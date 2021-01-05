مبحوث عنه بسبب المخدرات يقع بقبضة أمن خنيفرة

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لأمن خنيفرة، ليلة الاثنين، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار في المخدرات.

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن “المشتبه فيه تم توقيفه بالقرب من السوق الأسبوعي، وبعد تفتيش سيارته عُثر بداخلها على 350 لترا من مسكر ماء الحياة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع”.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لحاجة البحث، بغية معرفة شركائه في ترويج المخدرات والتقديم أمام العدالة من أجل المنسوب إليه.