لاعبو الرجاء يطالبون بصرف مستحقات مالية

طالب لاعبو نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الجمعة، بجزء من مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي، قبل يومين فقط من المباراة المنتظرة، التي ستجمع “النسور” بنادي أورلاندو بيراتس على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن لاعبي الفريق “الأخضر” طالبوا المكتب المسير بضرورة صرف مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن، بعد أن وعدهم بذلك في اجتماع سابق، غير أن العملية لم تتم إلى حد الآن.

ووفق المصادر نفسها، فإن لاعبي الرجاء جددوا، أمس، مطلبهم المتمثل في التعجيل بصرف جزء من مستحقاتهم المالية، وفق وعد المكتب المسير الذي لم يلتزم به لحد الآن، مهددين بمقاطعة التداريب خلال الأيام المقبلة في حال لم يتوصلوا بمستحقاتهم العالقة منذ أشهر.

وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب المسير للفريق “الأخضر” طالب اللاعبين بالتركيز على المواجهة الحاسمة، التي ستجمعهم، بعد غد الأحد، بنادي أورلاندو بيراتس، مشيرا إلى أنه سيعمل على صرف مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

وتعاني ميزانية الرجاء الرياضي أزمة مالية خانقة خلال الموسم الكروي الحالي، كما أن ملف لاعب الفريق السابق، ليما مابيدي، زاد الطين بلة، حيث بات المكتب المسير للنادي ملزما بصرف مبلغ 300 مليون سنتيم له خلال 45 يوما، في الوقت الذي يدين اللاعبون والأطر بجزء مهم من مستحقاتهم لإدارة النادي، منها ما يعود إلى الموسم الكروي الماضي.