السوق ديال درب غلف، مور القزدير والخشب كاين عباقرة ديال التكنولوجيات الحديثة وكايدخلوا الملايين ديال الدراهم..
شنو القصة ديال هاد الحيّ اللي كان غير خلاء وماكانش فيه الأمن ؟
قصَّة حي: درب غلّف
السوق ديال درب غلف، مور القزدير والخشب كاين عباقرة ديال التكنولوجيات الحديثة وكايدخلوا الملايين ديال الدراهم..
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