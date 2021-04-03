قيادي جزائري في "حزب بوتفليقة" يطلب اللجوء السياسي بالمغرب

أفادت صحيفة “لوسواري دالجيري” الناطقة بالفرنسية بأن عمار سعيداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، طلب اللجوء السياسي في المغرب.
والقيادي السياسي الجزائري كان قد انتقل إلى العيش في فرنسا منذ سنوات، وقالت الصحافة الجزائرية إنه كان مستهدفا من قبل القضاء الجزائري منذ 2018، إذ وجهت له المحكمة استدعاءين متتالين لكنه لم يستجب.
وذكرت مصادر جزائرية أن سعيداني انتقل من فرنسا إلى البرتغال، قبل أشهر، خوفا من تسليمه للعدالة الجزائرية عقب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا؛ والقاضية بتسليم المطلوبين.
وبات رأس عمار سعيداني مطلوبا في الجزائر بعدما خرج في حوار صحافي غير مسبوق دافع فيه عن مغربية الصحراء، وهو التصريح الذي دفع النظام الجزائري إلى الرد عليه وانتقاده بشدة.
وأكد سعيداني أن “الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين”، وشدد على أن “الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.
وأضاف السياسي ذاته، في حوار مع جريدة “TSA” الجزائرية، أن “العلاقة بين الجزائر والمغرب أكبر من هذا الموضوع”، وزاد: “الظرف الآن مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي”.
وأوضح القيادي البارز في “حزب بوتفليقة” أن “التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا”، مسجلا أن “موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب، لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، التي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها”.
وهاجمت وسائل إعلام مقربة من العسكر في الجزائر عمار سعيداني بسبب الخبر الذي راج حول طلبه اللجوء السياسي في المغرب؛ فيما نقلت “لوسوار دالجيري” أنّ الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني “فرّ إلى المغرب هروبًا من متابعات قضائية قد تنتهي بتسليمه للسلطات الجزائرية في حال بقائه في بلد أوروبي”.
وتحول القضاء الجزائري منذ تنحية بوتفليقة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ضد معارضي النظام تحت مبرر “الحرب على الفساد”، وفق ما يؤكده معارضون جزائريون.
الف مرحبا به في بلده المغرب،رجل شجاع اعترف باحدى القنوات الجزائرية المقربة من النظام انه الصحراء مغربية وان قضية البوليساريو قضية مصطنعة من الجزائر .
وشهد شاهد من اهلها مرحبا به وبكل الجزائرين الأحرار
المغرب ارض الكرم و ترحب بكل شخص مقهور ما دام لم يرتكب اي جريمة
فالجزائري كالمغربي في بلده المغرب
المغاربة ليس لهم مرض نفسي و ليس من شيمهم الحقد و الضغينة
فاقول لهذا الشخص مرحبا بك في بلدك المغرب
مرحبا بكل من ثاب من زعماء الجزائر، إن الوطن المغربي غفور رحيم. ولكن على شرط أن يتعاون مع سلطات المملكة و يفضح ما يقوم به حكام و عسكر الجزائر من أجل زعزعة استقرار المغرب و المغاربة، و التفريق بين ذوي العرق الواحد الواقعين في المناطق الحدودية.
نعم.هذا الرجل الجزائري الحر دائما يؤكد مغربية الصحراء المغربية. واذا وافقت المملكة على استقباله فبيوتنا مفتوحة له والف الف مرحبا به.فكل من يحب مملكتنا نحبه ومن عادها نطلب له الله ان يهديه.
