"كورونا" يخطف الممثل المغربي البشير السكيرج

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الممثل المغربي البارز البشير السكيرج، الذي كان وجها مألوفا في الأفلام التلفزية والسينمائية المغربية، والمسرح الإذاعي، منذ ستينات القرن الماضي، انتقل إلى ذمة الله بسبب تداعيات “كورونا” في أورلاندو الأمريكية حيث يقيم مع زوجته.
وعرف الفنان الراحل (81 عاما) بمشاركاته في أفلام من قبيل “رحلة البحث عن زوج امرأتي”، و”غراميات الحاج المختار الصولدي”، ومشاركته في مسلسلات تلفزية من قبيل “الحراز”.
وفي خمسينات ومطلع ستينات القرن الماضي، درس السكيرج المسرح بفرنسا وإسبانيا، وشارك في العديد من المسرحيات الإذاعية.
وفي مساره الفني، اشتغل الفقيد مع مخرجين مغاربة ذوي صيت واسع مثل جيلالي فرحاتي، وفريدة بليزيد، ومحمد عبد الرحمن التازي، ومصطفى الدرقاوي. وكان وجها تلفزيا مألوفا في البيوت المغربية.
رحمه الله و غفر له .. اللهم أرزقه جنتك في هذه الجمعة المباركة …و ارحم جميع أمواتنا و تجاوز عنهم …آمين.
ان لله وان اليه راجعون.رحمه الله . واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان..كل نفس ذاءقة الموت…
ان للاه وان اليه راجعون الله يرحمو ويوسع علية ضايقة القبور يارب ويصبر اهلو ويعوض محبة ديالههم صبر يارب
اللهم رحمه وأرحم جميع موتنا المسلمين
الله ارحموا ايوسع عليه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون، عزيز عليا هاد الممثل
رحمة الله على الفقيد العزيز برحمته الواسعة وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!!!!
اللهم ان كان محسننا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
رجل الكلام الصادق . اللهم تجاوز عنه واسكنه فسيح جنانك
إن لله وإن إليه راجعون ، كل نفس ذائقة الموت،الأجل هو سيد الموقف بكورونا وبغير كورونا،رحمه الله تعالى في هذا اليوم العظيم
سبحان الله العظيم. اغلب المغاربة. واعيين. مع احترامنا وتقديرنا. لكل انسان ولكن هذا الإنسان. لم يندم عليه. احد. آلله ينزل رحمته على جميع الأموات والاحياء ويهدي الجميع
اللهم ارحمه واغفر له واصبر عاءلتها وذويه
يالله البارح اتفكرتو وانا بجوار القطب المالي بالبيضاء، رحم الله الرجل وعفا عنا وعنه،وغفر لنا وله،ولولدينا وامة محمد صلى الله وسلم وعلى آله الى يوم الدين
تعازينا لاهله،وإنا لله وإنا اليه راجعون.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمو
انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
رحمه الله وغفر له ما تقدم وما تأخر من سيئاته.
لله ماخد ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
اسأل الله العظيم ان يجعل مثواه الجنة
الله يرحمو فنان في المستوى
كيف سيكون شعور اولاءك الحقودين الدين اوقعوه في ورطة
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه