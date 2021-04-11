لاعب مغربي يُفارق الحياة على أرضية الملعب

لاعب مغربي يُفارق الحياة على أرضية الملعب
صورة: أرشيف
الأحد 11 أبريل 2021 - 19:51

عرفت المباراة التي جمعت بين فريق نجم الشباب البيضاوي لكرة القدم وضيفه نادي حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من دوري الهواة للعبة ذاتها، حادثا أليما، بعد أن فارق أحد لاعبي الفريق البيضاوي الحياة على أرضية الملعب.

وفارق رضا الساقي، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي، الحياة، بعد “ابتلاعه للسانه”، في حادث أليم.

وقام الطاقمان الطبيان للفريقين بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذه؛ غير أنها لم تكلل بالنجاح، لتوافيه المنية فوق “المستطيل الأخضر”.

وأعاد حادث اليوم إلى الأذهان ذكريات حوادث أليمة عاشتها ملاعب كرة القدم، لعل أشهرها وطنيا وفاة يوسف بلخوجة، لاعب الوداد الرياضي، خلال إحدى مباريات “الديربي”.

حسنية بنسليمان دوري الهواة نجم الشباب البيضاوي وفاة لاعب على أرضية الملعب

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‫تعليقات الزوار

25
  • Hassan
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:55

    ان لله وان اليه راجعون.
    لكن ما يعاب على الفريق الخصم ابن سليمان انه اصر على اكمال المقابلة!! فاين هي الانسانية و الروح الرياضية في مثل هذه المواقف.

    80
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  • XXX
    الأحد 11 أبريل 2021 - 19:59

    إنا لله وإنا إليه راجعون , الله يرحمو و يصبر عائلتو

    53
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  • حسن
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:02

    اللهم ارحمه واجعله من اهل الجنة وارزق دريته الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله

    43
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  • vitaminique h
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:02

    انا لله و انا اليه راجعون ، على الجامعة مراجعة اوراق الخبز واتاي توعا . .

    9
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:04

    الله يرحمو هناك وضعية يمكن أن يقوم الفريق الطبي الا وهي محاولة رفع الرأس إلى الخلف حتى يترك فجوة للتنفس إلى حين مرور الازمة البليبسي الله يصبر ميمتو

    17
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  • الرحمة
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:04

    اللهم اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم انك الاعز الاكرم إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وياربي الاطقم الطبية تجتاهد وتطور علمها وثقنياتها فالطب الرياضي باش يحاولو يعثقو اللاعبين ومثيله من قبل رحمهم الله تعددة الاسباب والموت واحد اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب

    5
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  • المعزي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    انا لله وانا اليه راجعون ……اللهم ارحمه وابعثه مع الشهداء ….صادق التعازي لاهله سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان

    9
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  • akka
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك
    وألهم ذويه الصبر والسلوان

    11
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  • غريب
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    انا لله وانا اليه راجعون، رحم االله الفيقد واجعل متواه الجنة، وادعوا بصبر وسلوان لعائلته

    10
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  • آمال
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يعطي لعاءلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل

    10
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  • مراد
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    ان لله وان اليه راجعون البقاء لله

    9
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  • Lalla leila
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:05

    رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته والهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان…. انا لله وانا اليه راجعون … ولا حول ولا قوة الا بالله

    7
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  • منير
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:06

    إن لله وإنا إليه راجعون قضاء الله لا راد له الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه في هذا الأيام المباركة ويصبر الاهل ديالو

    6
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  • مواطن
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:06

    كل التعازي الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته. ورزقه جنات الخلد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

    7
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  • Haiss
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:07

    انا لله وانا اليه راجعون
    الإسعاف الأولى غير موجود
    التأمين غير موجود

    0
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  • شاطر مراد
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:08

    انا لله و انا البه راجعون، اللهم ارحمه و اغفر له، و صبر اهله و اجعله من اهل الجنة في هذا الشهر المبارك يا ارحم الراحمين

    1
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  • [email protected]
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:11

    اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين

    1
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  • مجني
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:11

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنة

    1
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  • صوت العقل
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:13

    اللهم اغفر له و ارحمه وارزق ذويه الصبر والسلوان. .

    1
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  • عبد اللطيف طنجة
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:18

    ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله االهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيءا فتجاوز عن سيئاته اللهم لاتحمله مالا طاقة له به والحقه بنبينا عليه السلام اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.

    0
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  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:18

    اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم ان كان مسيئا فتزاوج عنه وان كان محسنا فزد في حسناته يارب العالمين

    1
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  • med
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:21

    إنا الله وإنا إليه راجعون
    الله يرحمو يارب
    المسؤولية تعود للطاقم الطبي لفريق نجم الشباب ربما كان المرحوم يعاني من مشاكل صحية على مستوى القلب الله يرحمو يارب

    -1
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  • [email protected]
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:25

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل ارزق أهله الصبر والسلوان ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

    0
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  • [email protected]
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:26

    إنا لله و إنا إليه راجعون ربي يرحمو و يدخل فسيحا جناته

    0
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  • السوسي
    الأحد 11 أبريل 2021 - 20:26

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

    0
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