سبق وعبر عن حقيقة مغربية الصحراء من داخل الجزائر . أتمنى قبول طلبه باللجوء السياسي وحمايته من جنرالات فرنسا حتى يكشف عن مسؤولية النظام المتعفن في الجزائر عن خلق ورعاية جبهة البوزبال الانفصالية . وربما ستكون لديه حتى وثائق تدين نظام العصابات
كلمة الحق لها ثمن باهظ في الجزائر يجب ان تكون لك شجاعة عمر وهو عمار ربما يشتركان في الشجاعة على قول الحق دون الخوف من اي لائم أو لئيم
اطلب من جلالة الملك ان يرحب بهدا الرجل وحمايته من من الشردمة المجرمة وتشجيع جميع المعارضين لللجوء الى المغرب
أتذكر يوم أطلق السعيداني هذا التصريح قلت مع نفسي هذا الرجل سينتهي به المطاف في المغرب لأنه لا يمكن أن ينطق بذلك الكلام إلا رجل صادق محب للمغرب
مرحبا به في المغرب في بلده الاول والثاني والثالث كأمين عام سابق أو غيره كشخصية أو من عوام الناس
رغم كيد الكائدين تبقى المملكة المغربية من طنجة لكويرة الدار لكبيرة و معروفة بكرم الضيافة للضيف و عابر سبيل .
مرحبا بيك في بلادك الثاني ..الويل العسكر العجز ة . الله الوطن الملك.
ان تاكد خبر لجوئه للمغرب فان افضل شيء يقدم له هو جواز سفر مغربي بل حتى دبلوماسي . علينا ان نفتح ابوابنا لكل الاصوات العاقلة في الجزائر بل حتى يوم يقرر العساكر طرد تبون و يود البحث عن ملجأ فلنرحب به هكذا سوف يتعرى نظام اقلق راحتنا مند 1963
مرحبا بصديقنا بالمملكة المغربية الشريفة.
بدأ توافد المعارضيين و الفاريين من الجنرالات للمغرب ، سعيداني ليس بخضرة فوق طعام الرجل كان رئيس حزب الافلان اكبر حزب جزائري ، و يوجد ايضا هشام عبود و هو ضابط سابق في العسكر الجزائري ، و اشهر معارض للنظام و للجنرالات خصوصا خالد نزار ، و قد نسمع عن اخرين خاصة ان تكسييرر العظام بين الجنرالات في قمته ، و اغتيالات اشهرها اغتيال القايد صالح ، هناك حرب طاحنة بين الجنرالات في الجزائر و قد تنفلت لرفع السلاح بينهم ، عقليات العجزة من السبعينات هي من تتصارع ، و تبون المسكيين هو الاخر يرى من وضعوه في الحكم ، يا اما فاريين او مقتوليين ، و خرجته من خلال التويتر انقذته من انقلاب دستوري عليه ، و الان لا يستطييع الدخول للمرحاض بدون اذن الجنرالات ، لا يوجد ملل في دولة العسكر ، تاريخ يكتب بالحقن المسمومة و القضاء الفاسد و التعذيب في المعتقلات ، هنيئا لهم ، و الشعب في رحلة البحث عن بيدو زيت . في بلاد النفط و الغاز
الحمد لله مازال هناك عقلاء، القرار الان بيد المسؤولين…ونحن كمواطنين نرحب بك في بلدك التاني
مرحبا بخ و اهلا وسهلا..المغرب لد مضياف لكل من ضاقت به السبل و البلدان..كم فنان و رياضي و وجل اعمال و مقاول وزعيم و قيادي و رئيس و سياسي جزائري يعيش في المغرب حاليا او عاش فيه سايقا مهما كان توجهه لنا (معنا او ضدنا ) و الامثلة عديدة…مرحبا بك مادمت تنطق بالحق و الحقيقة و لاتخاف لومة لائم فواحب علينا استضافتك و الترحيب بك و حمايتك ضد بطش الكراغلة و الفراقشية الذين لازالوا مستمرين في اليحث عنك و استهدافك فقط لانك خرجت عن القاعدة و القطيع و نطقت حقا وجهرت بمغربية الصحراء..يجب كذلك استضافة كل جزائري عاقل مضطهد من طرف نظام الكابرانات و لما لا استضافة فرحات مهني رئيس جمهورية القبايل في المنفى…
Marhaba bik assi Sa3dani dar darkoum! Le jours ou les frontières seront ouvertes, c’est tout le peuple algörien qui se refugiera au Maroc
