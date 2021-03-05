مجلس النواب يصادق بأغلبية 162 نائبا على مشروع "القانون الانتخابي"

مجلس النواب يصادق بأغلبية 162 نائبا على مشروع "القانون الانتخابي"
صورة: و.م.ع
الجمعة 5 مارس 2021 - 23:47

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.

وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

الدائرة الانتخابية القاسم الانتخابي قانون تنظيمي مجلس النواب

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‫تعليقات الزوار

124
  • ايمان
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:50

    اليوم تفضحات النوايا ديال أصحاب مقولة الأيادي النظيفة و قاموا بإنزال كبير في قبة البرلمان للدفاع عن كراسيهم في ضرب لكل الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

    23
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  • Laila
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:50

    الحزب ليمفالح فتا حاجة من غير الهضور الخاوية و الاكاذيب خاصو يتمحى من الوجود ، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين

    8
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  • نجوى
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:50

    حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية

    10
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  • Sara
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:50

    القانون غير علينا حنا الباجدة معليهومش الله ؟ المسكين ميلبسش كمامة يخلص و الباجدة داخلين البرلمان بحالا داخلين العرس لا كمامة لا تباعد و هااانية

    20
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  • غزل
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:50

    بعد غياب لمدة لمدة اربع سنوات اليوم ققة البرلمان تمتلئ على الاخر اش هاد الحس الوطني فيكم البيجيدي فين كنتو شحال هادي ولا القاسم الانتخابي

    20
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  • مريم
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    غرامة 300 درهم غي على الدرويش اما حزب الباجدة ماعليهوم والو النفاق في ابهى حلة

    15
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  • انس
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    لا يمكن أن اثق في حزب العدالة و التنمية مجددا من بعد داكشي اللي داروه كامل.. اقتناع شخصي بعيد كل البعد عن النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية

    16
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  • Medo
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    حزب العدالة والتنمية لا سامحكم الله قبل ما طلعوا درتو للمواطنين الترݣااد فالتبن بكثرت الوعود الزائفة و صافي داباا قلبتو وجهكم لا أعمال لا أمجاد

    15
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  • Aymane
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    اكبر منافقين على وجه الارض هما تجار الدين ، لعبو للناس بعقولهوم وخلاوهوم يتيقو بلي باغيين مصلحة الشعب و البلاد ولكن لاه الحمد بان الحق

    14
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  • حميد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    اوووو مبقاتش كورونا فالمغرب ولا كورونا والاحترازات عندنا غير حنا المواطنين وانتم لا

    15
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  • محمد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    اكبر تجار دين على وجه الأرض ، كاتستاغلو العقول الضعيفة باستعمال القرآن و السنة باش تقضيو مصالحكوم الشخصية

    10
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  • عادل عادل
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش

    5
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  • Yamina
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم و ضربو كولشي فالزيرو خويو الساحة للناس ليباغا تخدم

    7
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  • Samar
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:51

    المواطن البسيط اخلص غرامة مالية على الكمامة ورجال ونساء البيجيدي يكتسحون اليوم قبة البرلمان بدون اي شروط السلامة

    4
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  • سميرة
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    اللحية و قلة الحيا ، ربيو المعقول و الشفافية فلداخل ديالكوم عاد ربيو اللحية

    7
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  • Fatiha
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    الباجده هدفهاا المصلحه الشخصيه لا غير ، لي غنقولو لكم الشعب فاق و عاق و فهااد الزمان لي قاري و لي مقاريش الكل أصبح وااعياا بحقيقتكم ، كطبقو القانون غير وقتما بغيتوو و نتوما دايرين الشوهاا فالبرلمان لا كمامة لا تعقيم لا مسافة التباعد، لهلى يرد بيكم

    2
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  • حسن
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    ادوي المغاربة كاملين قالو كليمة واحدة هلكانتا العدالة و التنمية و لا مجال لتجديد الثقة في من خانها.

