قافلة طبية تستهدف عمال نظافة بمدينة خريبكة

نظمت “جمعية لنتواصل”، بدعم من “مؤسسة جود للتنمية”، وبشراكة مع “جمعية الخير للأعمال الاجتماعية”، الأحد، رابع نسخة من القافلة الطبية المجانية في الطب العام، استهدفت عمال ومستخدمي التدبير المفوض للنظافة بمدينة خريبكة، وذلك تحت شعار “أيدينا ممدودة لكم”.

وأوضح المنظمون أن “عدد المستفيدين من القافلة الطبية فاق 200 شخص، على يد طاقم طبي وشبه طبي مكون من 3 أطباء و5 ممرضات، بالإضافة إلى 5 أعضاء من الجمعية الذين سهروا على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية لإنجاح هذه المحطة”.

وأضاف المصدر ذاته أن الخدمات الطبية تمثلت في إجراء تحليل داء السكري، وقياس الضغط الدموي، مع توزيع كمية من الأدوية المجانية بعد خضوع المشاركين للفحوصات الطبية.

وأشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن “القافلة الطبية تميزت بزيارة رئيس المنطقة الحضرية الأولى بمدينة خريبكة، الذي أكد في كلمة له بالمناسبة حرص سلطات الإقليم على صحة وسلامة عمال النظافة، تثمينا لدورهم الطلائعي في الحفاظ على نظافة المدينة ورونقها”.