مرحبا بك في بلدك المغرب قلت كلمة حق فأصبح رأسك مطلوب
عمار سعيداني رجل بمعنا الكلمة قال كلمة حق امام نظام الكابرانات الدي مازال مستمرا في نهجه واستنزافه لاموال الجزائريين في قضية خاسرة لاتعنيهم في شيءٍ قال كلمة حق في وقت مهم جدا لمصير بلاده مرحبا بسعيداني هو وعائلته في بلده التاني او يمكنً حتا الاول كما هوً حال من سبقه من رجالات الجزاير العظماء كبوضياف وبلقاسم واخرين , مرة اخرا مرحبا بك كما يقول المغاربة نحيدو حواجنا ونعطيوهوم ليك لانك رجل دو مباديء
صفعة قوية لنظام العسكر الفاشل في الجزائر الذي يتحمل المسؤولية في عرقلة تحسين أوضاع شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الجزائري الشقيق،
مرحبا بک في المغرب بلد السلم والأمان راک عطيطهوم العصير فالکاس کبير ملقيتيش الخير فالجنيرلات وغتلقاه فالمغرب
مرحبا بك في بلد الثاني لا خوف عليك ولا هم يحزنون المغرب لا يتعامل مع الجزائر في قضية الفارين من الجزائر او في الشأن الأمني هنيا لك ولعائلتك المحترمة ونعمى اللجوء
ونعم القول من رجل حرّ هذا هو الصواب والتفكير السليم أكيد أن حكام الجزائر يريدون تصفية كل من قال الحق والصواب.
ما الفرق بين أسامة الحسني وعمار سعيداني ؟ ولماذا لم يمنح لأسامة المواطن السعودي حق اللجوء السياسي في المغرب.
قرأت في مواقع فرنسية أن سعيداني له العديد من الممتلكات في فرنسا والبرتغال.
هرب من نظام العسكر فمرحبا به في بلده الثاني المغرب
عطيونا التيساع يا هاد وجوه الشر، اللجوء في المغرب لكي يقولوا للشعب الجزائري – المغرب يحرض و يعطي الحماية للمطلوبين “للعدالة”.
راه يشري فلبري فابريكي كولشي غادي يتحطم ليهوم و حنا والو
السيد عمار سعيداني ، رجل وطني و مغاربي حر ، قال كلمة حق في المملكة المغربية ، و هو الآن مطارد و مطالب من قبل كابرانات فرنسا الجهلة ٠فأهلا بك يا سعيداني في بلدك المغرب ٠
كل من يقول الحقيقة يزج به في السجن مرحبا به بين إخوته رأي سديد والمغرب بلد الامن والأمان للجميع أما الصحراء مغربية قبل دخول الاحتلال وبعد خروجه….
الاصلاح بالنسبة لهذا الرجل الدي عبر عن اشياء تاريخية وحقيقة لا غير عنها البقاء في الدول الأوربية حتى يمكن متابعة اي احد يريد المس بحريته او حياته لا يمكن لفرنسا ان تسلم شخص مسالم والارهابيون مثل نزار الدي قتل من الجزائرين الالف لم يتم محاكمته
الف مرحبا به في بلده المغرب
Soyez le bienvenu Mr. Saidanni
على المغرب ان يقبل الطلب . ان كان هذا الخبر صحيحا
أهلا ومرحبا بكل من يعارض النظام الدموي .. سيأتي الوقت الذي سيصبح فيه كل أفراد الطغمة الحاكمة في جارة الشر يختبئون كالفئران هربا من العدالة
مجرد تساؤل.
لماذا الجزائر تلاحق سعداني !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“وبات رأس عمار سعدياني مطلوبا في الجزائر بعدما خرج في حوار صحافي غير مسبوق دافع فيه عن مغربية الصحراء” انتهى الاقتباس
عمار سعداني ليس مطلوبا بسبب تصريحه حول الصحراء (2019)، بل من أجل قضايا فساد كونه كان أحد عصابة بوتفليقة وكان مطلوبا من القضاء قبل تصريحه هذا (2018) كما جاء في بداية المقال.
وإذا منحه المغرب حق اللجوء كرد للجميل فسيفتح النار على نفسه وسيسلمه للجزائر طوعا أو كرها.
