مبادرة "عطاء" تحول آلام الطفل أشرف إلى فرحة

“رُب ضارة نافعة”.. قد تكون هذه العبارة أبلغ تعبير عن مآل المحنة التي مر بها الطفل أشرف، الذي كان حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية وثار حوله نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورته وهو يخوض غمار محاولة الهجرة إلى سبتة المحتلة باكيا.
انتقل الطفل أشرف من حي سيدي مومن في مدينة الدار البيضاء وكله أمل في أن يكون واحدا من العابرين نحو الضفة الأخرى، واستعان في سبيل ذلك بقنينات فارغة حف بها جسمه لتُبقيَه على سطح الماء، ونجح في العبور؛ غير أن حلمه أجهض حين أعادته السلطات الإسبانية إلى المغرب، فأصيب بانتكاسة.
رفض أشرف الاستجابة لدعوات مواطنين حثوه على التخلي، ولو مؤقتا، عن التعلق بالهجرة إلى الديار الأوروبية، إلى أن يكبر قليلا ويشتد عوده، مع وعده بمساعدته على الهجرة بطريقة قانونية؛ غير أن مؤسسة “عطاء” أفلحت في إقناعه، بعد أن تعهدت بالتكفل به.
صباح الأحد، نشر جلال عويطة، مؤسس مؤسسة “عطاء” الخيرية، نداء على صفحته في موقع “فيسبوك”، يلتمس فيها من متابعيه أن يدلوه على طريق للوصول إلى الطفل أشرف. حظي النداء بتفاعل آلاف الأشخاص، ولم تمض سوى بضع ساعات حتى وجد جلال الطفل أشرف.
اهتمام مؤسسة “عطاء” الخيرية بحالة الطفل الذي شغلت قصته الناس شكل منعطفا كبيرا في حياة هذا الأخير، إذ وعده عويطة بأنه سيساعده وسيوفر له كل الظروف لبناء مستقبله بشكل جيد.
وإذا كان الكثيرون لا يعرفون عن معاناة الطفل أشرف سوى النكسة التي مُني بها عقب إعادته من سبتة، فإن الفتى ذا الستة عشر ربيعا يجر خلفه سنوات طويلة حافلة بالمأساة؛ ذلك أنه عانى اليُتم منذ كان عمره ثلاثة أيام، وتكلفت بتربيته سيدة أرملة هي بدورها أم لثلاثة أيتام.
عاش أشرف والسيدة التي تبنته مع أطفالها الثلاثة في كريان الرحامنة بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، وأرغمته ظروفه الاجتماعية القاسية على مغادرة فصول الدراسة عند مستوى الخامس ابتدائي ليبحث عن عمل يعيل به نفسه والأسرة التي احتضنته.
“نفسيته مدمرة”، يقول جلال عويطة في حديث لهسبريس، قبل أن يؤكد أن حياة الطفل أشرف ستكون أفضل بكثير، حيث ستتكفل مؤسسة “عطاء” بتوفير سكان لائق لأشرف ولأسرته الصغيرة وتحويلهم من حي سيدي مومن.
فضلا عن ذلك، يضيف عويطة، سيتم تسجيل أشرف في مؤسسة للتكوين في الحلاقة أو صناعة الألومنيوم، بناء على رغبته، وتسجيله في نادٍ رياضي، علاوة على تخصيص كفالة شهرية له.
ويحاول عويطة إبعاد أشرف عن ضغط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعجيل تضميد جروحه النفسية، ويؤكد أن أشرف في أياد آمنة، وأن وضعه سيكون أفضل مستقبلا؛ “لأننا سنكون أصدقاء له”.
قوة المغرب في التضامن المجتمعي…أما الدولة فلا خير فيها…
مباشرة زوينة، ولكن كينين مليين خاس دولة تعاونهم، اكترية مظلوم فهاد لبلاد، زهرنا نعيشو مع مسؤولين ينهبون اتريا و اليابس
الله يجزيكم بخير و يكثر من امثالكم- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
في المغرب أشرفاااااااااات وليس أشرف
هاحنا غادي نشوفو واش غيتصلح حالو او لا لان المثل يقول من شب على شيء شاب عليه
الطفل أشرف ركب امواج البحر ليغادر وطنه الذي أهمله والآن بدأ يطل علينا البعض الذين بدورها يريدون ركوب الأمواج ولكن بدون ان يبللوا ولكن فقط للظهور بوجه الإحسان. فيجب ترك أشرف لأنه قادر على تدبر أمره وقد برهن ذلك أمام العالم وعلينا أن نبحث عن من السبب في وجود الملايين مثل أشرف في هذا البلد. فنحن المغاربة نحب المغامرة وقد نصنع منها معجزات من أجل الوطن لكن المسؤولين لا يهمهم سوى أبنائهم والإستمرارية في نسلهم والباقي إلى البحر.
فين جات هاد مؤسسات عطاء؟ راه كينين بزاف بحال اشرف غير مسولهم حثا واحد اش عندهم
ما الطفل أشرف إلا نموذج لفئة كبيييرة وعريضة في المجتمع المغربي
بالتوفيق لك والجميع بني ونشكر كل من تدخل لانقاذ حال هاذا الطفل
” ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره “الآيات الكريمة تحث على فعل الخير،150 آية تحث على العمل الصالح لو كنا نأخذ بتعاليم ديننا الحنيف لما كان بيننا يتامى يحتاجون إلى ابسط حاجياتهم، أغلبية حكومتنا تتبنى المرجعية الإسلامية ومع الأسف لا تعمل بها، أين هي دور الزكاة وأين هي دور اليتامى، واينهم أصحاب 40 عمرة يتسابقون على حور عين ونسيوا فعل الخير والعمل الصالح، يقول سبحانه وتعالى : ” ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ” صدق الله العظيم.
لقد قالها صاحب التعليق الأول، قوة المغرب في التضامن الاجتماعي، ولكم أن تعرفوا الخلفيات الإيديولوجية الإسلامية الإخوانية للمدعو جلال عويطة صاحب المؤسسة الخيرية، عطاء، الممولة بأموال قطر والسعودية أن الدين الإسلامي يتحكم في القطاع الاجتماعي بأكمله. بما في ذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. والتنمية الاجتماعية والمستدامة.
اذا كان الاستاذ لا يؤمن بفكرة التغيير و انه لا بد من تصحيح المسار و لو بالقليل، فماذا ترك للاخرين قوله!!؟ مع احترامي لكل استاذ.
لا تنسى انه في مرحلة الطفولة و محتاج فقط لمن يوجهه الوجهة الصحيحة و هذا كفيل بجعله شخص آخر.
أما اذا كانت الفكرة هي ان لا أحد يتغير فهذا غلط كبير و حتى المثل الذي اعطيت انت فيه ما فيه و عليه ما عليه. كم من شخص كان في شأن و اصبح في شأن افضل و السبب انه وجد من يؤمن بالتغيير و التضامن و ليس بالاحباط و زيادة الضغط على الجرح بل بتضميده…..
على فكرة لو لم يأخذ بيدي يوما ما استاذي لكنت اليوم في اسوء حال… لكن الحمد لله الذي يضع في طريقنا اسباب و اشخاص يؤمنون بالتضامن و التكافل و الدعم و نكران الذات و …..
جازاك الله خيرا . الصراحة إنها قصة مؤثرة