مئة مهاجر يحاولون العبور سباحة إلى سبتة

أفاد الحرس المدني الإسباني بأن نحو مئة مهاجر حاولوا العبور سباحة إلى جيب سبتة، انطلاقا من شاطئ مدينة الفنيدق.

وقال الناطق باسم الحرس المدني في سبتة المحتلة إن “بعض هؤلاء وصلوا حتى شاطئ سبتة بوسائلهم الخاصة”، بينما تم إنقاذ مهاجرين آخرين نقلوا على متن قوارب الحرس المدني إلى الجيب الإسباني.

وأضاف: “يحدث أحيانا أن يحاول ثلاثة أو أربعة أفراد العبور، لكن مثل هذا العدد ليس معتادا”، مبرزا أن “خمسة مهاجرين آخرين وصلوا الإثنين سباحة”.

ولم يسجل الجانب الإسباني أي وفاة من بين المهاجرين الذين انطلقوا سباحة في مجموعات من 20 إلى 30 فردا بمحاذاة الساحل. وفي المقابل، نقل ثلاثة مهاجرين إلى المستشفى إثر انخفاض شديد لحرارة أجسامهم.

وتدخل خفر السواحل الإسبان أيضا لإنقاذ هؤلاء المهاجرين، قبل أن يتكفل بهم الصليب الأحمر والشرطة. وقد وضعوا في الحجر بسبب وباء “كوفيد-19”.