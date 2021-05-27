قرار هاشم البسطاوي اعتزال التمثيل يثير جدلا

أعلن الممثل المغربي هاشم البسطاوي اعتزاله التمثيل بشكل نهائي عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مطالبا محبيه بحذف صوره من كل الأعمال التّي قدّمها.
شقيق الممثل المغربي هيثم البسطاوي علق على الخبر قائلا: “قرار الاعتزال يعود لأسباب شخصية خاصة به، ولا علم لنا بالتفاصيل”، وأضاف في حديث لهسبريس: “القرار كان مفاجئا بالنسبة إلينا أيضا، خاصة أنّه نجح في تقديم أدوار متميزة خلال الآونة الأخيرة”.
وقال البسطاوي في “تدوينة” نشرها عبر خاصية “ستوري”، بعد حذف كل صوره من صفحته الرسمية: “أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا”، وأضاف: “كاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين، شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.
الناقد الفني عبد الإلاه جوهري، علق على خبر اعتزال البسطاوي بالقول:” لا أعرف سبب اعتزاله ولا حق لي في التدخل في اختياراته، لكن أزعجني أن يربطه بمفاهيم الدين والتوبة والعودة إلى الله. الأكيد أن سي محمد بسطاوي لو كان حيا لانزعج كثيرا، ولما شرفه أن يعتبر واحدا من أبنائه وأكثرهم موهبة، ممارساته الفنية السابقة خطيئة، ويعلن التوبة، لأن الفن ليس خطيئة بل ممارسة جد نبيلة لا يمارسها إلا النبلاء ولا يدافع عنها إلا الشرفاء”.
وأضاف جوهري في تدوينة له:” أحترم قرار أي إنسان في اختيار طريقه وتوجهاته، لكنني لا أقبل تجريم الفن وتكريس فهم مقعر عنه، فهمُ أن كل ممارس له هو بالضرورة خارج عن الملة والدين”، مضيفا: “لا أقبل أن يستغل أحدهم هذا القرار للشتم والنكاية في صاحب القرار، وفي نفس الوقت سأحتقر كل من سيستغل الحدث للركوب على صهوة الإيمان الأعرج، ويحدثنا عن الجنة والنار، ويحاول من خلال ذلك ممارسة الوصاية الدينية على الفنانين”.
الناقد المغربي ختم تدوينته قائلا: “أكيد أنها أزمة خاصة، لا أعرف خلفياتها، لهذا أتمنى لهاشم السلامة والصحة، وأن يعود للساحة الفنية المغربية مغمورا بحب الفن والحياة، ويواصل مشواره الإبداعي الفتي، لأنه شاب موهوب يحمل في دواخله الكثير من قوة التمثيل والأداء”.
وأثار منشور نجل الراحل البسطاوي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتضارب الآراء حول هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه دون سابق إنذار، فيما انقسمت التعليقات حول قرار الاعتزال بين مؤيد بدعوى أنّه يستحق أعمالا فنية عربية أضخم، نظرا للموهبة والاحترافية التّي يمتاز بها، وفئة أخرى عبرت عن استيائها من القرار، واصفة إيّاه بـ”الفنان المحترم”.
وأشاد عدد من المتابعين بأداء الممثل هاشم البسطاوي في مسلسل “سلمات أبو البنات”، معتبرين أنّه “استطاع فرض موهبته بواسطة العفوية التي جسد بها دور سفيان في المسلسل، ويستحق المشاركة في أعمال كبيرة بعد أدائه المميز في العمل الذي تمّ بثه على قناة ‘ام بي سي 5′”.
وكان هاشم انتهى مؤخرا من تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “غرين كارط”، تحت إشراف المخرج هشام الركراكي، إلى جانب الممثل والمغني فيصل عزيزي.
Salam. C est ca vie privée. Il peut faire ce qu il veut
ههههه واقيلة بغا يدير البوز باش إثير الانتباه. اما ايلا قرر فعلا يعتزل فهذا من حقه فقط ويجب احترام رأيه.
