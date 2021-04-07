قضاء مراكش يتابع فنانا جزائريا في حالة اعتقال 

قررت النيابة العامة بمراكش، اليوم الأربعاء، متابعة فنانين جزائري ومغربي، يحملان الجنسية الفرنسية، في حالة اعتقال.
وبعد إحالة المشتبه فيهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل البحث القضائي، قررت النيابة العامة حفظ الملف بالنسبة للمتهم الثالث المتابع في حالة سراح.
وحدد يوم 14 أبريل الجاري كتاريخ لعقد جلسة محاكمة المتهمين من أجل “تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم، وبث وتوزيع تركيبة صور لأشخاص دون موافقتهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بهم، والمس بالحياة الخاصة بهم، والتغرير بقاصرين والمشاركة في ذلك”.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش استدعت، الإثنين، المتابعين بعدما نشروا شريطا مرئيا يسيئون من خلاله إلى أطفال مغاربة.
ويظهر في التسجيل المصور بمدينة مراكش فنانون جزائريون يقيمون بالديار الفرنسية يهينون أطفالا مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بكونهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن بـ”العهر”، ما أثار غضب المغاربة.
وإثر الضجة التي أثارها نشر الممثلين الجزائريين هذا التسجيل المصور على منصات التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأحد، بفتح بحث قضائي في شأنه من أجل تحديد المسؤوليات.
وخلال هذا التسجيل، استهزأ الجزائريون من ثلاثة أطفال، ونعتوهم بأنهم أبناء عاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم.
الاجدر ان نسميهم المثليين وليس الممثلين. العقوبة القصوى في حقهم
هاكذا نريد تطبيق القانون على الجميع و أتمنا من القاضي أن يحكم بحكم قاسي لرد الإعتبار لنا جميعا كمغاربة
يجب تطبق القانون بجميع مكوناته عبرة لمن سولت له نفسه الابتزاز بالمغاربة
خاص يرسلوهم عند اللي يوريوهم رجلة المغاربة ماشي اطفال أبرياء ظلمتهم الحياة ولم يختاروا ظرفيتهم الجنسية الفرنسية اللي تيحملوها حتى هي مظلومة لأنه حاملينها هاد النكرات
دبا عيط على ولا بوخروبة يخرجوك من خريزو
هذا جزاءه. لكن…وماذا عن الاطفال الذين يتسولون….تحت ادارة عصابات. ….في كل مكان. بشكل ملفت للنظر……في كل اشارة ضوئية…كل شارع …كل زنقة كل مدن المملكة….
اليس هذا اتجار بالبشر…….يتم كراء الاطفال والتسول بهم…..نهارا جهارا ……من سيحاكم هؤلاء……..اليس هناك قانون منع التسول..ناهيك. الاساءة والاتحار بالاطفال
لو لم يرى هاته الظاهرة المفرطة. لما صرح او قال شيء لا اخلاقي…..
ظاهرة تجعل المرء يفترض امور عدة…..
كيف سيكون حال السياحة بهذا الكم منالمتسوليييين؟
عشر سنوات قليلة في حقهم . نتمنا من العدالة ان تقول كلمتها.
انا الوم المغربي بالدرجة الاولى لانه ليست عنده غيرة عن وطنه الاصلي فلو كان بالجزاءر فهل سيسمح له الجزاءري بان يسيء لبلده
علينا ان نلوم انفسنا قبل الاخرين
وعلى الله شي خمس سنوات ديال الحبس
ويحطوهم مع صحاب المؤبد يتونسوا بيهم
مزيانة!!
خليوهم يدوقو وبال امرهم
انا كامغربية أطالب بأقصى العقوبة ان تكون العقوبة 10 سنوات وما فوق هذا الطلب حقي بسبب اهانتهم كل مغربية امهاتنا اخواتنا بناتنا حتى يكونو عبرة لغيرهم
اقصى عقوبة بدون شفقة ولا رحمة و الطرد من الوطن بعد قضاء العقوبة السجنية ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بكرامتنا و نساءنا و مغربنا الحبيب .
.اولاد فرنسا لعنهم الله وامهم معهم .
الله اعزكم ،هؤلاء يضنون انهم فوق القانون وانهم بجنسيتهم الفرنسية المكتسبة والتي لا تناسب وجوههم الشريرة واللاانسانية ولا تمحي عنهم جزائريتهم الخبيثة والماكرة.
القضاء المغربي اعزكم الله.لانكم قمتم بالواجب في زمن قياسي.
المحاكمة المحاكمة نحن هنا في دولة الحق والقانون
تهم خفيفة جدا، فأين إهانة المرأة المغربية التي قالوا عنها انهم ينالون منها ب 100 درهم ؟
أين تهمة الإخلال بالأخلاق العامة ونشر كلام فاحش يرقى الى البرونوغرافيا ؟
هؤلاء يستحقون 5 سنوات سجن بلا شفقة ولا رحمة لكي يكونوا عبرة للحثالة من أمثالهم
اتمنى ان يتم الحكم عليهم والزج بهم في السجن وان لا يسمح بتتدخل جهات اجنبية لاجراء مساومات و مفاوضات لاخراجهم من السجن، مثل ما هو العادة في بلدنا العزيز .
