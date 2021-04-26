مئة مهاجر يحاولون العبور سباحة إلى سبتة

مئة مهاجر يحاولون العبور سباحة إلى سبتة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 26 أبريل 2021 - 23:35

أفاد الحرس المدني الإسباني بأن نحو مئة مهاجر حاولوا العبور سباحة إلى جيب سبتة، انطلاقا من شاطئ مدينة الفنيدق.

وقال الناطق باسم الحرس المدني في سبتة المحتلة إن “بعض هؤلاء وصلوا حتى شاطئ سبتة بوسائلهم الخاصة”، بينما تم إنقاذ مهاجرين آخرين نقلوا على متن قوارب الحرس المدني إلى الجيب الإسباني.

وأضاف: “يحدث أحيانا أن يحاول ثلاثة أو أربعة أفراد العبور، لكن مثل هذا العدد ليس معتادا”، مبرزا أن “خمسة مهاجرين آخرين وصلوا الإثنين سباحة”.

ولم يسجل الجانب الإسباني أي وفاة من بين المهاجرين الذين انطلقوا سباحة في مجموعات من 20 إلى 30 فردا بمحاذاة الساحل. وفي المقابل، نقل ثلاثة مهاجرين إلى المستشفى إثر انخفاض شديد لحرارة أجسامهم.

وتدخل خفر السواحل الإسبان أيضا لإنقاذ هؤلاء المهاجرين، قبل أن يتكفل بهم الصليب الأحمر والشرطة. وقد وضعوا في الحجر بسبب وباء “كوفيد-19”.

الحرس المدني الإسباني الهجرة سبتة المحتلة مدينة الفنيدق

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‫تعليقات الزوار

2
  • مغربي غير منافق
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 23:40

    اش غدي تديرو عند الكفار .
    ياك كتقولو فرنسا و اسبانيا اعداء للوطن و ان فرنسا دولة متخلفة . ها انتم تلقون بانفسكم في البحر من اجل الذهاب عند الكفار .
    شعب منافق

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  • من ابناء المنطقة
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 23:47

    سكان الفنيدق عالم بهم الله وصلات الى العظم الناس بالجوع والحكومة ناعسة مع راسها الله إكون معنا

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