لزعر يعوض غياب درار عن تربص "أسود الأطلس"

قرر الناخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش، دعوة أشرف لزعر، لاعب واتفورد الإنجليزي، إلى التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني؛ المقام حاليا بمركب محمد السادس لكرة القدم استعدادا لمباراتيه أمام منتخبي موريتانيا وبوروندي، برسم الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم “الكاميرون 2021”.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أشرف لزعر سيعوض نبيل درار< الذي لم يسمح له فريقه “إف سي بروج” البلجيكي بالإلتحاق بمعسكر المنتخب الوطني.

والمنتخب الوطني المغربي سيواجه في الـ26 من مارس الجاري منتخب موريتانيا، لحساب الجولة الخامسة من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم في نواكشوط، على أن يستضيف منتخب بوروندي في الـ30 من الشهر نفسه على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية.

ويتصدر “أسود الأطلس” مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه منتخب موريتانيا برصيد 5 نقاط، ثم بوروندي بـ4 نقاط، وأخيرا إفريقيا الوسطى المراكم 3 نقاط فقط.