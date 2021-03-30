"قنصلية البليار" تعرّف الجالية بالإدارة الرقمية

نظمت القنصلية العامة للمغرب في جزر البليار دورة تكوينية لفائدة أفراد الجالية المغربية، قصد تمكينهم من الاستخدام الأمثل للإمكانيات التي تتيحها الإدارة الإلكترونية.

وجرى إطلاق هذه الدورة التكوينية، التي تأتي في سياق الاستعمال المكثف للإدارة الإلكترونية في زمن الوباء، من طرف القنصل العام للمملكة بجزر البليار، نزهة الطهار، بتعاون مع هيئة المسيرين الإداريين، ممثلة برئيسها ميغيل أنخيل غارسيا وأمين ماليتها أوسكار بلتران.

ووفق بلاغ صادر عن القنصلية، فإن الهدف من هذا التكوين هو مصاحبة الجالية المغربية من أجل مواجهة الصعوبات الإدارية، وتمكينها من استعمال مختلف خدمات الإدارة العمومية الإسبانية بشكل عام وجزر البليار على وجه الخصوص، لا سيما إحداث الشهادة الإلكترونية التي أضحت اليوم وثيقة شخصية أساسية لأية مسطرة إدارية.

وبهذه المناسبة، دعت القنصل العام أفراد الجالية المغربية إلى الانخراط في الدينامية الجديدة للإدارة الإلكترونية، التي أضحت ضرورية اليوم، مشددة على أهمية انخراطهم في هذه الورشات التكوينية قصد تملك الاستقلالية في هذا المجال.