جاء في المقال ما نصه:
” وتحول القضاء الجزائري منذ تنحية بوتفليقة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ضد معارضي النظام تحت مبرر “الحرب على الفساد”، وفق ما يؤكده معارضون جزائريون. ” انتهى الاقتباس
هذا الكلام غير صحيح البتة لأن المحكمات لم تكن تصفية حسابات، بل كانت مطلب أساسي من مطالب الحراك الذي كان يحمل شعار” خليتو لبلاد يا السراقين ” وعندما كان يزج بأفراد العصابة في السجن كانت حرائر الجزائر تزغرد والحركيون يرمونهم بالبيض والطماطم.
يجب أن يرحب بيه في المغرب على موقفه شجاع لانه مهدد من طرف العصابة المفسدة في الجزائر
مرحبا بالزعيم السابق للافلن ببلده التاني المغرب ::::وشكرا باعترافك العلني بمغربية الصحراء ::::المغرب في إنتظارك :::انك ستكون بين أهلك
مرحبا والف مرحبا بكل جزائري لم يخن إخواننا الجزائريين وكان ضد طغات العسكر.
اعتقد انه يجب على المغرب ان يقبل ويرحب به لأنه ستكون لهذه الخطوة عدة ايجابيات خصوصا ان هناك في الجزائر الكثير من لهم نفس الطرح الذي يراه السيد السعيداني
مرحبا بك في بلادك المغرب لا فرق بين المغرب و الجزائر الحمد لله كلنا إخوة
تذكرو كلامي المغرب سيرفض طلبه كلاجئ سياسي لتجنب المشاكل ولان ديبلوماسية المغربية حكيمة ولا تتسرع لكن لن ترفضه كمقيم في المغرب لان اي جزائري يستطيع العيش في المغرب والعمل او الاستثمار كأنه في بلده سواء كان سياسي او مواطن عادي
كل من قال كلمة حق في الجزائر يتم تصفيته والقضاء عاليه من طرف العصابة الجاثمة على قلوب أشقائنا الجزائريين. تبا لكم أيها العصابة. لن تفلحوا في تقسيم المغرب حتى وإن استعنتم بالانس والجن.فلن تفلحوا.اذا أردتم الصحراء فيجب أن تدخلوا في حرب مباشرة مع المغرب . هكذا نسميكم أحرارا. بما أن الصحراء المغربية عندكم أولى من شعبكم .فلتدخلوا مباشرة في الحرب مع المغرب. إذن ماذا تنتظرون .هيا ادخلوا إلى الصحراء وحرروها من الاستعمار كما تدعون. ماذا تنتظرون. …على كل حال مرحبا بالاخ السعداوي في بلده بين أهله وإخوانه.
والاموال الشعب التي سرقها وحولها الى فرنسا ما مصيرها يا المخزن هدا السارق لفد خان وطنه العزيز فما بالكم انتم حداري ثم حداري هدا سيصبح جاسوس
مرحبا بهذا السيد لكن اذا تم فتح هذا الباب الشعب الجزايري كله سيطالب باللجوء السياسي الى المغرب
السيد عمار سعداني مرحبا بك وبعائلتك في بلدك المغرب
خاف على نفسه ان يقتله نظام الجنرالات في فرنسا . خصوصا فرنسا لا امان لها. و قضية بن بركة و كيف قتل لا تزال في الاذهان . جيد ان يطلب اللجوء للمغرب
مرحبا بيك ايه القايد والف مرحبا الي بلدك التاني المغرب معززًا ومكرما. اتمنا ان كل المعارضين لنضام العسكر ان يطلبوا اللجوء في المغرب
وأن يشهدوا بالحق لفضح الكبرانات ومن معهم بادن الله
اتمنا لك اقام ولجوء في المغرب حتي ترتاح من الخونة والشياطين
لماذا يطلب اللجوء السياسي؟؟؟
فهو في بلده ووطنه منذ الأزل ،فقد عاد للأصل ،
والرجوع للأصل أحق أن يتبع.