اللهم بارك. انشاء الله الهداية لباقي الممثلين و المغنيين. الدنيا فانية
بادرة جميلة نتمنى من جميع المغنيين يتبعوه والله يهدينا كاملين ويصلح حالنا
هذا هو البطل الحقيقي،وهذه هي الشجاعة،وفقك الله لكل،ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه،
اذا كان عن اقتناع فله ذلك…اما وانه في اوج عطاءه اوربما هناك ضغوطات او يمكن ان تكون امورا اخرى…..او مرحلة فراغ ويتم التراجع عنها ….او لحظة لخلق البوز…..على اي رحم الله الفنان الكبير سي محمد البسطاوي الذي دخل كل قلوب وبيوت المغاربة واطال الله في عمر الفنانة سعاد النجار وباقي عمالقة الفن .
من حقه أن يعتزل الفن و يختار أسلوب العيش الذي يراه مناسبا له، و لكن ليس من حقه أن يربط اعتزاله بالتوبة؟ ربما و هو يمثل فعل أشياء لم يكن راضيا عنها وهذا أمر يهمه لوحده.
شخصيا اؤيده على اعتزاله ما يسمى الفن الذي لايراعي شرع الله في شيء
واقول للناقذ ان الحلال والحرام ليس بيد احد
فالله وحده من يحرم ويحلل
وعند الوقوف بين يديه يوم الحساب سيحاسب كل فرد وحده على افعاله واعماله واقواله وسيعرف حينىذ الحلال الحقيقي والحرام الحقيقي
شاب جميل في مقتبل العمر تاب من عمل يرى انه يبده عن الطريق السوي طريق الله سبحانه و تعالى !! كما ان الكثير منا مطالب بالتخلي عن كل عمل لا يليق بالمسلم من كذب و زور و رشوة و حقد و غش و حسد ، وان يتأسى باخلاق و سنة النبي الكريم ،،، حياك الله اخي و وفقنا الله جميعا لما يحبه و يرضاه
سي الجوهري شوية ويقول انه الفن فريضة من فرائض الدين!
إذا كنت أيها الناقد الفني لا تعرف سبب اعتزاله ولا حق لك في التدخل في اختياراته ولماذا أنت منزعج من ربط اعتزاله بمفاهيم الدين والتوبة والعودة إلى الله ؟ ولماذا تريد أن تنوب عن المرحوم البسطاوي الأب في اتخاذ هذا الموقف الغريب من ابنه . أنت أيها الناقد تتدخل في ما لا يعنيك بشكل سافر وقد تسمع ما لا يرضيك من عائلة البسطاوي الذين لم يطلبوا منك أن تبدي لهم رأيك بهذه الطريقة.
مهنة يمارسها النبلاء
الله يعطينا وجهك، و لكن في الحقيقة مكدبتيش لان كل المسؤولين للي عدنا في البلاد و طبقة النبلاء للي عدنا راهم نيت كيمثلو علينا
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
اظن ان السيد جوهري تطفل في هذا القرار . اذا اردت الدفاع عن الفن عليك ان تدتعبر على وجهة نظرك بعيدا عن قرارات الناس الشخصية لان مثل هؤلاء ليس لك عليهم ولاية.
واش كل من تاب الى الله نقولوا عليه مريض او درباتو الجايحة. اتق الله ايها الناقد و ما هكذا يكون النقد حتى تطلب منه اارجوع الى الميدان الفني. واش هذا نقد ولا تحليل نفسي. هاذاك شغلو ولا دخل لاحد في ذلك.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
للناقد اقول الله يهدي من يشاء براكا عليك نتا النبلاء والشرفاء بحال أبيضار وما جورها. تحية للبصطاوي الصغير
“الفنانون” و”النقاد” المغاربة والعرب دائما ينزعجون من حرية الاخرين في اختيار نمط عيشهم واختيار فلسفتهم في الحياة ويصل الانزعاج اقصاه ليتحول الى سب وشتم ادا افصح الشخص بكل حرية انه اعتزل الفن لأسباب دينية، فالميدان الفني كما يصفه اهله والناجون منه بؤرة فساد اخلاقي من تفشي المخدرات والانحراف الجنسي الى استغلال الممثلات خاصة من طرف بعض المخرجين لاغراض غير اخلاقية. الخلاصة عالم مثل الغاب، هنيئا لبسطاوي الإبن بمغادرة هدا العالم الدي تسيره الايادي الماسونية القدرة.
وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور
رغم انك انسان محترم وممثل مقتدر وأعطيت للفن الشيء الكثير سيبقى راسخا في اذهاننا ، فأنت حر في اعتزالك !!!!!!!!! لكن السؤال المطروح لماذا بعض أعضاء الحكومة أو كلهم لم يعتزلوا رغم أنهم لم يعطوا هذا المواطن أي شيء يذكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عفوا لقد اغرقوا هذا المواطن في الفقر والجوع والبطالة وشبابهم في الإجرام!!!!!! أما هم وأسرهم فقد اغرقوا وسط الثراء والبذخ
الله يكمل عليك هده طريق العز و الحمدو لله الدي هداك طريق النور و ابعدك عن طريق الفسق و الفجور و جميع الشرور
الاعتزال ديالو من الفن دليل على أنه كان غير متطفل على الميدان، الفن وسيلة ديال التغيير او رقي بالمجتمعات، لي كا نتمنى هو على الاقل بقا شخص معتادل او ماي تبعش الخطوات ديال وائل كفوري لي مشا مع داعش.
نتمنى من باقي الفنانين الاعتزال
لمن يسعون وراء نشر
الظلامية بين الناس بالسبب انتحار شريحة واسعة من الشباب هو عدم وجود فسح وفضاءات الترفيه والترويح عن النفس والفن يعد من باب التنفيس عن الكرب
من تاب تاب الله عليه. ابتعد عن العفن وتب لله مادام في العمر بقيه.اللهم تقبل منه.
التوبة يجب أن تكون عن الكذب ، السرقة ، النفاق ، الاتكال على الغير ، الغش …. هو لم يسيء لأي احد ، بالعكس ، أدواره كانت تشخص مواقف في الحياة استفاد منها الكثيرون ، لم يتعرى ولم يقل كلاما ساقطا !!! لكن يبقى الأمر اختيار شخصي ، نتمنى ان يجد سعادته في عمل أخر.
فقط للفت الإنتباه و لمزيد من الشهرة ، الأيام بينا
J aurais souhaité que tous toutes les acteurs et actrices marocain-es en fassent autant , ça nous fera des vacances à l’exception de Aziz El hattab , Dounia Boutazout et Sandia Taj Eddine
الفن سيفقد صرحا عاليا باعتزاله، و سيحزن أيما حزن، ويمكن أن يموت.
والله لا شيء سيتغير، ولن يتأسف للاعتزاله أحد.
هذا حقك اخي وخير لك أن سلكت هذا الطريق. وكل شخص هو حر في قرارته. وانا أتفهم الأخ في هذا القرار وهو حرم الفن بسبب ما يدور تحت الكواليس خلال التمثيل وما يجلبه الفن من فسق ودمار للشخص والمجتمع. المهم لا ألوم اخد كلنا نخطئ ولسنا ملائكة المهم نتحاور ونناقش الأمور بهدوء وحكمة من أجل أن نقتنع باخطائنا والله يهدينا جميعا
وفقه الله لما يحبه ويرضاه وقل ربي أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطنا نصيرا
إلى الناقد ماشي شغلك. وليس الحق ان تنوب عن الاموات . ادا كان الممتل طلب العفو من الله فهادا من حقه ومن منا لا يحب أن يتوب إلى الله كلنا مخطؤون وخير الخطائين التوابين . وبعيدا عن الدين .فمهنة التمتيل لا تسمن ولا تغني من جوع فالكل يتدكر كم من ممتل مغربي .تلى بيه الزمان ولم يجد من ينفعه في آخر أيامه .ربما هادا الشاب اختار مهنة أخرى ستدير عليه ربح مستمر عوض ان ينتضر دورا تمتيليا ربما يأتي أو لا يأتي.
إعتزال إبن الممثل الراحل محمد البسطاوي التمثيل من حقه …. أكيد قرار صائب جدا لن يندم عليه
فين هوا النبل و القيم الدينية والاخلاق في أن يمتل دور زوج لممثلة ما لا تربطهما أي علااقة نهائيا سوى العمل .. واش حرام ولا حلال ؟؟ نكونو واقعيين شوية ..
بالتوفيق له فحياته الشخصية والمهنية…
هنيئا لك أخي أدركت الموقف أسأل الله أن يرزقك توبة نصوحا وأن يثبتك أبدا. فأما الذي قال إن التمثيل أو الغناء مهنة شريفة فلا يجب رد عليه فهو يعلم ردا جييدا (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا )
اولا انا لا اعرف هذا الممثل جيدا اظن انه مثل في سلمات اب البنات (لم اتتبع احداثه لاجزم واكن اتذكر الملامح) و لا حق لي اذن ان ادلي برأيي.
