلوبة، ومن الممكن أن يتراجع المغرب بسبب ذلك في مؤشر إدراك الرشوة هذه السنة”، مضيفا: “لا يمكن أن تحارب الدولة الفساد بالخطابات بينما في الواقع لا يوجد تفعيل لهذه الخطابات”.
لا توجد مؤسسة مستقلة في المغرب أو منتخبة بطريقة ديمقراطية حتى نقول انها ستقوم بواجبها فكل المؤسسات موضوعة لهدف واحد هو تجميل صورة المغرب القبيحة في الخارج ما دام لا يوجد عقاب فالفساد و الرشوة في أمان
كيف يتم ادراك مؤشر الرشوة في المغرب من طرف بعيد عنا .المغرب البلد الاول عالميا في الرشوة لان الارادة السياسية تريد البقاء وتكريس الرشوة .المواطن هو المؤشر الحقيقي لان بعض المسؤولين في ادارات تيقول دير لفلوس في قصبة وديرها اعلام و جيبها لي . أما الصفقات الخدماتية بالملايير كيف تدوز لاصحابها الا بالرشوة
قضية الرشوة لا علاقة لها بالقرارات السياسية. لكن لها علاقة مباشرة بسوء الأخلاق و غياب الوازع الديني.
الدولة حاربت المقررات التربية الإسلامية و الكتتاتيب القرائنية، و جعلت خطب الجمعة مجرد كلام لا يفيد في شيئ، و ألغت الدروس العلمية في المساجد و على شاشات التلفاز… و النتيجة أصبح لدينا مواطنون لا يعرفون شيئا عن مستقبلهم الحقيقي بعد الموت و الكل يعيش كالبهيمة لا همَّ له سوى إشباع شهوة البطن و الفرج.
المسؤول الذي لا علاقة له بالدين و تغيب عنه المراقبة الإلاهية لا يأبه بالحرام و يُدخِل إلى أبناءه المال الحرام و السحت و النتيجة الأسر مشتتة و البركة ممحوقة و الأبناء ضائعون في الشوارع بين المخدرات و الزنى و اللواط…
الحل لكل المعضلات هو العودة لشرع الله و تعلم الدين و مكارم الأخلاق
ماذا يمكن ان يقال والجميع يعلم ان المنظومة المتحكمة تبني سياستها على الريع في غياب دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وانعدام منظومة عدالة مستقلة !! فمن الطبيعي ان تتفشى الرشوةً ويعم الفساد بل يعتقد الجميع ان الفساد مدعم بشكل ممنهج خصوصا مع غياب ارادة سياسة صادقة وحاسمة للاصلاح ومحاربة الفساد !!
وما غير ذلك سوى كلام فارغ الاصلاح يجب ان يكون من فوق وهو الحل الًوحيد والاوحد
ليس غياب الارادة السياسية فقط، بل ظعف تأثير المنظمات التربوية على الإنسان المغربي بوجه عام: الاسرة، التدين، و المنظومة التعليمية.
منذ الإستقلال ونحن نسمع محاربة الرشوة،ومنذ عشر سنوات نسمع ربط المسؤولية بالمحاسبة.من يحاسب من وإلى متى؟.المغرب يبقى هكذا لن يتقدم بل العكس يتراجع للوراء في جميع الميادين،اللهم إذا جاء التغيير الجدري من رب الأرض والسماوات لأن نعرف كل من حارب الظلم زجوا به في السجون
Le système de passation des marchés et le cadre légale de sélection des entreprises engendre le recrutement de moins disants qui prévoient, dès le départ, la réalisation des prestations dans un cadre de corruption. La gestion des travaux sur le terrain n’étant plus contrôlée aggrave la situation. Les bonne entreprises compétentes et de bonne fois sont écartées des le départ.
C’est voulu et c’est malheureux.