وتجب حمايته والاعتناء به معززا مكرما، وليس كما اقترف جنرالات الخزي والعار الذين طردوا 350.000 مغربي، ولا زالوا يطردون، ويكنون بل يجاهرون بالعداوة المقيتة اتجاه المملكة المغربية والشعب المغربي، في جميع منتدياتهم منتديات المنكر في التعليم وفي الجرائد والقنوات…
ألا أخزاهم الله عبدة الشيطان
اتمنى من السلطات المغربية ان تمنح حق اللجوء السياسي للسيد عمار سعيداني الجزائري القح الذي قال كلمة الحق في حق الصحراء المغربية و فضح النظام المتسلط على اعناق الشعب الجزائري الشقيق حينما كشف السر الخطير عن حجم الاموال الضخمة التي تصرف على مليشيات البوليساريو الارهابية و على قادتها الذين يعيشون حياة البذخ في المنتجعات و الفنادق المصنفة في اوروبا و امريكا سيكون السيد عمار سعيداني ضيفا كريما بين احضان الشعب المغرب و تحت حماية الدولة المغربية التي سبق لها ان احتضنت و منحت حق اللجوء السياسي لقادة الثورة الجزائرية و على راسهم المرحوم محمد بوضياف الذي قضى 26 سنة من حياته في المملكة الشريفة و عاش فيها حياة الامن و الامان و الطمانينة الى ان اغتالته ايادي الغدر بعد عودته الى وطنه الام فكل من طلب ضيف الله و الحماية في ارض الشرفاء و الاطهار و حفظة كتاب الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون سيعيشون احرارا كرماء في حماية الشعب و امير المؤمنين حفظه الله و رعاه فالمغرب لن يخسر شيئا لان عصابة المرادية التي تكن العداء للشعبين الجزائري و المغربي جندت منذ 46 سنة كل طاقاتها و اموال شعبها لضرب استقرار بلدنا
خائن الوطن بلا وطن ابقى حيث انت ولا تربح مكانك فليسكن صقيع الغربة عظامك فقد سقطت اقنعتك وبانت كل العابك لا تستحق نظرة رحمة او شفقة ارجع لمن تسميهم اصحابك فليجدوا لك الوطن فمن يستحق لاجله ان تخون اوطانك ايها الخائن…..!!!!!!!!!
مليون مرحبا به في بلده المغرب. لأنه رجل بكل معنى. سبق له أن اعترف بمغربية الصحراء في الوقت الذي كان لا يزال من اصحاب القرار في الحكم . و تصريحاته هذه هي من جلبت له المشاكل و اقالته من منصبه و مغادرته للجزائر. اذن مرحبا به في بلده الثاني المغرب معززا مكرما . و بيتي مفتواحا له في أية لحظة .
ألف مرحبا بالأخ الكريم، ومرحبا بأي مقهور بجارة السوء، ولن تجد مغربي واحد يرفض طلبك. فمرحبا بك مرة أخرى.
سعيداني فاسد ومن اكبر السراقين في الجزائر، لقد جاء دوره، لا يهمنا أين يفر المهم ا نامم كل أمواله ونسترجع أموال الشعب، سيجد عمل يليق به في ساحة الفنى إذ وهو بيع الببوش،،، ،،،حرام عليك الجزائر ياخائن الأمانة ومصاصي دماء الشعب
حتى نلقاو الخير في اللي سبقوه ومنهم بوتفليقة عاد نلقاو فيه هو الخير ، الله يبعد بلانا من بلاه ، لنرجع الى مساره السياسي لتتضح لنا نواياه بمحاولة لعب ورقة مغازلة القوى الدولية بورقة المغرب والصحراء المغربية بأنه القادر أن يكون الرجل الذي يجعل للجزائر موقعا في التوازنات الإقليمية بما يحفظ للمنطقة الأمن والإستقرار .
