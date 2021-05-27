لمجرد ورمضان يتفقان حول مردود أغنية "إنساي"

لمجرد ورمضان يتفقان حول مردود أغنية "إنساي"
صورة: أرشيف
الخميس 27 ماي 2021 - 14:01

بعد الجدل الذي أثاره حجب أغنية “إنساي”، التّي تجمع الفنان المغربي سعد لمجرد بالمصري محمد رمضان، بسبب رفض الأخير أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة النجم المغربي، كشف مصدر لهسبريس أنّه تم التوصل إلى اتفاق بين الفنانين وستتم إعادة الأغنية إلى المنصة الرقمية “يوتيوب”.

المصدر ذاته أورد، في تصريح خصّ به هسبريس، أنّ لمجرد توصل إلى اتفاق مع إدارة أعمال الفنان المصري، تمّ إثره أداء ما بذمته من مستحقات، لتتقرر إعادة أغنية “إنساي” التّي تخطت 300 مليون مشاهدة إلى المنصة الرقمية، وأضاف: “مع الأسف لم تلتزم إدارة أعمال محمد رمضان ببنود التعاقد المتفق عليه، ورفضت أداء الحقوق المالية للمجرد من عائدات الأغنية”.

في مقابل ذلك، رفض المتحدث كشف القيمة المالية التّي أداها “الأسطورة” لـ”لمعلم”، مكتفيا بالتعليق: “القيمة المالية غير مهمة، الأهم مدى الالتزام ببنود التعاقد، وهذا سلوك نعتبره غير مهني”، مشيرا إلى أنّ لمجرد يستعد لطرح مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة.

وأثار حذف أغنية “إنساي” تساؤلات عدد كبير من الجمهور، إذ اختفت بشكل مفاجئ من منصة “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أنّه سبق أن تمّ حجب الأغنية نفسها قبل عامين، بسبب سوء تفاهم بين المنتج المنفذ لـ”إنساي” والفنان “رمضان”، لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية.

وتُعد الأغنية أول تعاون يجمع بين “لمْعلم” و”الأسطورة”، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني فيها باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي.. ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية. ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

إنساي سعد لمجرد محمد رمضان يوتيوب

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‫تعليقات الزوار

5
  • سكفاندري
    الخميس 27 ماي 2021 - 14:08

    وجسد الفنانان شخصيتي عاملين في أحد المقاهي.. ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية. ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته. يعني أن رمضان و لمجرد صارا يعيشا تحت سقف واحد ؟!؟! Ohhh do you see what I mean …..

    -6
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  • هناك ما هو أهم
    الخميس 27 ماي 2021 - 14:10

    وكأنه حدث سيغير التاريخ. وماذا سيسفيد الناس من أغنية كانت او غابت. يراكمون الأموال على ظهر المساكين. انظروا الى الأهم الذي يهم والكل يستفيد.

    25
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  • هشام
    الخميس 27 ماي 2021 - 14:11

    تفاهة في تفاهة مع مجموعة من التافهين.
    وانا لا افهم مغزى عرض مثل هاته الاخبار التافهة.

    22
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  • ياسين
    الخميس 27 ماي 2021 - 14:11

    أسف يا سعد و لكن التعامل مع تلك الكائنات يجر على صاحبه المشاكل، و الكل يعرف أن رمضان “”بئس الحامل و نعم المحمول””، إسمه أشرف و أطهر منه، هذا الكائن مجرد تجسيد للإنحراف

    7
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  • &&&&&&&
    الخميس 27 ماي 2021 - 14:11

    “المعلم” و ” الأسطورة “…. كيصنعو الصوارخ…………

    15
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