قرار هاشم البسطاوي اعتزال التمثيل يثير جدلا

أعلن الممثل المغربي هاشم البسطاوي اعتزاله التمثيل بشكل نهائي عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مطالبا محبيه بحذف صوره من كل الأعمال التّي قدّمها.

شقيق الممثل المغربي هيثم البسطاوي علق على الخبر قائلا: “قرار الاعتزال يعود لأسباب شخصية خاصة به، ولا علم لنا بالتفاصيل”، وأضاف في حديث لهسبريس: “القرار كان مفاجئا بالنسبة إلينا أيضا، خاصة أنّه نجح في تقديم أدوار متميزة خلال الآونة الأخيرة”.

وقال البسطاوي في “تدوينة” نشرها عبر خاصية “ستوري”، بعد حذف كل صوره من صفحته الرسمية: “أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا”، وأضاف: “كاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين، شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.

الناقد الفني عبد الإلاه جوهري، علق على خبر اعتزال البسطاوي بالقول:” لا أعرف سبب اعتزاله ولا حق لي في التدخل في اختياراته، لكن أزعجني أن يربطه بمفاهيم الدين والتوبة والعودة إلى الله. الأكيد أن سي محمد بسطاوي لو كان حيا لانزعج كثيرا، ولما شرفه أن يعتبر واحدا من أبنائه وأكثرهم موهبة، ممارساته الفنية السابقة خطيئة، ويعلن التوبة، لأن الفن ليس خطيئة بل ممارسة جد نبيلة لا يمارسها إلا النبلاء ولا يدافع عنها إلا الشرفاء”.

وأضاف جوهري في تدوينة له:” أحترم قرار أي إنسان في اختيار طريقه وتوجهاته، لكنني لا أقبل تجريم الفن وتكريس فهم مقعر عنه، فهمُ أن كل ممارس له هو بالضرورة خارج عن الملة والدين”، مضيفا: “لا أقبل أن يستغل أحدهم هذا القرار للشتم والنكاية في صاحب القرار، وفي نفس الوقت سأحتقر كل من سيستغل الحدث للركوب على صهوة الإيمان الأعرج، ويحدثنا عن الجنة والنار، ويحاول من خلال ذلك ممارسة الوصاية الدينية على الفنانين”.

الناقد المغربي ختم تدوينته قائلا: “أكيد أنها أزمة خاصة، لا أعرف خلفياتها، لهذا أتمنى لهاشم السلامة والصحة، وأن يعود للساحة الفنية المغربية مغمورا بحب الفن والحياة، ويواصل مشواره الإبداعي الفتي، لأنه شاب موهوب يحمل في دواخله الكثير من قوة التمثيل والأداء”.

وأثار منشور نجل الراحل البسطاوي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتضارب الآراء حول هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه دون سابق إنذار، فيما انقسمت التعليقات حول قرار الاعتزال بين مؤيد بدعوى أنّه يستحق أعمالا فنية عربية أضخم، نظرا للموهبة والاحترافية التّي يمتاز بها، وفئة أخرى عبرت عن استيائها من القرار، واصفة إيّاه بـ”الفنان المحترم”.

وأشاد عدد من المتابعين بأداء الممثل هاشم البسطاوي في مسلسل “سلمات أبو البنات”، معتبرين أنّه “استطاع فرض موهبته بواسطة العفوية التي جسد بها دور سفيان في المسلسل، ويستحق المشاركة في أعمال كبيرة بعد أدائه المميز في العمل الذي تمّ بثه على قناة ‘ام بي سي 5′”.

وكان هاشم انتهى مؤخرا من تصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “غرين كارط”، تحت إشراف المخرج هشام الركراكي، إلى جانب الممثل والمغني فيصل عزيزي.