هل هناك فعلا قضاء في الجزائر ؟ لا أظن شخصيا ارى بأن القضاء عندهم ما هو إلا ملحقة لتنفيد أوامر العسكر
مرحبا به المغرب بلد الضيافة والجود والكرم
يجب انقاذ هذا الرجل الشجاع قبل ان ينقض عليه العدو تبون واعوانه
اتمنى ان يعطيه المغرب اللجوء بسرعة وحمايته
قول الحقيقة في هذا الزمان مر وله نتائج خطيرة
فمابالك ان تقولها لنظام مستبد وديكتاتوري عسكري متغطرس
قالتها صحيفة جزاءرية ادن خبر كادب فلو كانت فرنسا تسلم المبحوثين فلمادا لم تسلم نزار بل هي من تدخلت من اجل رجوعه و دافعت عنه حتى لا يسجن بسويسرا
اظن هده الصحيفة تريد بان تظهر بانه موال للمخزن بسبب تصريحاته التي قال فيها غير الحقيقة لان الاموال التي صرفت على البوليزاريو خيالية
لا اهلا به و لا سهلا كان عليه انياتي ف اوجه قوته الحزبية و قوته التاثيرية اما اليوم و هو مهزوم ضايع لا هو من اليمين او من اليسار فان اي ترحيب به لن يزيد الامر الا صعوبة وقد تجدها الجزائر فرصة اخرى اننا نتدخل ف شؤونهم اذا كانت فرنسا بكامل قوتها وتاثيراتها لم ترحب به فلماذا المغرب يشري الصداع و هو ف غنى عنه اذا اراد المغرب ان يساعده فليجد له بلدا اخر غير المغرب هناك السعودية الامارات او حتى موريطانيا حتى نشتري لهذه الصداع مع الجزائر ولكن لازم ان يبعدوه عن المغرب و عن الجزائر او ليذهب الى ىبريطانيا حيث يوجد الكثير من المعارضين
يجب على المغرب قبول هذا الطلب بل وإقتراح اللجوء على كل المعارضين والسماح لهم حتى ببمارسة المعارضة من داخل المغرب
إنتهى ذلك الزمان الذي كان فيه المغرب يمنع الجزائريين من ممارسة أي نشاط سياسي داخل المغرب حفاضا على العلاقات المغربية الجزائرية هههههه لأن العصابة الحاكمة في الجزائر فعلت كل ماتستطيع فعله ضد بلدنا من تسليح المرتزقة بل وتسخير كل إمكانيات الجزائر لدعم البوليزاريوماليا دمبلومسيا إعلاميا وحتى عسكريا
يجب دعم المعارضين الجزائرين وتمكينهم من كل الإمكانيات للمساهمة في الإطاحة بالعصابة الحاكمة في الجزائر
مرحبا بالسيد السعداني في وطنه الثاني …المغاربة لن ينسوا له شهادته التاريخية الشجاعة التي لم تستطع ابواق النظام العسكري البوح بها وهي ان الصحراء المغربية كانت عبر التاريخ جزءا من المغرب وان اموالا بملايير الدولارات تصرف على مرتزقة بوزبال كرشاوي واجور وعقارات باوربا على حساب فقر وحاجة الشعب الجزاءري لهذه الاموال
على المغرب ان يتخذ قرارا شجاعا ويستقبل هذا المعارض ويمنحه الجنسية المغربية ونحن نعلم ان النظام الجزائري سيقلب الدنيا وما فيها ولا يهمنا نباحه بل ستكون ضربة قاتلة لهذا النظام العسكري المجرم
مرحبا به في بلده الثاني الله اجازيه كان صريح في الخرجات ديالو نتمنى له السعادة والازدهار وطيب النفس كما نتمنى للشعب الجزائري الشقيق العيش الكريم والازدهار والامن والأمان والاستقرار بعيدا من ظلم جنرالات المرادية كما نتمنى للأمة الإسلامية جمعاء دون استثناء الأمن والأمان والاستقرار
الى المعلق 43 اتق الله لا ترمي الناس بالسب و الشتم المغرب يرحب بكل مسلم حر. و ما مصير 1000 مليار التي نهبت خلال إرتفاع أسعار البترول. و ما مصير الملايير بل البلايير التي سرفت على مرتزقة البوليساريو هل لك ان تعطينا أجوبة يا سيدي. الشخص قال كلمة حق لماذا انتم الجزائريين تصابون بالسعار عندما يعترف شخص بمغربية الصحراء. الجزائر ليست طرفا بالنزاع أليست دبلوماسية العسكر.اذن فهو حر يقول من يشاء.تدافع عن نظام مستبد قتل ابناء القبائل بدون رحمة. انا مع مغربية الصحراء