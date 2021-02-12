مبادرة "أصدقاء المدارس" تصل إلى سيدي إفني

بصمت جمعية أصدقاء المدارس على مبادرة تضامنية تروم من خلالها تزويد الأقسام الداخلية بالثانويات التأهيلية والإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني بمجموعة من المعدات التي من شأنها تجويد ظروف إقامة التلاميذ والتلميذات.

محمد الهيلالي، مدير المشاريع بجمعية أصدقاء المدارس، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “هذه المبادرة هي ثمرة اجتماعات تنسيقية بين الجمعية ومديرية سيدي إفني قصد دعم وتجهيز المؤسسات الداخلية بالإقليم”.

وأوضح الهيلالي أن الشطر الأول من العملية شمل كلا من ثانوية سيدي حساين التأهيلية بالاخصاص، وثانوية اليزيد السعدي الإعدادية بآيت الرخاء، وثانوية محمد اليزيدي بجماعة تيغيرت، عبر تجهيزها بما مجموعه 450 غطاء و280 مرتبة ووسائد، وسخانات الماء، فضلا عن مستلزمات ضرورية أخرى.

كما عرفت المبادرة التي أشرفت عليها أمال زنبير، رئيسة جمعية أصدقاء المدارس، “توزيع ألبسة شتوية على تلاميذ وتلميذات مؤسسة العرعار الابتدائية وستائر لفائدة ثانوية مولاي ادريس التأهيلية بالمركز الحضري لسيدي إفني”، يضيف المسؤول الجمعوي ذاته.

وأبرز محمد الهيلالي أن جمعية أصدقاء المدارس، التي تم تأسيسها سنة 2006، تعمل وفق برنامج سنوي محدد تهدف من خلاله إلى تشجيع ودعم التمدرس بالعالم القروي وشبه الحضري في أقاليم عديدة، من بينها طاطا وزكورة والراشيدية وتزنيت وتارودانت وسيدي إفني، وذلك عن طريق تزويد مؤسسات تعليمية عدة باللوازم المدرسية والسبورات المغناطيسية ومضخات الآبار والصهاريج البلاستيكية الخزانة للماء، إلى جانب تنظيم وصلات تحسيسية حول السلامة الطرقية والعنف والجريمة الالكترونية، وأخرى متعلقة بالتشجير وتجهيز المكتبات المدرسية.