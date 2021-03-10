قصة المتسولة الغنية

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تعليقات الزوار17
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حشومة عليكم راه مسكينة بغات تشري ها audi q8 و حرمتوها منها الله اعفو هاد الضاهرة راه ولاة بزاف
المغرب بلد كل المتناقضات نوض نشوف ليا شي rond point على الله يجيب شي كاتكات
سير على بركة الله
لطالما طالب العديد من المواطنين وبعض جمعيات المجتمع المدني تطالب الدولة بمنع ارتداء النقاب في الشارع العام حيث اصبحنا من حين لاخر نسمع عن رجال يرتدون نقاب للتخفي او للسرقة او لمزاولة الجنس مع متزوجة بمنزلها او متسولة ترتدي النقاب لجلب العطف . ومن يدافع عن النقاب لا يعرف ان النقاب ليس من الدين وان الاخلاق ليس هي ارتداء الحجاب او النقاب او الذهاب الى المساجد او وضع “التسبيح” وزربية فوق الكتف . هذه ترهات ونفاق والاحسن هو ما كان اباءنا واجدادنا في الخمسينات يصلي لنفسه ولا يبالي بما يفعل الاخر بل كانت النساء والفتيات في تلك الحقبة ترتدي ملابس خفيفة والشابات والموظفات يرتدين الميني جيب في الصيف . ولم يكن مجتمعنا مليئ بالمنافقين كما هو حاله اليوم
يا سلام التسول و سيارة أودي الجوع و اللهفة تالقبر
هادي غير متسولة بمدينة فيها احياء متواضعة واش غادي نقولو على المتسولين لي فالدار البيضاء . الرباط .طنجة عالم الله الثروة لي عندهم.
je savais pas que le métier de mendiant était si rentable hhh !!!
يا له من زمن، اقتربت الساعة حقا
مفهمتش كيفاش كتنصب راها غير كطلب مسرقات حد جبدو لينا لي كلاو المال العام
حبل الكذب قصير والله يعطينا القناعة . في الحقيقة موضوع التسول وخصوصاً في بلادنا مشاهدمقززة ومزعجة جداً و نشاهده في كل مكان في المقاهي والمطاعم والمتاجر والمساجد وفي الإشارة المرور شيئ محزن للأسف وما يحز في النفس أكثر هو إستغلال الأطفال في هاذه الظاهرة المشينة حتى الرضع لم يسلمو من هاذه الكارثة يارب نسألك السلامة والعافية
(مافهمتش كفاش كتنصب على الناس) الناس اعطاو صداقة لله والله عز وجل سيتقبل منهم( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ). والوزر يبقى عليها يوم القيامة( اما النصاب الحقيقي هو هد المسؤولين لي راكبين على هد 4×4 وكيدوروا علينا بوجه مكشوف كيتفطحوا
المغاربة هم من يشجع مثل هذه المحثالة، وذلك بإعطاء الصدقة بدون معرفة هوية متلقيها، والمغاربة هم من شجع على تفاقم ضاهرة التسول ،حتى أصبح الأغلبية من الناس لا يريدون الإشتغال وكسب المال الحلال، الكل أصبح يريد المال السهل، وبأي طريقة، والصدقة في المقربين أولى، لأننا نعرفهم ونعرف حالتهم وخصاصهم، كفى من إعطاء الصدقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام المساجد وفي المدارات والمحطات، الصدقة تجمع حتى تصبح ذات قيمة مالية وتعطى لمن يستحقها فعلا، ليس لمن يمتهن السؤال.
نحن من نشجع الناس على التسول ، الصدقات تعطى لأهلها وليس لكل من مد يده في الشارع ، اعطوا الصدقات للفقراء والمحتاجين من الأقارب والجيران ، من تعرفون وضعهم المادي ، كل من يتسول في الشارع اليوم أصبح يمتهن التسول لأنه يدر عليه مالا كثيرا ، عندما تعطي صدقة لاحد عند اشارة المرور فاعلم انه جمع مالا لا تتوفر انت عليه . الشباب لا يريدون بدل اي مجهود من اجل اجرة متواضعة ، يفضلون الكثير من المال بدون عمل . كيف يعقل ان نعطي صدقة لشابات جميلات بجلباب جميل ولشبان مفتولي العضلات !!!!
يحكى و الله أعلم أن يهودي مر ذات يوم على متسولان أحدهم يهودي و الآخر مسلم فأعطى قطعة نقدية للمسلم و ترك اليهودي و لم يعطيه شيئا.. فلا سأله رفيقه عن سبب ذلك.. اجابه بأن يريد أن يحس اليهودي بالتحقير و المهانة لكي تحرضه نفسه و يقوم “ليشمر” عن ذراعه و يعمل بدلا من ذلك..
لذلك فاليهود قلما تجدهم يتسولون..
هذه مسؤولية الدولة ينبغي عليها أن تتجند لمحاربة كل أشكال التسول فهذه الظاهرة أصبحت مستفحلة في المغرب حتى أن الزائر للمغرب يشمئز منها وتشوه صورة بلدنا الحبيب .
من يستحق الصدقة هم الارامل واليتامى والمساكين والمعاقين الذين لا مدخول لهم وهذه الشريحة تعاني في صمت .
لذا على المحسنين التحري وإعطاء الصدقة لمن يستحقها .
القضية مسألة مبدأ أخلاقي،أستغرب من بعض الناس حاله أحسن بكثير من حال الناس،ورغم ذلك تجده يستجدي ويطلب الصدقة.وينصب ويغش ومجتمعنا غني بمثل هذه الحالات.القناعة كنز لايفنى،واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال سيدنا محمد(ص).على أي حال من أعطى صدقة فليريد بها وجه الله.والعهدة تبقى على المتصدق عليه هل هو بالفعل محتاجا لها أم لا؟قال الرسول(ص)(إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل إمرء ما نوى).
في نظري المتواضع فإن هذه المتسولة ما هي إلا كبش فداء لأن غالبية المتسولين ليسوا محتاجين بل اتخذوا التسول مهنة.وصدق من قال :الصدقة السايبة تشجع الناس على التسول.
كثر التسول و الدعارة في الشوارع و الأنترنت حتى أصبح المغرب معروف لدى جميع الشعوب بالتسول و الدعارة