    5
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  • Yusra
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال ، ماشي غير قوة الهضور ليفالحين فيها تجار الدي

    0
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  • Kamilia
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    اووو هاد القاسم الانتخابي خرج الفئران البيجيدية من حجورها الى قبة البرلمان

    5
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  • Khalid
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    خاص المغاربة يقطعو مع تجار الدين و فالانتخابات المقبلة يقاطعوهووم و ميصوتوش عليهووم حيث فهاد جوج د الولايات ماشفنا معاهوم غي البؤس و يعطيو فرصة للأحزاب الوطنية اللي بااغاا تخدم البلاد حيث مابقااتش فتخرااج العنين و الهجووم و تقليل من كفاءة الناس

    1
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  • منال
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    الغنيمة بالنسبة للحزب البوجادي عبارة عن 300 درهم من كل واحد مالابسش كمامة

    1
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  • Anas
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    القاسم الانتخابي اخرج المنافقين تجار الدين من مخابئهم

    3
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  • الاندلسي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:52

    انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا لا.. حيث هادشي اللي تيديرو بزاف و فيه ريحة الأنانية عاطية نيت

    2
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  • Walud
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    حزب العفاريت و التماسيح باقي ماساليتووش و ماعيوتووش حنا بعداا عييناا منكووم.

    2
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  • علي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    عافاكم لفهم شيحاجة افهمنا راه مافهمت والو ا

    9
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  • salamito
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    صراحة كل هذا التغيير ضد فوز العدالة والتنمية ولا أثق في أي حزب غيره إذا لن أصوت أبدا وهذا رأيي الخاص وقوموا بحساب الموتى والأحياء وقسموا ما ترونه مناسب بينكم

    6
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  • الهام
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    كورونا غير على الدرويش و حزب الباجدة عندهوم مناعة منها

    2
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  • Amine
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    الحمد لله ملي الناس عاقو بتجار الدين الذين لا يهتمون و لا يكثرثون لشيء من غير مصالحهم الشخصية

    2
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  • حسن
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    أخي المواطن اختي المواطنة اليوم ما وقع في البرلمان و الحضور القوي للبيجيدي ليس من مصلحة المواطن و انما حضورهم كان من أجل غرض شخصي و هو الوقوف ضد القاسم الانتخابي الذي لن يخدمهم في الانتخابات المقبلة و الذي سيعطي فرصة للاحزاب الصغيرة لتواجد في جميع  المؤسسات الانتخابية

    1
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  • عبد العالي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    القوانين الجديدة ديال الانتخابات عرات على الواقع ديال بعض الأحزاب الجشعة و اللي تتشوف غير راسها

    0
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  • Ahmed
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    الباجده كيهضروو باسم القانوون و الإجراءات الاحترازية …إلا غير دالك ، و هما و لا واحد فيهم قدر يطبق القانون لي دخل لبرلمان يشد لصاحبوو لبلاصه تقول داخليين لحماام

    1
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  • حميد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    اصدار القوانين فقط على المواطن و صحاب اللحية معفيين كل الإعفاء من الغرامة

    2
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  • Hind
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    تجار الدين شحال مقدكم تضحكووو على الشعب المغربي الحل الوحيد عندكم هو تعطونا التيساع انتم متصلحوش لتسير البلاد.

    0
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  • Ahmed
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    الباجدة و من لا يعرفهم تجار الدين بامتياز و يقدرو يتاجرو باي شيء لمصلحتهم كيما بينو لينا اليوما غاديين بلا كمامات بلا تباعد اي شيء في سبيل مصلحتهم

    1
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  • radia
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين.. قهرتونا الله ياخد فيكم الحق.. حزب مشؤوم ضرب جميع المكتسبات و اغتنت قياداته على ظهر الشعب كتحكرو غير على المواطن اخلص 300 انتوما اليوم فالبرلمان 120 واحد و دايرين فوضى واش نتوما ما عليكوم قانون

    2
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  • عبد الهادي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    120 برلماني و برلمانية عن حزب البيجيدي اليوم داخل قبة البرلمان هه مابقى ليهوم غير اهزو شي تيفو فيه واك واك اعباد الله القاسم الانتخابي غادي احرق خبزتنا

    0
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  • Med
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:53

    باقي ما عيتوش هلكتونا او مزال زايدين فيه ديك300 درهم نخلصوها غير حنا او هذا الهماج لي جاي البرلمان او خارقين تدابير السلامة كيفاش بلانهم ؟؟

    0
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  • مريم
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    محتاجين للساسة الذين يتحملون مسؤوليتهم و يدافعون على بلادهم بشتى الطرق.. ماشي أشخاص مختلين يخرقون هم أنفسهم القانون

    0
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  • جمال
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل

    0
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  • Houmane
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    البيجيدي اشوا هاد حب السلطة والمناصب والمانضة الغليظة لفيكم خلاتكم ليوم تلتازمو وتجيووو بلا خوف من كورونا

    0
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  • Fati
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    الشعبوية والتجارة في الدين بالعواطف. اخطر شيء هو ان لاتفعل شيئاً لكي تغير الواقع وتبكي لأنك تريد السلطة الى الأبد، ذلك هو حزب العدالة سبب كل المصائب التي طالتنا

    0
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  • ahmed
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    والله الا باز ليكم جاين معرمين في البرلمان يالله بان ليكم الحضور اش هاد الفوضة دايرين ،كتحكرو غير على الشعب

    0
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  • Simane
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    اين كنتم طوال هذه السنواات ؟؟كتكلسو تا كيقربو الانتخابات و لا كتبان ايكوم مصلحتكم عاد كتبانو من حيث لا ندري

    0
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  • Kawtar
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    الباجدة حالتهم هي حالتهم مادايرين حساب لتاواحد اهم حاجة مصلحتهم جاين لبرلمان مزاحمين بحال راهم فتيران او المواطن يخلص الغرامة

    0
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  • محمد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    واش هذا ناس ماعليهوم قانون و احترام التدبير الاحترازية و لا غير المواطن البسيط هوا بوحدو ليخصو ما يفوت 20 فاي نشاط او اجتماع غادي اديرو

    0
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  • تيمور
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    العدالة و التنمية بغات تضرب ولاية ثالثة و لكن اش دارو بأن اعطيهم للمغاربة ولاية أخرى

    0
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  • FAtima
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    ليست هناك في الوجود قوة تستطيع الوقوف في وجه الشعب ، فقناا ا رباعة المنافقين مهما أوتيتوا من سطوة و جبروت ، كفاكم مسرحياات كورونا و الغرامه على الشعب فقط ، من انتم !!

    0
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  • ملاك
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    حزب البلابلا و الهضرة ف الخاوي ، حادگين غير فتغريم المواطن لي ماعندوش كمامة

    0
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  • Silia
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    الباااجدة طول العام مبانو تا قربو الانتخابات عادا بداو يخرجون من جحورهم

    0
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  • Laila
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    كيف العادة حزب الباجدة غير سمعو ب القاسم الانتخابي خرجو عينهم …ساعتكم قربات الشعب عاق بيكم انشاء الله نتهناو منكم ف اقرب وقت

    0
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  • Kamilia
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    حزب البيجيدي لا يعترف بشيء اسمه الديموقراطية ولن يعترف به وكنقولكم من هاد المنبر انتم اكبر منافقين على وجه الكرة الارضية

    0
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  • ayoub
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    حزب العدالة والتنمية حزب بدون مصداقية ، حزب الوعود الزائفة ، جميع المشاكل تحلها على كاهل المواطن البسيط . مغاربة 2021ليسوا مغاربة 1921 و لا غير سمعتو القاسم الانتخابي غادي اقطع ليكوم البزولة منا كترضعو و نتوما تجيو كتجريو

    1
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  • حمزة
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:54

    بالله عليكم هل القاسم الانتخابي يرعبوكم الى هذه الدرجة و من هذا التعليق اقول لكم ايها البواجدة سوء بالقاسم الانتخابي او غيره لن يثق فيكم الشعب مرة الاخرى . انتهاء الكلام

    1
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  • Mouna
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    عيني فييه و ما قديت علييه ورييونا كفاءات حزبكم نشوفوهووم وااش يعول علييهووم الواحد و يتكل عليهووم مغرب الغد مابقااتش فاللحية و فالخطاب الديني بقاات فالكفاءة و العمل

    0
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  • ابتسام
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    ارجوكم خليو الناس اللي تتعرف اش تدير تحكم البلاد ماشي مجموعة من الانانيين الذين لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة.

