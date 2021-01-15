"كوسومار" تواكب 10مشاريع ذاتية ومبتكرة ضمن "قافلة الإبداع"

أعلنت مجموعة “كوسومار”، الفاعل في قطاع السكر بالمغرب، عن نتائج “قافلة الإبداع” نسخة 2020، التي زارت 220 جماعة وقرية بالمناطق التي تشتغل فيها، بكل من دكالة والغرب واللوكوس وتادلة وملوية.

وتسعى “قافلة الإبداع”، وهي مبادرة أُطلقت بشراكة مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة في شهر فبراير 2020، إلى ملاقاة المواطنين الحاملين للمشاريع الذاتية والمبتكرة بالعالم القروي حول موضوعات الفلاحة والبيئة والتكنولوجيا والجانب الاجتماعي بهدف مواكبتها ودعمها.

وأعلنت المجموعة، في لقاء صحافي نظمته الجمعة بمدينة الدار البيضاء، عن المشاريع المبتكرة العشرة النهائية، التي تم انتقاؤها من بين حوالي 2224 مشروعاً في الدور الأول، اختير منها 55 مشروعاً في الدور النصف نهائي.

وتهم المشاريع المنتقاة عدداً من المجالات، من بينها استعمال التقنيات الحديثة في الفلاحة، وتحسين مردودية الزراعات، ناهيك عن مشاريع أخرى تروم تثمين الموروث المادي الثقافي للساكنة المجاورة لوحدات إنتاج “كوسومار”.

وستحظى المشاريع العشرة المنتقاة بمواكبة من قبل “كوسومار” لفترة تمتد من 6 إلى 12 شهراً، بهدف تحويلها إلى مقاولات ناشئة والتكفل بتسييرها الإداري والمالي، إضافة إلى الاستفادة من دورات تكوينية خاصة في مجال التسيير المقاولاتي، وتتبع وتقييم الأداء.

وحول هذه القافلة، قال منير حسن، المدير العام المنتدب المكلف بمعامل السكر بمجموعة “كوسومار”، إن القافلة جابت 1200 كيلومتراً، واستقبلت في أكثر من 200 مدينة وقرية حوالي 18 ألف مواطن من النساء والرجال والشباب يحملون أفكارا ومشاريع.

وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن المشاريع التي تم تلقيها خضعت لاختبارات وتحليل من قبل خبراء من أجل انتقاء أفضل عشرة مشاريع ستتم مواكبتها كي تتحول إلى مشاريع حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشغل.

وأوضح المسؤول بمجموعة “كوسومار” أن “قافلة الإبداع من أكبر القوافل على الصعيد الوطني”، مشيراً إلى أن “المشاريع العشرة المنتقاة ستساهم في خلق مقاولات أخرى، لأن المشروع نفسه يمكن أن يطبق بمنطقة أخرى”.

وأكد المدير المنتدب بـ”كوسومار” أن “قافلة الإبداع” كشفت أن المغاربة لا يواجهون مشكل التمويل بقدر ما يحتاجون إلى الإنصات لبلورة مشاريعهم، إضافة إلى مشكل التسويق الذي يستوجب توفير الدعم في المرحلة الأولى.

وذكر مسؤولو “كوسومار” أن “قافلة الإبداع”، التي نظمت على مدى شهر (من 19 فبراير إلى 13 مارس 2020) مكنت من اكتشاف أفكار مبتكرة في مجال ريادة الأعمال ذات قيمة مضافة عالية للساكنة القروية.

وتهدف “كوسومار” من وراء هذه المبادرة، التي اتخذت شكل قرية متنقلة بالمناطق الخمس التي توجد فيها، إلى تقاسم وتبادل الأفكار مع الشركاء المؤسساتيين وكافة العموم.

وضمت اللجنة العامة، التي سهرت على انتقاء المشاريع المؤهلة، أعضاءً يمثلون عشر هيئات، من بينها “كوسومار” ومؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومكتب التكوين المهني، وصندوق الضمان المركزي، إضافة إلى أساتذة جامعيين.