فلاحو "العرجة" يواصلون الاحتجاج ضد قرار الإخلاء

واصل فلاحو ومستثمرو منطقة العرجة بإقليم فكيك سلسلة احتجاجاتهم بمسيرة، نظمت مساء السبت، للتنديد بتدخل الجيش الجزائري الأخير، ومطالبتهم بإخلاء المنطقة باعتبارها جزءا من التراب الجزائري.
وردد المحتجون، الذين كانوا مؤازرين من قبل عدد من ساكنة فكيك وفاعلين جمعويين، مجموعة من الشعارات المستنكرة لهذا القرار المفاجئ من قبل الجيش الجزائري، وطالبوا السلطات المغربية بالتدخل لإيجاد حل عاجل لقضيتهم.
وتساءل عبد الحفيظ بوبكري، وهو فاعل جمعوي بفرنسا وأحد المتضررين بمنطقة العرجة، “عما إذا كان للدولة المغربية، إلى حد الآن، رد على استفزازات الجزائر المتكررة على طول الشريط الحدودي بالمنطقة”، مؤكدا أن فكيك ظلت طيلة عقود رهينة هذا الوضع الذي زاد من تقليص مجالها الحيوي”.
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الساكنة عازمة على الاستمرار في أشكالها الاحتجاجية إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل، خاصة أن الفلاحة هي النشاط الوحيد الذي يزاوله المواطنون المتضررون من هذا القرار”.
يذكر أن فلاحي ومستثمري أراضي منطقة العرجة المتواجدة بمحاذاة الحدود المغربية – الجزائرية تلقوا قبل أيام إشعارا من قبل الجيش الجزائري لإخلاء المنطقة تحت التهديد بالاعتقال ومصادرة الآليات والمعدات الفلاحية، مما أجج الوضع بالمنطقة في الأيام الأخيرة.
صمت السلطات المغربية شيئ مريب، مجموعة من المنابر الإعلامية و صفحات على مواقع التواصل تروج لمعلومات و معطيات لا علاقة لها بالحقيقة و الواقع التاريخي و الإتفاقيات بين المغرب و الجزائر، يجب توضيح الأمر من طرف السلطات لتوضيح المسألة الرأي العام المغربي
من بعد انهزامات الجزائر المتكرر سياسيا ” طرد البوليساريو من الگرگارات ، بناء الجدار حتى الحدود مع الجزائر و موريتانيا ، قنصليات الولايات المتحدة و 27 دولة في الصحراء …..” و اقتصاديا ” نقص مواد غدائية مثل الحليب و الطحين و الزيت المائدة … اللقاح غير موجود والوعود الكاذبة .. ورياضيا ” نجاح القجع و انهزام الممثل الجزائري رفض المقترح الجزائر من الأفارقة ….” أنهزامات كثيرة تدفع الجزائريين الى الإنتقام ضد المملكة المغربية بهده الطريقة عندنا مؤهلات الرد مثلا قطع مياه أحد الأنهار لكن نحن مغاربة و ننتمي الى المملكة المغربي لا ننزل الى مستواهم لأننا ملكيين
الغرض من قرار البؤس الذي اتخده العسكر الجزاءري هو خلق المشاكل للدولة المغربية.. فبوخروبة المدعو بومدين كان يظن انه سيخلق مشكلا للحسن الثاني عندما طرد عشرات الالاف من المغاربة و جردهم من ممتلكاتهم ورماهم على الحدود.. لكن الدولة المغربية احتضنت ابناءها و تقوت بهم.. نفس المنطق عندما بعثت المخابرات الجزاءرية ارهابيين ليفجروا فندق اطلس اسني بمراكش.. كانت تظن ان المغرب سينفجر بعد ذلك.. لكن المغرب عرف كيف يتعامل مع الارهاب و نظف المملكة منهم.. ثم جاء اغلاق الحدود و قد كان الكابرانات يظنون انهم سيخنقون المغرب و سيخلقون اضطرابات في الجهة الشرقية.. لكن الدولة تحركت واستثمرت واصبحت الجهة الشرقية افضل من الجزاءر العاصمة.. وسيرا على نفس النهج لا يجب ان ننتظر الكثير من قلالين الخير و اصحاب النيف العامر خنونة.. يجب على الدولة المغربية توزيع اراضي على الفلاحين المتضررين لكي يستقروا.. دون نسيان ان الحل الجدري هو اعادة رسم الحدود من فيكيك الى تندوف.. و هذا لن يكون اليوم ولكنه لن يطول..
من خلال قراءة تاريخ الصراع بين المغرب والجزائر تبين أن المغرب منذ سنة 1975 وهو ينهج سياسة الهدنة و غض الطرف عما يجري في المناطق الحدودية رغم ما قامت به الجارة من بثر لأراضي تعدت حتى اتفاقية الحدود نفسها وكذلك عدم استغلال خيراتها من طرف الدولة نظرا لقربها من الشريط الحدودي و الهدف هو استمالة الجزائر لعلها ترفع شوكتها عن الصحراء المغربية ولكن لا شيء يشفع لها ولهذا آن الأوان لجبر الضرر للسكان وذلك بأن تقوم الدولة بحماية ممتلكاتهم وأرواحهم وتخلق أوراش التنمية الكبرى بالمنطقة تعويضا عما فاتهم طيلة 45 سنة الماضية.