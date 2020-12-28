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مهنيو المطاعم والمقاهي بمراكش يرفضون الإغلاق
أنا أستاذ ، أستنكر هذه الوقفات و الإحتجاجات التي لم تعد تتوقف حتى أصبحت أيام التوقفات أكثر من أيام العمل و الدرس ، اللهمّ إنّ هذا منكر….. أقول لهذه « التنسيقيات النقابية » ، اتقوا الله في أبنائنا و في هذا البلد ، فهم وحدهم من يدفع ثمن هذه التوقفات و الإضرابات التي لا تنتهي……