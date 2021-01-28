كتاب الضبط يرفضون "تكلف القنصليات بالتوثيق"

طالبت النقابة الوطنية للعدل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بوضع حد لتكليف موظفيها على مستوى القنصليات بالقيام بالتوثيق.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن وزارة ناصر بوريطة مطالبة بوقف ممارسة موظفيها بالقنصليات “لخطة العدالة والاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات بالذات، ضدا على القانون، وحصر ممارسة التوثيق في أطر هيئة كتابة الضبط”.

وفي بيان لمكتبها الوطني، حملت النقابة المسؤولية لقضاة التوثيق الملحقين بوزارة الخارجية في نتائج وانعكاسات المصادقة على العقود المبرمة من طرف موظفي وزارة الخارجية والتعاون.

وفي سياق آخر، عبرت الهيئة النقابية ذاتها عن “رفضها المطلق لمعايير الترقية بالاختيار”، محملة كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية.

كما دعت وزارة العدل إلى الإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة، وتحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين وبالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019.

وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل البدء بالمشاورات لتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وذلك بالنظر إلى “إقصاء موظفي العدل من الأجهزة التقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية”، بحسب ما جاء في البيان.