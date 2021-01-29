"كورونا" يخطف الممثل المغربي البشير السكيرج

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن الممثل المغربي البارز البشير السكيرج، الذي كان وجها مألوفا في الأفلام التلفزية والسينمائية المغربية، والمسرح الإذاعي، منذ ستينات القرن الماضي، انتقل إلى ذمة الله بسبب تداعيات “كورونا” في أورلاندو الأمريكية حيث يقيم مع زوجته.

وعرف الفنان الراحل (81 عاما) بمشاركاته في أفلام من قبيل “رحلة البحث عن زوج امرأتي”، و”غراميات الحاج المختار الصولدي”، ومشاركته في مسلسلات تلفزية من قبيل “الحراز”.

وفي خمسينات ومطلع ستينات القرن الماضي، درس السكيرج المسرح بفرنسا وإسبانيا، وشارك في العديد من المسرحيات الإذاعية.

وفي مساره الفني، اشتغل الفقيد مع مخرجين مغاربة ذوي صيت واسع مثل جيلالي فرحاتي، وفريدة بليزيد، ومحمد عبد الرحمن التازي، ومصطفى الدرقاوي. وكان وجها تلفزيا مألوفا في البيوت المغربية.