    1
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  • Khalid
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    شفت الباجده اليوم معمرين البرلماان يحسابلي غي طوبيس كيهز لبلايص ، و لي زاد فقصني كورونا و مسافه الأمان و الخطية و زيد و زيد غي عليناا حنا و هماا !!! تعديتوو على الشعب بمعنى الكلمه

    0
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  • حنان
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    الباجدة حزب ميؤوس منه ، و ماكاينة تا شي حاجة لي غادي تخلي بنادم يعلق الأمل ديالو فيهوم لأجل مغرب افضل

    0
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  • الوجدي الكاعي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    قسمو بيناتكم وتكادوا بيناتكم نفس الوجوه نفس السياسات. عفا آلله عما سلف غاب على البرلمان عامين ولا رجع جاء إلى البرلمان ونعس كطبخوا قواننكم بوحدكم ……..المقاطعة هو الحل

    0
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  • Soufian
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    غير سمعتو بالقاسم الانتخابي او نتوما تسيفو قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة الله ياخد فيكم الحق…او زايدينها بتخراج العينين

    0
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  • Ghobi
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    البيجيدي مكتهمهمش لا كورونا ولا سلامة المواطن لكيهمهم هو المنصب متضيعش والخلصة متمشيش

    0
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  • كمال
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    هههه هاذ البواجدا ولاو كيشفو مساكن غير سمعو القاسم الانتخابي كلشي جاي كيجري حيث غادي اقطع ليهوم البزولة منا عايشين

    0
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  • omar
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    لاحول ولاقوة الا بالله ماهي حصيلة حزبكم ياعدالة وياتنمية ليس لكم حصيلة تذكر منذ ان تقلدتم التسيير في الحكومة لا شيء سوى ارتفاع ضغط الدم الذي اصبح اغلبية المواطنين يعانون منه يوميا اليوم إتضح امركم والمستوكم

    0
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  • Mariam
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    ههه وصلات وقت القنديل تاني، ريحتهم بدأت كتعطي، تحلف عليهم هير متافقين، واه شحال هادي ما شفنا هاد المنظر في البرلمان.

    0
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  • Simo
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    صراحة هادشي ماشي غريب على تجار دين ديما مصلحتهم هي الاولى او شي الاخر من بعد ولا بلاش كاع الله يغبركم علينا اتريكت المنافقين

    0
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  • Karima
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    لو كان تجار الدين يكترثون لهموم المواطن المغربي كما يهتمون بنبيهم قردوغان لكنا في أفضل حال

    0
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  • رحموني
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:55

    هذا هو حال البيجيدي كيعرف انزل العقوبات هلى المواطن البسيط وزيد الاحترازات و وخص نحافظو على مسافة الامان ونلبسو الكمامة ولكن اليوم كنشوفو العكس فقبة البرلمان

    0
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  • smail
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    واش هاذ ناس ما عليهوم قانون ديال منع التجمعات أكثر من 20 واحد واش هاذ 120 برلماني و برلمانية من البيجيدي مغاديش احاسبهوم حتى واحد على هاذ الفوضى لي درو اليوم فالبرلمان

    0
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  • سمير
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    القاسم الانتخابي لن يخدم مصالح حزب البيجيدي و في نفس الوقت هو في صالح المواطن اولا لأنه سيعطي فرصة للاحزاب السياسية الصغيرة لتواجد في المؤسسات المنتخبة و هذه الاحزاب السياسية الصغيرة تكون في الغالب من تأسيس شباب و غيورين على البلاد

    -1
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  • Chaima
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    أعود بالله من هاد اللحايا د تجار الدين 300 درهم غي على الدرويش يخلص و يزيد ، فعلا نتوماا شيطان لابس جلابه

    0
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  • Halima
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    حزب الباجدة جاو بحلة جديدة و بكثافة هههه سبحان مبدل الأحوال غبرو حتى كثرو هههه وا هير رجعو فين كنتو صافي الثقة تفقدات فيكم.