سؤالي هو: لماذا تكثر ظاهرة الممثليين ابناء الممثليين او المخرجين… هل الموهبة وراثية؟؟
و ان كانت وراثية فلماذا هي وراثية عند المغاربة و المصريين و ليست كذالك في هوليوود (مع بعض الحالات الخاصة جدا جدا)
مثلا: في مصر كل اولاد الممثلين تقريبا يمثلون: عادل امام، صلاح السعدني، فريد شوقي، سمير غانم…..
لو كان محمد صلاح ممثلا لكان ابنه ممثلا و لكن كرة القدم شيء اخر. و في المغرب نرى تلك الظاهرة رغم قلة الممثلين الكبار عمرا لكي يدخل ابناؤهم المجال.
رأيي: المغاربة و العرب مجملا لا يعتبرون التمثيل شيئا يستدعي الموهبة. ما تحتاجه هو “المعارفة” و ها انت تدخل المجال او قناة يوتوب بالاف المشاركين.
و النتيجة: ما نراه على شاشاتنا.
شخصيا أسعدني الخبر لأنني كنت أرى فيه إنسانا راقيا.. الحمد لله أنه ترفع عن التفاهات و عاد إلى طريق الحق أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى الخير و يهدينا الصراط المستقيم..
تبارك الله عليه. قرار جريئ و صائب. الله يقبل توبته
اما داك الناقد الله يهديه و يهدينا. مازال مافهم بلي الدنيا رها دنيا و دنيئة. لا يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون.
يهدي الله من يشاء الى صراطه المستقيم اللهم اجعل ثوبته خالصة لوجهك امين
من خلال التعليقات يتضح لي ان المغاربة جلهم سلفيون …. نفاق على نفاق… الكل يريد اللعب على وثر الدين بحال لباجدة
من يريد ان يعتزل فليعتزل بصمت. التمتيل ليس بجريمة او إثم يغضب الله.هو فن نبيل طالما كان الموضوع مفيد و نبيل. هذا الولد يريد الشهرة و يريد الكلام عنه في المنابر. أؤكد لكم انه سيمثل في اول عرض يقدم اليه .والايام بيننا.و رمضان القادم سيكون اول البارزين في الشاشة المتلفزة
الحمد لله رب العالمين الذي منا على اخونا هشام بالتوبة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لجميع المسلمين آمين، أخي الحبيب هشام حفظك الله تعالى امين، اياك ثم واياك أن تسمع لدعاة الضلال دعاة على ابواب جهنم والعياذ بالله الذين يدعون إلى الاختلاط وإلى الأغاني والحفلات الماجنة والفعاليات المشتملة على انواع المنكرات وإلى نزع الحجاب والتبرج وإلى المساواة بين الرجل والمرأة…..
هؤلاء دعاة على أبواب جهنم قال عنهم رسولنا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام :
عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم “… قلتُ: فهل بعد ذلك الخير مِن شر؟ قال: ((نعم؛ دُعَاة على أبواب جهنم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها))، قلتُ: يا رسول الله، صِفهم لنا؟ قال: ((هُمْ مِن جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسنتنا))
التمثيل مبني على الكذب ايضا:
“كثير من الناس اليوم قد يَمتنع من الكذب لكنه يتساهل فِيْ الكذب من أجل المزاح من أجل أن يُضحك الناس، فيكذب ليُضحك الناس، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «أنا زعيم ببيت فِيْ ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحًا».
سؤالي الى من يسمى الناقد الفني عبد الإلاه جوهري: إذا كان يعتقد أن الفنانين إذا حصرناهم في الممثلين و المغنين نبلاء و شرفاء فماذا يقدمون لنا؟ مع كامل الاحترام لكل شخص. فهي مهن غير منتجة إقتصاديا. فقط للتسلية و الترفيه. نحتاج إلى مفكرين وأدباء وعلماء دكاترة و مهندسين بهم يتقدم المجتمع و يصلح حاله وليس بالتمثيل و الشطيح و الغنا. الله يلطف بينا و السلام المغرب مشا خلا.