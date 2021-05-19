فعاليات تطالب بالتحقيق في "لوبي صيدليات"

يسود غليان كبير في صفوف ساكنة زناتة التابعة لعين حرودة، ضواحي المحمدية، من طريقة تدبير مشروع “جنان زناتة” من طرف الشركة المكلفة به، خصوصا ما تعلق بتسليم الرخص.

فقد وجهت انتقادات عديدة لشركة التهيئة زناتة بسبب ما أسمته فعاليات مدنية “تسهيل المسؤولين بها الحصول على التراخيص لفائدة لوبي الصيدليات”، الذين يجهزون بقعا أرضية لفائدة المستفيدين منها مقابل تحويل “الكراجات” إلى صيدليات.

وكشفت هيئات عدة، إلى جانب المواطنين، أن بقعا أرضية حصل أصحابها على التراخيص بشكل سريع، ستتحول محلاتها إلى “صيدليات”. في المقابل، يجد المستفيدون الآخرون صعوبات عديدة ويستغرقون وقتا أطول للحصول على التراخيص والشروع في بناء منازلهم.

واعتبر مواطنون تحدثوا لجريدة هـسبريس الإلكترونية أن المستفيدين الذين أجروا القرعة بحضور السلطات المحلية، استغرقوا وقتا طويلا مقابل الحصول على التراخيص من لدن الشركة المفوض لها تهيئة مشروع زناتة.

واستغرب هؤلاء كون شخص بعينه استطاع لوحده معرفة مكان تواجد هذه الصيدليات داخل التصميم الخاص بالمشروع، وهو ما يستفاد منه، بحسبهم، وجود جهة تسهل له ذلك وتمكنه بالتالي من الحصول على التراخيص.

عزيز هناوي، رئيس شبكة الفضاء الجمعوي زناتة، أوضح أنه من الصعب على مستفيد من دور الصفيح معرفة مكان البقعة التي ستحتضن صيدلية داخل التصميم، وأعرب عن رفضه التمييز بين المستفيدين في هذه العملية.

وشدد هناوي، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على ضرورة تكافؤ الفرص بين الجميع، “فلا يعقل أن يتم التفويت بهذه الطريقة وبهذه السرعة، الأمر الذي يجعل الراغبين في تحويل المحلات الخاصة بهم إلى صيدليات مستحيلا”.

وطالب رئيس شبكة الفضاء الجمعوي زناتة السلطات الإقليمية “بفتح تحقيق معمق في هذه القضية التي يكون الضحية الأكبر فيها المستفيد من البقعة الأرضية، فيما يكون الرابح مُولْ الشْكارة الذي يتكلف بتشييد البناية مقابل الحصول على الكَراجْ وتحويله إلى صيدلية يتم بيعها بالملايين”.

وحاولت جريدة هـسبريس الإلكترونية الاتصال بالمسؤولة عن قسم التواصل بشركة التهيئة زناتة لأخذ وجهة نظر الشركة في هذا الملف، غير أننا لم نتمكن من ذلك.