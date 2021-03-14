فاعلون في درعة تافيلالت يشجبون "تخوين وادو"

أطلق عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، جراء ما وصفوه بـ”حملة التخوين المغرضة التي يتعرض لها نتيجة إبداء رأيه الشخصي في مساندة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا”.
واستنكر رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات والتعليقات التي تشكك في وطنية الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، لمجرد إبداء دعمه لرئيس الكرة الجزائرية في انتخابات رئاسة “الكاف”، والتي وصل بعضها حد التخوين، داعين إلى التفريق بين ما هو كروي وما هو سياسي.
وقال عدد من المعلقين ردا على حملة التخوين التي يتعرض لها الدولي المغربي السابق: “إن اللاعب السابق عبر عن رأيه الشخصي بخصوص الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا وأعلن مساندته للجزائري خير الدين زطشي، كما عبر عدد من المغاربة أيضا عن انتخاب مسؤول من جنوب إفريقيا”.
وفي هذا الإطار، قال أحمد أوصالح، ناشط فيسبوكي معروف بجهة درعة تافيلالت: “في الحقيقة، حملة التخوين المغرضة التي يتعرض لها اللاعب الدولي السابق، ابن إقليم تنغير، تحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض المسؤولين بدورهم عبروا عن مساندتهم لمسؤول من جنوب إفريقيا”، مضيفا أن “دولتي الجزائر وجنوب إفريقيا تعتبران من أشد أعداء الوحدة الترابية للمغرب”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “اللاعب الدولي المغربي السابق أكثر وطنية من بعض المسؤولين واللاعبين السابقين، الذين لم يظهر لهم الأثر في فترة دعم صندوق جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “وادو ساهم من ماله الخاص في هذا الصندوق بـ100 مليون سنتيم، واقتناء 700 لوحة إلكترونية لفائدة تلاميذ دائرة إلنيف بإقليم تنغير”، بتعبيره.
من جهته، عبر الناشط داود مازين، من إقليم تنغير، عن استغرابه “هذه الخرجات التي وصفوها بالعنصرية وغير المسؤولة” متسائلا: “إذا كنتم تعاتبون وادو لدعم الجزائري زطشي، فقارنوا أنفسكم بالجزائريين وتساءلوا هل خرج أحدهم مهاجما بلماضي على قبول وادو المغربي مساعدا له؟”.
واستنكر المتحدث ذاته “الحملة الإعلامية العنصرية المغرضة في حق الدولي المغربي السابق، الذي أبان عن وطنيته في أكثر من مناسبة، وأبان عن حبه لملك البلاد، إلا أنه أصبح خائنا بمجرد أن عبر عن رأيه الشخصي”، مضيفا أن “بعض وسائل الإعلام صنفت الدولي السابق إلى جانب الانفصاليين فقط لأنه عبر عن رأيه ليس إلا”، بتعبيره.
وقال عدد من المعلقين إن ما عبر عنه عبد السلام وادو يدخل ضمن حرية التعبير ورأيه الشخصي، لا يلزم أحدا ولكن يجب احترامه، مشيرين إلى أن “حملة التخوين التي تعرض ويتعرض لها كل من زل لسانه، تساهم في صناعة أعداء جدد لهذا الوطن”، بتعبيرهم.
لم تصل لدرجة خيانة الوطن. قد نحضرها في خانت التسرع او محاولة اغضاب الغير. ومن الممكن وضعها في خانة الغباء الاعظم
وادو دار يدو ف يد زطشي ولا حتى هو سطاشي. غيبقا غي بوحدو. مسكين، كاره لقجع و نسا أن هذا الأخير في اسمه كاينة كلمة الفوز، و هي فوزي. مسكين وادو، داه الواد.
هذا الشخص لم يقنع أبدا لا وهو لاعب ولا وهو مدرب ولا حتى في خرجاته.
إلى مزبلة التاريخ.
راه كاينين شي وحدين كايداعيو الوطنية وهم لا وطنيين ولا جهويين … السيد وادو عبر عن رايه الشخصي دون خلفيات ودائما يعبر عن وطنيته فعلا وقولا.
لو لم يكن لقجع مرشحا لتقبلنا الفكرة لكن مساندة اجنبي تعني عدم دخول المغرب الفيفا و الذي كانت اولى نتاءجه عدم فبول دولة في الفيفا لا تتمتع بالاعتراف من طرف الامم المتحدة…خدمو عقلكم شوية ….
عندما دعمت الجزائر ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2022 هل كان يعتبر تخوينا من طرف الجزائر رغم الجزائر تكن العداء للمغرب ضد الوحدة الوطنية للمغرب ولقجع رشح الجنوبي الافريقي لرئاسة الكاف رغم أن جنوب افريقيا من اكبر مدعمي للأطروحة البوليساريو ضد المغرب فلا تخلطوا مواقف الرياضية لمواقف أخرى سياسية
أظن ولست بمبسط للأمور المشكل هو حساسيته المفرطة إزاء تعليق او اثنين حول لون بشرته من طرف بعض الشباب المناصرين لمولودية وجدة حيث صوروه على شكل قرد. ولقصر نظره اصبح يذم بلدنا في منابر عديدة والرجل فعلا عدو للبلد عاى غرار الراضي وآخرين عديدين. ليس مشكل التخوين من الناس فهم حكموا عليه من تصرفاته
ما قام به وادو عمل صبياني و يدخل في خانة قليان السم بعدما وقفت الجامعة الملكية لكرة القدم على الحياد في الخلاف بين المولودية الوجدية و سي وادو . الامر الذي لم يستسغه هذا الاخير. اما التصويت للجنوب الايفريقي من طرف المغرب فهو امر عادي في اطار كرة القدم مادام لا يوجد له منافس من المغرب ، لكن ان يكون لقجع مرشح لعضوية الفيفا و منافسه هو زطشي و ان تساند هذا الاخير ضدا في بني بلدك و المشهود له وطنيا و ايفريقيا بالاستقامة و العمل الجاد فهذا اقل ما يقال عنه هو التبرهيش. ادعوا محبي وًمعارف المدرب وادو ان يساعدوه من الخروج من الازمة النفسية التي يمر منها وًتخبطه الاعلامي حيث انه في الاخير ابن هذا الوطن الكبير