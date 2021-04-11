لاعب مغربي يُفارق الحياة على أرضية الملعب

عرفت المباراة التي جمعت بين فريق نجم الشباب البيضاوي لكرة القدم وضيفه نادي حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من دوري الهواة للعبة ذاتها، حادثا أليما، بعد أن فارق أحد لاعبي الفريق البيضاوي الحياة على أرضية الملعب.
وفارق رضا الساقي، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي، الحياة، بعد “ابتلاعه للسانه”، في حادث أليم.
وقام الطاقمان الطبيان للفريقين بمجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذه؛ غير أنها لم تكلل بالنجاح، لتوافيه المنية فوق “المستطيل الأخضر”.
وأعاد حادث اليوم إلى الأذهان ذكريات حوادث أليمة عاشتها ملاعب كرة القدم، لعل أشهرها وطنيا وفاة يوسف بلخوجة، لاعب الوداد الرياضي، خلال إحدى مباريات “الديربي”.
ان لله وان اليه راجعون.
لكن ما يعاب على الفريق الخصم ابن سليمان انه اصر على اكمال المقابلة!! فاين هي الانسانية و الروح الرياضية في مثل هذه المواقف.
إنا لله وإنا إليه راجعون , الله يرحمو و يصبر عائلتو
اللهم ارحمه واجعله من اهل الجنة وارزق دريته الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
انا لله و انا اليه راجعون ، على الجامعة مراجعة اوراق الخبز واتاي توعا . .
الله يرحمو هناك وضعية يمكن أن يقوم الفريق الطبي الا وهي محاولة رفع الرأس إلى الخلف حتى يترك فجوة للتنفس إلى حين مرور الازمة البليبسي الله يصبر ميمتو
اللهم اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم انك الاعز الاكرم إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وياربي الاطقم الطبية تجتاهد وتطور علمها وثقنياتها فالطب الرياضي باش يحاولو يعثقو اللاعبين ومثيله من قبل رحمهم الله تعددة الاسباب والموت واحد اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يارب
انا لله وانا اليه راجعون ……اللهم ارحمه وابعثه مع الشهداء ….صادق التعازي لاهله سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتك
وألهم ذويه الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون، رحم االله الفيقد واجعل متواه الجنة، وادعوا بصبر وسلوان لعائلته
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يعطي لعاءلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته والهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان…. انا لله وانا اليه راجعون … ولا حول ولا قوة الا بالله
إن لله وإنا إليه راجعون قضاء الله لا راد له الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه في هذا الأيام المباركة ويصبر الاهل ديالو
كل التعازي الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته. ورزقه جنات الخلد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
انا لله وانا اليه راجعون
الإسعاف الأولى غير موجود
التأمين غير موجود
انا لله و انا البه راجعون، اللهم ارحمه و اغفر له، و صبر اهله و اجعله من اهل الجنة في هذا الشهر المبارك يا ارحم الراحمين
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مأواه الجنة
اللهم اغفر له و ارحمه وارزق ذويه الصبر والسلوان. .
ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله االهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيءا فتجاوز عن سيئاته اللهم لاتحمله مالا طاقة له به والحقه بنبينا عليه السلام اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم ان كان مسيئا فتزاوج عنه وان كان محسنا فزد في حسناته يارب العالمين
إنا الله وإنا إليه راجعون
الله يرحمو يارب
المسؤولية تعود للطاقم الطبي لفريق نجم الشباب ربما كان المرحوم يعاني من مشاكل صحية على مستوى القلب الله يرحمو يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل ارزق أهله الصبر والسلوان ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله و إنا إليه راجعون ربي يرحمو و يدخل فسيحا جناته
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون