في سؤال الانتماء

المشهد قصير للغاية. لقطته الأولى تظهر امرأة في عقدها الثالث. جالسة على سريرها المغمور بكل أنواع الفواتير والرسائل الحكومية والغرامات. تجلس القرفصاء في غرفة نومها، وتكتب على دفتر يومياتها. نسمع صوتها الرخيم يقول:

“لنترك الراقدين تحت التراب في حالهم. يبدو لي أن زمن الانتماء هو سجن غريب. يحجب الرؤية ويوجه النظرات ويشكل خطابا مزيفا للواقع. فهل كان الفيلسوف الألماني نيتشه سيكتب ويصدر أعماله لولا خروجه من سجن انتماءاته؟ وهل كان كانط سيبدع متونه الفلسفية وغياهب الانتماء تسكن أعماقه؟ الانتماء نافذة وحيدة ننظر من خلالها إلى العالم وكأننا ننظر إلى جبل الجليد. أليس الأجدر بنا أن نرى انتماءاتنا الضيقة من خلال نافذة كونية أساسها الإنسان العابر لكل قارات العالم، بعيدا عن منطق جوازات السفر والحدود والمعابر وحتى لغات الوطن الماكرة. الانتماء يحارب في دواخلنا روح التفكير. والهروب أو التحرر من هذا الانتماء هو محاولة لاسترجاع حرية فطرية في دواخلنا. هي فرصة لعقولنا كي تعمل دون أية رقابة. ليكن الانتماء عبارة عن نافذة فقط لا غير. نظرة من بين النظرات ومساحتها تشبه مساحة الكون. فلولا حرية التفكير خارج مدارات الانتماء لما أبدع سقراط وكل الفلاسفة والفنانين الكبار. أولئك، حاربوا الانتماء في أنفسهم وشكلوا لذواتهم منارة تخدم العقل الإنساني الواسع.

الانتماء يشكل جدار المؤسسة غير المرئي، وما لا يرى بالعين المجردة يراه صاحب كتاب الأمير الصغير أنطوان دو سانت إكزوبيري هو الأهم في كل شيء. الانتماء ينمط التفكير وأحيانا يحنطه كما يحنَّط المَيِّتَ حتى لا نرى أبعاد الفكر والعقل والروح التي تتدفق كشلال من عيون الواقع والإنسان والكون.

لنرى العالم والإنسان بعيون ترى ما لا يراه المنتمون”.

ينتهي المشهد بلقطة تحرق فيها بطلة الفيلم كل الأوراق وترمي رمادها في المرحاض.

للحديث بقية..

كاتب ومخرج سينمائي مقيم في برلين.