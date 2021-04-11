لاعب مغربي يُفارق الحياة على أرضية الملعب

عرفت المباراة التي جمعت بين فريق نجم الشباب البيضاوي لكرة القدم وضيفه نادي حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من دوري الهواة للعبة ذاتها، حادثا أليما، بعد أن فارق أحد لاعبي الفريق البيضاوي الحياة على أرضية الملعب.

وفارق رضا الساقي، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي، الحياة، بعد “ابتلاعه للسانه”، في حادث أليم.

وقام الطاقمان الطبيان للفريقين بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذه؛ غير أنها لم تكلل بالنجاح، لتوافيه المنية فوق “المستطيل الأخضر”.

وأعاد حادث اليوم إلى الأذهان ذكريات حوادث أليمة عاشتها ملاعب كرة القدم، لعل أشهرها وطنيا وفاة يوسف بلخوجة، لاعب الوداد الرياضي، خلال إحدى مباريات “الديربي”.