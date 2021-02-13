مبادرة غير مسبوقة .. مسابقة "مواهب أوزون" تحتفي بعمال النظافة

تحت شعار “صناع النقاء.. اعتراف وإنصاف”، افتتحت مجموعة “أوزون للبيئة والخدمات” سنة العامل، بتنظيم نهائيات مسابقة “مواهب أوزون” للكشف عن مواهب المشتغلين في قطاع النظافة، ومنحهم فرصة إبراز إبداعاتهم.

عزيز البدراوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، أوضح، في كلمته الافتتاحية للمسابقة النهائية، التي احتضنها المقر الرئيسي لـ”أوزون” بالرباط، أن هذه المبادرة تأتي كعرفان بما بذله ويبذله العمال من مجهودات لخدمة الوطن، ومنحهم الفرصة لإبراز مواهبهم، مؤكدا أن المجموعة ستواكب من وصلوا إلى النهائيات، وستعمل على مساعدتهم على صقل مواهبهم وتطويرها.

وعرفت المسابقة مشاركة العشرات من عمال المجموعة المشتغلين بعدة مدن مغربية، حيث تم اختيار 33 مشاركا وصلوا إلى النهائيات، حيث عرضوا مواهبهم أمام لجنة مشكلة من اللاعب الدولي السابق عزيز بودربالة، والفنانتين لطيفة أحرار ونورا الصقلي، وكذا الفنان سعيد مسكير، فيما أسند التقديم إلى الممثل هشام الوالي.

وأوضح البدراوي أن المجموعة ارتأت تنظيم هذه المبادرة لدعم عمالها، والتأكيد على اهتمامها بالسواعد، التي ساهمت في بنائها ووصولها إلى ما هي عليه الآن من نجاح، “ولذلك لا يمكننا سوى أن نفكر في الجانب الاجتماعي لعمالنا، وأن نعترف بالدور الحيوي لهذه الفئة في بناء المجتمع وفي تألق المجموعة وطنيا ودوليا”.

المشاركون في هذه المسابقة أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة، التي تروم التعريف بالمواهب في مجالات الطبخ والرياضة وتجويد القرآن والموسيقى والتمثيل والكوميديا وتدوير النفايات والصناعة التقليدية وغيرها، معتبرين أنها حلم تحقق.

وأعلن الرئيس المدير العام للمجموعة عن إطلاق برامج أخرى في “سنة العامل”، حيث كشف عن برنامج لمحاربة الأمية في أوساط العمال، ودعم المنقطعين عن الدراسة للعودة الى طاولات التمدرس، إضافة إلى برامج تستهدف أبناء العمال، مؤكدا أن المجموعة ستوفر الدعم الكامل لإنجاح هذه البرامج الاجتماعية.

نهائيات “مواهب أوزون” عرفت تتويج ثمانية مشاركين، ويتعلق الأمر بكل من حجي نجاة في صنف الحلويات والطبخ، وعبد الغني فاسي في صنف تجويد القرآن الكريم، وعزيز بولبحاير في صنف الموسيقى والغناء، ومروة الوحيدي في صنف التبوريدة، وسعيد الدهبي في صنف الرسم، ومصطفى الزبط في صنف الرياضة، ونجيب حضري في صنف تدوير النفايات، ونورالدين بنسعيدة في التمثيل.

وقررت إدارة المؤسسة إنتاج أغان لبعض المشاركين، وترقية البعض، ومساعدة آخرين على صقل مواهبهم في أفق المشاركة في نهائيات الدورة الثانية من “مواهب أوزون”.

وكشفت لجنة التحكيم أنها وجدت صعوبة كبيرة في الحسم في أسماء الفائزين، نظرا لتقارب مستواهم، وأعربت عن إعجابها وتفاجئها بالمواهب التي كشفت عنها المبادرة، مناشدة رئيس المؤسسة مواصلة هذا العمل وتنظيمه بشكل سنوي.

وقد قدمت في نهاية المسابقة تقديم هدايا وشواهد تقديرية لجميع المشاركين القادمين من عدة مدن مغربية، الصويرة وبنسليمان وشفشاون والعيون وفاس وسيدي قاسم واليوسفية والحاجب ومراكش.

ويأتي مشروع “مواهب أوزون” تتويجا لشراكة بين “مجموعة أوزون للبيئة والخدمات” وجريدة “هسبريس الالكترونية”، التي ستعمل على نشر بورتريهات للفائزين في نهائيات المسابقة.