    0
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  • Karim
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    كون غير ديرو خير فراسكم او فينا او تغبرو علينا كمامركم ما نافعين بوالو من غير المصائب او الكوارث

    0
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  • Zayna
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    عيينا من خطاب التسويف، البيجيدي لن يصلح شيئا لأنه ببساطة لا يملك الأليات ولا الإرادة لذلك. البحث عن البديل أصبح حتمبا بعد أن استنفد الإخوان فرصتهم دون جدزى.

    0
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  • جمال الدين
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    القاسم الانتخابي دار البيجيدي تهجاج ههه حيث عرفين راسهم ماغادي اديرو به والو و حتا كاع الا ما كان القاسم الانتخابي والله مايديرو والو حيث الشعب عاق وفاق

    0
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  • Salma
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    واش باقيين هاد الباجدة طامعين فالحكومة ،دابا من بعد ما ضحكو علينا ولاو كيضحكو على رأسهم دابا أما الشعب عاق و فاق.

    0
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  • kama
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    120برلماني و برلمانية اليوم داخل قبة البرلمان !!! أين هي التدابير الاحترازية ؟؟ هل قانون على المواطن البسيط !؟ هل برلمانيو حزب العدالة و التنمية فوق القانون

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  • Abde
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    شفت القانون فهذا البلاد كيتطبق غير على الشعب الباجدة مامحسوبينش علينا ولا كيفاش

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  • Kltoum
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    نااري على كمااره عند هاد الباجده حتى قربو الانتخابات و بااغيين ديرو فيها بطل فدقيقه التسعين و تبينوو لنا حنة يديكم و نتوما خديتواا جمل بما حمل ، و تاا مسافة الأمان ممحترمينهااش وا باز

    0
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  • Houda
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:56

    حزب البيجيدي مصدقوش بلي صافي سلات نهايتهم داكشي علاش جاو اديرو زيارة جماعية لقبة البرلمان وياخدو البركة

    0
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  • هيثم
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    اربي واش هاذ البيجيديون ما عليهوم قانون فيناهوما التدابير الاحترازية ولا مسكين غير المواطن علاش حاكرين

    0
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  • Salma
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    حزب الظلام و العدمية تناقض كبييير ياا عيني بين الخطاب و الممارسة و الغريب أن اي واحد من حزب العدالة والتنمية فأي لحظة ممكن يخرج فيك عينو و يدافع على تناقظه

    0
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  • Najla
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    واحنا ياما صدقنا واش وقتهم قربات تسالي، قالك حقة و الواد جايين فرقة هههه أودي ماعندكم علاش تحشمو.

    0
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  • hakim
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    القاسم الانتخابي اخرج الذئاب الملتحية من جحورها بعد 5 سنوات كاملة من الغياب عن قبة البرلمان

    1
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  • محمد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    اخوتي الله اجازكم بخير، ناوي نترشح عونو خوكم ، ولاية واحدة بارك عليا، نشد التقاعد ونعيش ونعيش لوليدات ،

    1
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  • Hafsa
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    صافي دابا بنتو على حقيقتكم كلشي غادي يجري لبرلمان حزب الباجدة

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  • حمادة
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    نطالب من صاحب الجلالة ان يتداخل و يعطي اوامر بتحرير مخالفة خرق لتدابير الاحترازية لكل برلماني حزب العدالة و التنمية لأن ما قاموا به اليوم في قبة البرلمان و حضور 120 برلماني و برلمانية فهو خراق واضح للقانون

    0
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  • Jonathan
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    البيجيدي حرگ وراقو مع المواطن وسلات ساعتو والسلام عليكم

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  • Laila
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    باراكا عليكم ا الباجدة كنظن جمعتو الحصيصة ديالكم و ديال الشعب بما فيه الكفاية، نوضو جمعو قلوعكم راكم كثرتو.

