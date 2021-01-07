فيروس "كورونا" يُدخل كيبيك في حظر تجول ليلي

أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية فرانسوا لوغو، الأربعاء، أنه ابتداء من السبت 9 يناير الجاري وإلى حدود يوم الاثنين 8 فبراير المقبل، سيطبق حظر للتجول بالمقاطعة، وسيمنع التنقل خارج مكان الإقامة أثناء هذا الحظر ولن يسمح إلا بالسفر من أجل الرعاية الصحية أو لأسباب إنسانية أو من أجل التنقل الأساسي للعمل.

وقال لوغو في مؤتمر صحافي عقده بحضور وزير الصحة الكيبيكي، إن “الوضع حرج وخطير حقا”، محذرا المواطنين من الخروج أثناء الحظر، خصوصا أن الشرطة سيكون بمقدورها اعتراض المتواجدين خارج منازلهم ما بين الساعة 8 مساء والساعة 5 صباحا، مؤكدا أن غرامات سوف تفرض على المخالفين لهذه الإجراءات قد تتراوح بين 1000 و6000 دولار كندي.

وحسب لوغو، فإن المحلات التجارية الأساسية، كمحلات البقالة، سوف يتحتم عليها الإغلاق ابتداء من الساعة السابعة، حتى يمكن لأصحاب المحلات والعاملين العودة إلى منازلهم قبل الثامنة مساء، في حين سوف تبقى الصيدليات مفتوحة. وبالنسبة للمحلات غير الأساسية، فسيستمر إغلاقها لأربعة أسابع أخرى، مع إمكانية السماح للمشترين عبر الإنترنت بتلقي مشترياتهم عند الباب دون الدخول إلى المحل.

أما المدارس، فقد سمحت حكومة كيبيبك للتلاميذ في صف الابتدائي بالعودة إلى الفصول ابتداء من الاثنين المقبل، غير أنها وضعت إجراءات مشددة، كالنظافة وارتداء الكمامة في الفصل، خصوصا في المستوين الخامس والسادس. وبالنسبة لطلبة الثانوي، فسيستمرون في متابعة دروسهم عن بعد إلى غاية 18 يناير الجاري، مع ضرورة ارتدائهم للكمامة داخل الفصل الدراسي.

وقال رئيس الوزراء إن المواطنين بإمكانهم ممارسة رياضاتهم المفضلة في الهواء الطلق، خصوصا التزلج على المنحدرات، لكن أثناء النهار فقط.