لاسف هذا الفيروس اقوى من كوفيد لان بعظهم
يتعامل معه برضاه. وناس تانية أصبح عندها مفهوم قهيوة وغيرها … شي حاجة مفروغ منها ، ولي رافض بتاتا كيتحط في مواقف مجبر يعطي الرشوة .ومؤخرا صار فيروس الرشوة حتى عند دول العالم الاول لكن بصيغة أخرى
لايمكن التخلص من هذه الآفة بالكلام المعسول المطلوب تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ارض الواقع. والقضاء فوق الجميع .مانراه اليوم أمامنا هو زيادت الطين بلة كما يقولون .بتشكيل اللجان واللجان والهدف من وراء هذه اللجان هو دك الرماد في العيون فقط.
الرشوة مشكل عقلية ، و ضعف القضاء و عدم استقلاليته ، الرشوة ممكن ان نقضي عليها بشكل كبيييير اذا اصبح القضاء مستقل و الصحافة المهنية ، من غير حرية تعبييير و امكانية فتح ملفات بحرية في الجرائد صعب ان يتحقق اي شيء ، و هذا كله من النظام ، النظام يريد الوضعية ان تبقى متعفنة لانه مستفييد منها يضع اشخاص فاسديين ، و يبقي ملفاتهم كوسيلة ابتزاز في حال استيقظ ضمير اي شخص فيهم ، في كل اجهزة الدولة تجد مرتشيين و فاسديين ، لانها راس مالهم لدى النظام . و هذا الوضع يكلفنا اقتصاديا و ينفر المستثمريين ، و ينعكس على البطالة و تردي الخدمات الاجتماعية ، الفاسدون و المرتشون لا ينتجون الا الخراب و الغش . و غرق المدن مع كل قطرة مطر مجرد دليل بسيط ، لا حل للمشكل حتى تتعفن الوضعية بشكل سيء و يحدث ما لا يحمد عقباه و نصبح دولة موز كدول نراها تغرق كلبنان ….
نحترف انتقاد الآخر وننسى أنفسنا. ما هكذا يحدث التغيير. إن كان لكل منا جهد أو قوة فليركزها على ذاته في اتجاح إصلاح عيوبه التي ندركها تماما لكن لا نركز عليها بل نعشق مناقشة عيوب الآخرون. إن أكبر جهاد يا إخوتب هو جهاد النفس.
ما استرعى انتباهي في المقال هو السيد يقول بان حالة التصنيف غير مشرفة للمغرب والاخر يقول على حد تعبيره وهل هناك من يختلف مع هاذا الواقع يا اخي واكتر من ذلك فهذه الدراسة بعيدة عن الحقيقة فنحن المغاربة الرشوة تجري لنا في الدم واصبحت عندنا عادية فمثلا للحصول على شهادة السكنى او الحياة لا بد بالاتصال بالمقدم وانتم تعرفون الباقي زد على ذالك ما يقع في الادارات والمقاطعات من تجاوزات ولهذا انا اعتبر أن هاذا التصنيف هو بحد ذاته فيه ان
محاربة الفساد حقيقية تكون بخلق قوانين تصل إلى حد الإعدام كما تفعل الصين فالصين تطبق الإعدام إذا ثبت للجاني الحصول على رشوة تقدر بحوالي 463 ألف دولار أمريكي وبهذا نكون سنبني وطنا بعيدا عن المفسدين ويتساوى المواطنون أمام القانون.
مند مدة طويلة وإنا أطلب من الله ان يخرج لنا ولو مسؤول واحد يخاف الله و يعمل على تحقيق و لو بعض من متطلبات الشعب المغربي دون النظر إلى تحقيق متطلباته الشخصية، كلهم لصوص، كلامهم قبل الانتخابات كله وعود، و لكن للأسف عندما يصل إلى مبتغاه ينقلب رأسا على عقب، كان المواطن المغربي ينتظر خيرا من أصحاب اللحي اقصد العدالة والتنمية و لكن فاجؤونا، بأنهم أكثر تصلبا من الآخرين
كمال المنصوري تحليل في غاية الأهمية..تطرقت للحقيقة التي تغيب عن أغلبية الناس.