    0
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  • Mouna
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    تجار الدين عاد طفاات عليهم الشمعه و كيلتحقوو للبرلمان و أكيد مع المساند الرسمي لي هوا المانطه و المخده ، و لا كمامه لا تباعد، الله يغبر ليكم الشقف وغير تهنااو اصوتناا في الانتخابات المقبلة ليست لكم

    0
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  • mounir
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    في وقت الذي تحرر فيه مخلفات في حق مواطن قام باحياء عرس او مناسبة حضر ليها 25 شخص ، أرى اليوم داخل البرلمان حضور 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية في خارق واضح للقانون و دون احترام التدابير الاحترازية و هنا نطرح سؤال على برلماني حزب البيجيدي فوق القانون ؟؟

    0
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  • Hanan
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:57

    جاين البرلمان شي مزاحم مع شي او المواطن مسكين يخلص الغرامة على ابسط غلط وا بااااز ليكم

    0
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  • Souad
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    حكومة البيجيدي من اسوأ الحكومات التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لا استراتيجية لحل الازمات ولا ابداع سياسي لصرفها. و زايدينهاا بكل مرة كيمارسوا الهجوم و كيستاهدفو بيه احزااب أخرى اللي عنهاا مواقف تابثة و ظهور قوي فالساحة السياسية

    0
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  • مغربي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    من سيحاسب 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية لخرقهم للتدبير الاحترازية داخل قبة البرلمان !!!!؟؟

    0
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  • Amine
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    مشاو غالطين هاد الباجدة كيحساب ليهم هاد الجوقة اللي دايرين هي اللي غادي تجيب ليهم الحكومة تاني، صافي ا القناديل طفات عليكم الشمعة.

    0
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  • عبدالصمد
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    ارجوكم خليو الناس اللي تتعرف اش تدير تحكم البلاد ماشي مجموعة من الانانيين الذين لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة.

    0
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  • jama
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    واش هاذ الناس ماعليهوم قانون فينا هو احترام التدبير الاحترازية ولا القانون غير على ولاد الشعب

    0
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  • Ali
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    هاد الباجده من عندي يستحقوو جائزة الأسكار فالكدوب و النفاق، مع الشعب يتطبق القانون ونتوما لا، شكون نتوما فملك الله!!!

    0
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  • Kamal
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    ما بقينا عارفين واش هذا برلمان ولا تيران كورونا غير علينا حنا الشعب او هذا الباجدة لا ولا كيفاش ؟؟

    0
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  • ميلود
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان اليوم اوا بهاذ لحساب طلقو لينا لعراسات حيث القانون خاصو اسرا على كلشي حيث كولنا مغاربة

    0
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  • Nassim
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:58

    كيقول واحد المثال ،إلى غطاك بخيط غطيه بحيط، ايوا صافي راه الشعب المغرب طلع واحد الحيط على قدو باش تغبرو بمرة.

    -1
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  • Maroc fort
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    L’exercice électoral est une pièce de théâtre, c’est devenu claire pour les peu de citoyens qui pensaient le contraire ou qui avaient des doutes. Les prochaines élections auront une très faible participation. Le citoyen non politisé n’ira pas voter. Il n’y croit plus

    0
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  • سفيان
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    و الله كون دابا شي بوفري لي جمع غير ربع من داكشي لي كان فالبرلمان اليوم من العدالة و التنمية كون راه دابا بابت مسكين فلاكاب

    -1
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  • Mina
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    سبحان الله الباجده عاد فاقوو من النعاس و كيشرفونا واحد واحد فالبرلمان زيد عليهاا لا كمامه لا تبااعد ، غير حناا لي علينا لغرامه نتوما حلال عليكم و حنا حرام علينا ايوا لينعل لي ميحشم

    0
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  • mhfoud
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    أزيد من 120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان ، أين هو القانون ؟ أين هو التباعد الاجتماعي ؟ أين التدابير الاحترازية !!!!!!