Ceux qui n’ ont pas d idées positives ne produisent que des conneries et insultes. Ils ne meritent pas un cerveau humain puisque la moèlle épinière leur satisfait. Il est certain qu ils ont eu une éducation des rues et des voyoux .il vaut mieu pour eux d allez chercher leurs pères sur les tretoires de Paris où leurs mères trainaient la nuit
تحية للسلطات المغربية على هذه البادرة و اتمنى ان تكون عقوبة هؤلاء المجرمين قاصية حتى يكونو عبرة لكل فاسق يريد الاستهزاء
يحيا العدل ، نسي المجرم انه في دولة الحق والقانون وليس في دولة المافيا الخرائرية
السجن ثم السجن دون تردد لأن كرامة المغاربة فوق كل اعتبار خصوصا مع بنو خرخر.
سوف يتم تأديبكم في الزنزانة مع المغاربة
فينكم اصحاب خاوة خاوة؟ فينكم اللي مصدعين راسنا باسرائيل ومخلين العدو الجار بجيشه وشعبه الذي يحقد على المغرب .
أنا أريد ان اعرف من هو هذا الفنان الذي تورط مع هؤلاء الحتاى.
لو كان الأمر بيدي لضاعفت له العقوبات لاستصغاره أبناء و نساء بلده رفقة أعداء الشعب المغربي.
انشاء الله لن ينسيا هاذين الشهرين الكريمين شعبان و رمضان الذي لم يحترماه بسكرهم وعربدتهم.
كل واحد يحن إلى أصله واللقيط مهما إغتنى واشتهر يبقى لقيطا، ومهما حاول أن يداري وضاعة أصله يخونه سلوكه ويذكره به.
تحية تقدير واحترام للسلطات مراكش الحبيبيس نشاء الله ورد الاعتبار لاطفال المغرب الحبيب يتعلمو الصواب
تحية كبيرة وتأييد كبير للسلطات المغربية .يجب اعادة تربيتهم هنا في المغرب .
Le
Maroc les
Marocaines et les marocains sont une ligne rouge pas toucher no
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اتمنا من القضاء المغربي ان ياخدو عقابهم حسب الشراع والقانون علي الأقل خمسة سنوات نافدة .
في سجن تزممارت في زنزانة مع مغارب حتي يعرفون من هم ابناء العاهرات ومن هم الرجال .
القانون سيأخذ مجراه، المتهمون شهدوا على أنفسهم بواسطة فيديو. سيدهبون إلى السجن و هناك سيعرفون من هم المفاربة . و ليضحكونا من هناك. وصلوا إلى حيت لا يكفي الاعتذار.
أما أنا فأقترح إضافة تهمة الدياثة لذلك المغربي الذي لا نخوة فيه.
انا جزاءري واتمنى تطبيق أقصى العقوبة عليهم
ما ذنب الصغار الذين بعيدون لقمة عيش بالحلال
اتمنى من القضاء المغربي سجنهم باش يترباو
أين هي جمعيات حقوق الطفل ، لماذا لا تنصب نفسها طرفا في القضية مع العلم أن الضرر يمس كرامة أطفال المغرب وليس كرامة الطفل المراكشي فحسب ، العقوبة القسوى لهؤلاء المرضى النفسيين وحتى لا يجرؤ أيا كان على المس بكرامة الطفل المغربي
يجب ان ينالو العقاب طبعا
ولكن لمذا لا تقوم هذه الضجة على جميع الأطفال الدين يتسولون في جميع أنحاء المغرب. لماذا لا يعاقب هؤلاء الذين يستغلونهم وبالاخًص الآباء.
ظاهرة في اكبر الشوارع وهذا لا يحركً ساكنا.
Ne vous inquiétez
pas ,avec tout ce qu’ils ont dit, ils seront bien accueillit en prison
المسؤولية تقع على الجهة التي تستضيف من هب ودب باسم الفن، الجهة التي تسميهم فناني وتقدم لهم أموال من أجل برامج تافهة. والسؤال كيف سمح لهم الحضور لمراكش ونحن نعيش حضر التنقل من وإلى هذه المدينة. والخطير أن هذه القضية ستعرف إنتشار واسع عبر وسائل الإعلام وستأثر سلبا على سمعة البلد. زيادة أنها سيركب عليها أعداء الوطن من الجارة الشرقية ليزيدوا في صب الزيت على نار حقدهم. و يجب أيضا محاكمة الجهة التي استدعتهم.
يجب رد الاعتبار لمشاعر المغاربة وتمتيعهم باقصى العقوبات وخاصة المغربي الدي لم لم يحترم ابناء وطنه وحتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الإساءة لوطنه.
القضية لاتتعلق بكرامة الأطفال هؤلاء الأخيرين ليسوا سوى ذريعة لتصفية الحسابات مع الجزائريين بسبب أصولهم الجزائرية.
أنا تعرضت لاضطهاد حقيقي عندما كنت طفلا ومراهقا ومازلت أتعرض له إلى يومنا هذا ولم يكن يحرك أحد ساكنا هذا يثبت أنكم تمارسون التمييز.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ على
النيل من سمعة المرأة المغربية وتصوير ألطفال
قصر والتشهير بهم.
خاصهوم يتحاكموا باش يكونو عبرة للآخرين هاذ العنصريين ما خاصهومش الرحمة اللي ما كايناش في قلوبهم .
كون كانت فيهم الرحمة ماغديينش. يسبوا الأطفال و يوصفوهم بأقبح النعوت .
قبح الله وجوههم.