"كورونا" يخطف الممثل المغربي البشير السكيرج

"كورونا" يخطف الممثل المغربي البشير السكيرج
صورة: أرشيف
الجمعة 29 يناير 2021 - 10:26

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الممثل المغربي البارز البشير السكيرج، الذي كان وجها مألوفا في الأفلام التلفزية والسينمائية المغربية، والمسرح الإذاعي، منذ ستينات القرن الماضي، انتقل إلى ذمة الله بسبب تداعيات “كورونا” في أورلاندو الأمريكية حيث يقيم مع زوجته.

وعرف الفنان الراحل (81 عاما) بمشاركاته في أفلام من قبيل “رحلة البحث عن زوج امرأتي”، و”غراميات الحاج المختار الصولدي”، ومشاركته في مسلسلات تلفزية من قبيل “الحراز”.

وفي خمسينات ومطلع ستينات القرن الماضي، درس السكيرج المسرح بفرنسا وإسبانيا، وشارك في العديد من المسرحيات الإذاعية.

وفي مساره الفني، اشتغل الفقيد مع مخرجين مغاربة ذوي صيت واسع مثل جيلالي فرحاتي، وفريدة بليزيد، ومحمد عبد الرحمن التازي، ومصطفى الدرقاوي. وكان وجها تلفزيا مألوفا في البيوت المغربية.

الأفلام التلفزية والسينمائية المغربية البشير السكيرج كورونا وفاة

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‫تعليقات الزوار

19
  • زكرياء
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:30

    رحمه الله و غفر له .. اللهم أرزقه جنتك في هذه الجمعة المباركة …و ارحم جميع أمواتنا و تجاوز عنهم …آمين.

    35
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  • مصطفى
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:30

    ان لله وان اليه راجعون.رحمه الله . واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان..كل نفس ذاءقة الموت…

    27
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  • رضوانلعلالي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:30

    ان للاه وان اليه راجعون الله يرحمو ويوسع علية ضايقة القبور يارب ويصبر اهلو ويعوض محبة ديالههم صبر يارب

    19
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  • [email protected]
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:32

    اللهم رحمه وأرحم جميع موتنا المسلمين

    15
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  • mehdi Frankfurt
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:37

    الله ارحموا ايوسع عليه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، عزيز عليا هاد الممثل

    8
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  • متقاعد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:38

    رحمة الله على الفقيد العزيز برحمته الواسعة وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!!!!

    10
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  • Ben Chahid
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:39

    اللهم ان كان محسننا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته

    22
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  • البحري
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:40

    رجل الكلام الصادق . اللهم تجاوز عنه واسكنه فسيح جنانك

    -29
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  • مغربي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:44

    إن لله وإن إليه راجعون ، كل نفس ذائقة الموت،الأجل هو سيد الموقف بكورونا وبغير كورونا،رحمه الله تعالى في هذا اليوم العظيم

    4
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  • ابن سوس المغربي
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:48

    سبحان الله العظيم. اغلب المغاربة. واعيين. مع احترامنا وتقديرنا. لكل انسان ولكن هذا الإنسان. لم يندم عليه. احد. آلله ينزل رحمته على جميع الأموات والاحياء ويهدي الجميع

    8
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  • حسن املاح
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:49

    اللهم ارحمه واغفر له واصبر عاءلتها وذويه

    3
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  • انما الصداقات
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:50

    يالله البارح اتفكرتو وانا بجوار القطب المالي بالبيضاء، رحم الله الرجل وعفا عنا وعنه،وغفر لنا وله،ولولدينا وامة محمد صلى الله وسلم وعلى آله الى يوم الدين
    تعازينا لاهله،وإنا لله وإنا اليه راجعون.

    6
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  • [email protected]
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:52

    إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمو

    3
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  • يحيى
    الجمعة 29 يناير 2021 - 10:55

    انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

    3
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  • ياسر
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:03

    رحمه الله وغفر له ما تقدم وما تأخر من سيئاته.

    -1
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  • الطاهرة
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:04

    لله ماخد ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
    اسأل الله العظيم ان يجعل مثواه الجنة

    0
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  • mus
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:06

    الله يرحمو فنان في المستوى
    كيف سيكون شعور اولاءك الحقودين الدين اوقعوه في ورطة

    -4
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  • عبد الله
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:22

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته

    0
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  • بوعزة
    الجمعة 29 يناير 2021 - 11:25

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
    اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه

    0
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