    1
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  • Hamza
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    العدالة و التنمية جات عاوتاني شادة الزحام طانعة فولاية ثالثة هههه صافي داكشي اللي بقا.

    0
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  • مولاي علي
    الجمعة 5 مارس 2021 - 23:59

    القاسم الانتخابي اربك الدئاب الملتحية و اخرجها من جحورها و جعلها تضرب عرض الحائط بالتدابير الاحتزارية مما يستوجب داخل قانوني و تحرير مخالفات في حقهم

    0
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  • Habiba
    السبت 6 مارس 2021 - 00:00

    لي مبغااش يتفهم لياا ان تريكة لحايااا ممحترمينش قوانين السلامه كيدخلو لبرلمان كانهم داخلين لسوق الرحبه و كينزلوو على الشعب بالخطيه، فينااهوا لوجيك الخوت ؟!!

    0
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  • صمادو
    السبت 6 مارس 2021 - 00:00

    البيجدي سياسة ديالهم باينة استنزاف جيوب الشعب المغلوب من امره غرقو المواطن بالزيدات والغلاء والغرمات والان كنلاحضو عدد كبير اليوم في قبة البرلمان لا اجرئات السلامة ولا شي فينهوا القانون والغرامات لكيخلصها غير المواطن هدك معليهم حساب حشومة نلاحضو بحال هادشي الحكرة باينة

    -1
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  • Youssef
    السبت 6 مارس 2021 - 00:00

    ماكاين اللي ضحكني قد دوك العدالة و التنمية و جمهور ديال بنادم جايين يعمرو البلايص طمعا فالحكومة. و حلموووووو.

    -1
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  • brahim
    السبت 6 مارس 2021 - 00:00

    القاسم الانتخابي اخر مسمار يغرز في نعش الديمقراطية بالمغرب لانه غير ديمقراطي

    3
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  • خرافات
    السبت 6 مارس 2021 - 00:01

    كل هذه التقسيمات تراهات وخرافات وألاعيب وأكاذيب والواضح البين أنكم تلعبون على الشعب ولا شيء يتحقق للشعب ووالله وتالله لن أصوت وهي لكم ويوم القيامة نلتقي في المحكمة الربانية ولن أسامحكم هناك أبدًا

    0
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  • يا من يتباكون عن الديمقراطية لماذا لم تتباكو عليها أيام البلوكاج؟
    السبت 6 مارس 2021 - 00:01

    العدالة والتنمية خان الشعب …وخان وعوده …فكان مصيره هو سحب البساط بين قدميه بكل احترافية …هكذا يكون مصير من أدار ظهره للشعب ، لينال رضا المخزن ..عادي جدا أن يقع الالتفاف على حزب العدالة والتنمية بهذه الطريقة فهذا الحزب الذي من المفروض أن يبني حكومته على الصح مساره كله في الحكومة هو سلسلة تنازلات مذلة ، فليقبل إذن هذا التنازل أيضا …حزب العدالة والتنمية الذي يبكي الان دموع التماسيح على القاسم الانتخابي فهو لا يبكي لأن هذا القاسم سيمس بالديمقراطية وإنما لأن هذا القاسم سيدفع بالحزب لمزبلة التاريخ ، …حزب العدالة والتنمية لم يدرك حقيقة مهمة وهو أنه حينما أدار ظهره للشعب وتمسك بالمخزن فهو لا يعرف المخزن جيدا …المخزن لا يحترم سوى الأحزاب القوية وحينما خان حزب العدالة والتنمية الشعب لم يعد المخزن يحترمه ، وبالتالي فهذا الحزب سيتم وضعه كما ثم وضع الاتحاد الاشتراكي من قبله أمام أول سلة مهملات كورق كلنيكس انتهي الغرض منه …تنازل هذا الحزب عن كل شئ : عن اللغة العربية ، عن منع التطبيع مع اسرائيل ، عن محاربة الفساد والاستبداد ، عن الحريات العامة باعتقال الصحفيين والمعارضين..

