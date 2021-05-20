مؤسسة الشارقة للفنون تعلن عن موعد "البينالي"

من المرتقب أن تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، في شهر فبراير من سنة 2023، الدورة الخامسة عشرة من “بينالي الشارقة”، تحت عنوان «التاريخ حاضرا»، بمشاركة 30 تكليفا فنيا رئيسيا لفنانين من جميع أنحاء العالم.

ووفق بلاغ لمؤسسة الشارقة للفنون، فإن النسخة الخامسة عشرة، التي تقيمها حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، تتأسس على “رؤية الباحث والناقد والقيم الراحل أوكوي إينوزور وتصوره لها، بوصفها منصة لاستكشاف نسخ البينالي الأربع عشرة السابقة، وكمبادرة وأسلوب للتعامل، مع ما تحتكم عليه أحادية اللغة الفنية من سلطة إقصائية، وأفق لتصور مساحة نظرية وفعلية للتفكير بالتاريخ حاضرا”.

كما اقترح إينوزور، قبل رحيله، أن يتم تكليف 30 عملا، من أجل هذه النسخة، احتفاء بمرور 30 عاما على انطلاق بينالي الشارقة، وتفعيل هذه المنصة “عبر تطوير إنتاج فني جديد”.

ويقول بلاغ مؤسسة الشارقة للفنون إن أعمال إينوزور الرؤيوية قد ارتقت بصيغ الفن المعاصر، ووضعت مشروعا فكريا طموحا رسم معالم تطور الكثير من المؤسسات والبيناليات حول العالم؛ بما فيها بينالي الشارقة الذي رأى فيه “نموذجا للاستعاضة عن البيناليات الغربية الأقدم، من خلال تقديم بديل نقدي يعنى بمستقبل المعارض الفنية كمنصة للتماهي مع التاريخ والسياسة والمجتمع في حاضرنا العالمي، وبالتالي، يصبح بينالي الشارقة منبرا لمزيد من التمعن وسبر إرثه الفكري والتقييمي”.

ويزيد المصدر ذاته: “بناء على إطار العمل الذي وضعه إينوزور، تمت دعوة 30 فنانا لتقديم أعمال فنية تستكشف الأحداث التاريخية التي ما زالت تشكل حاضرنا”.

وتشمل قائمة الفنانين كلا من جون أكومفرا وقادر عطية وسامي بالوجي، ماريا ماجدالينا كامبوس – بونس وكارولينا كاسييدو وديستيني ديكون ومانثيا دياوارا وكوكو فوسكو وحسن حجاج ومنى حاطوم ولبينا حميد وإسحق جوليان وقمر كانوار وبشرى خليلي ومحمد إبراهيم ماهاما وكيري جيمس مارشال وستيف ماكوين وألماغول مينليباييفا وألين موتا وواجيتشي موتو وفيليب بارينو ودوريس سالسيدو وبيرني سيرل وينكا شونيباري وفيفان سوندارام وفاطمة توجار وهجرة وحيد وباربرا والكر وناري وارد وكاري ماي ويمز.

وحول تكليفات البينالي الجديدة، قالت حور القاسمي: “يعتمد الفنانون المكلفون للمشاركة في البينالي على رؤية إينوزور، التي غيرت طريقة فهمنا وتعاطينا مع الفن المعاصر ومؤسساته”. وعلى الرغم من أنه عمل مع العديد من هؤلاء الفنانين، فإنني شعرت بضرورة تضمين أصوات جديدة من شأنها أن تعمق مقترحه حول بينالي الشارقة والدور الذي يمكن أن يلعبه”.

وأضافت: “بالنظر إلى الآثار السلبية المستمرة للجائحة العالمية في الكثير من بقاع الأرض، وعدم توفر اللقاح بشكل متكافئ، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر، فقد قررت المؤسسة أن تفتتح بينالي الشارقة الـ15 في العام 2023، بهدف منح الفنانين وجمهورنا الوقت اللازم للاهتمام بالأمور الأكثر إلحاحا حولهم”.

تجدر الإشارة إلى أن حور القاسمي ستعمل على تقييم “بينالي الشارقة 15” بتعاون مع مجموعة عمل تضم: القيم المستقل طارق أبو الفتوح، أوتي ميتا باور، المدير المؤسس لمركز الفن المعاصر في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، صلاح محمد حسن، مدير معهد إفريقيا في الشارقة وأستاذ تاريخ الفن الإفريقي في جامعة كورنيل، تشيكا أوكي-أجولو، أستاذ ومؤرخ فني في جامعة برينستون والقيم المستقل والكاتب الفني والمدير التنفيذي لمؤسسة الفن الكوبي أوكتافيو زايا.

كما ستشرف رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون ومجموعة العمل على “تطور مفهوم التقييم لدى إينوزور وسبل تنفيذه”، بتعاون مع اللجنة الاستشارية التي تضم: المهندس المعماري السير ديفيد أدجاي، وكريستين طعمة، المدير المؤسس للجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية أشكال ألوان في بيروت.