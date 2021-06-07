فوضى "الفرّاشة" تثير الاستياء بأحياء الدار البيضاء

فوضى "الفرّاشة" تثير الاستياء بأحياء الدار البيضاء
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 22:33

تشتكي مجموعة من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية من تنامي ظاهرة الباعة الجائلين، التي صارت تقلق راحة المواطنين وتسهم في الفوضى وتناثر الأزبال على مرأى ومسمع من السلطات.

وعبرت ساكنة مجموعة من المناطق في الدار البيضاء عن تذمرها من هذا الوضع، مستغربة عدم التحرك لإنهاء الفوضى التي يتسبب فيها هؤلاء الباعة الجائلون.

وأمام عجز السلطات المحلية ببعض المقاطعات عن القضاء على الظاهرة، على غرار مقاطعة سيدي معروف، اضطرت الساكنة إلى مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات لمطالبته بالتدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.

فقد راسلت ساكنة تجزئة المستقبل بتراب مقاطعة سيدي معروف، التابعة لعمالة عين الشق، ولاية الجهة لمنع تجمعات الباعة الجائلين التي “قد تتسبب فيما بعد في كوارث بالحي”.

ودعت الساكنة، وفق المراسلة، والي الجهة لإصدار تعليماته إلى السلطات المحلية “قصد التدخل وإنهاء الفوضى والعشوائية في مختلف الأزقة التي يتسبب فيها العشرات من الباعة الجائلين”.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن “مجموعة من المهاجرين الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء، أقدمت بدورها على احتلال بعض الأزقة، ما ينذر بتحويل المكان إلى تجمع للمهاجرين ويفتح المنطقة أمام أنشطة غير قانونية”.

ويطالب الفاعلون الجمعويون على مستوى الدار البيضاء السلطات بتعزيز الأسواق النموذجية وأسواق القرب في مختلف المقاطعات والأحياء، وذلك لتنظيم هؤلاء الباعة الجائلين وإنهاء الفوضى بالشوارع التي يتسببون فيها.

الباعة الجائلون الدار البيضاء المهاجرون الأفارقة سيدي معروف

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