    1
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  • منعم
    السبت 6 مارس 2021 - 00:01

    120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان اليوم اوا بهاذ لحساب طلقو لينا لعراسات حيث القانون خاصو اسرا على كلشي حيث كولنا مغاربة

    0
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  • Chouaib
    السبت 6 مارس 2021 - 00:01

    حزب النذالة و التعمية جا تاني يضرب دورة و جاي هاد المرة بكثافة والو ها سيرو ترقدو مشات ليكم الحكومة إلى الأبد.

    -1
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  • شيماء
    السبت 6 مارس 2021 - 00:02

    القاسم الانتخابي اخرج الذئاب الملتحية من جحورها بعد 5 سنوات كاملة من الغياب عن قبة البرلمان

    -1
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  • وجهة نظري
    السبت 6 مارس 2021 - 00:03

    وفي ضل كورونا وجب عل الحكومة انشاء موقع للاقتراع وتفادي الازدحام والاصابات بكورونا .او الميزانية الحزبية اعمت عيونهم ولم يفكرو في هكدا قتراح

    0
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  • Karimz
    السبت 6 مارس 2021 - 00:06

    من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل

    -1
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  • Boycottons
    السبت 6 مارس 2021 - 00:08

    قانون إتفقت عليه أحزاب في الحكومة والأغلبية باش حزب لامبة مايربحش الإنتخابات الجاية ،أتمنى أن يقاطع لي باقين تيصوتو الإنتخابات القادمة

    0
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  • ابراهيم
    السبت 6 مارس 2021 - 00:11

    قانون المالية يصوت عليه 60 برلماني وقانون الانتخابات يصوت عليه 267 رهط. لك الله يا وطني.

    0
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  • Hassan hassan
    السبت 6 مارس 2021 - 00:17

    صوتو بالأغلبية ولا متصوتوش مصلحتكم متصوتوش عليها وتجريو عليها ونهار انتخابات قلبو علمت يصوت ليكم زيادة في الزيت الزيادة في المحروقات هذه الاشياء لاتهمكم لأنكم مستفيدين من الريع سيارات الدولة محروقات من المال العام وفي الانتخبات تبحثون على من يصوت لكم

    0
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  • casaoui
    السبت 6 مارس 2021 - 00:25

    الى من ينتقد البيجيدي من فضلك على اي حزب ستصوت
    حزب أخنوش او حزب لشكر لا وقيلا حزب منيب
    الله يهديكم كلهم سواسية .

    0
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  • Ahmed
    السبت 6 مارس 2021 - 00:32

    Slm on est vraiment mare des parties politiques .se sont des menteures comme ils profitent de leurs postes point final .

    0
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  • مواطن مغربي
    السبت 6 مارس 2021 - 00:34

    هناك من اتباع البيجيدي من يتكلم عن الديموقراطية، أقول لكم: اين كانوا عندما تم إلغاء صندوق المقاصة، فأفقروا الفقير و أغنوا الغني، و هم الذي وعدوا بالعيش الكريم، أين هي الديموقراطية.
    اين كانوا عنما قاموا بالرفع من الضريبة على السيارات و أرجعوا الضريبة على السيارات القديمة التي يعتاش بها الفقراء، و هم الذين وعدوا بالرفاهية، اين هي الديموقراطية.
    اين كانوا عندما تم رفع سن التقاعد للموظفين البسطاء، وزعيمهم يحصل على تقاعد مريح فقط لإنه شغل منصبا 5 سنوات، و هم وعدوا بمحاربة الريع، اين هي الديموقراطية.
    اين كانوا عندما تمة المصادقة على التعاقد المشؤوم في التعليم وفرضه على أبناء و بنات الشعب، و أبناؤهم في الوظائف العمومية يتبرعون، وهم من وعدوا بالعدل، اين هي الديموقراطية.

    0
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  • [email protected]
    السبت 6 مارس 2021 - 00:35

    نحن كشعب مغربي نريد وجوهاً جديد لأن النواب الحاليون فقدو مسداقيتهم انا عن نفسي ان وجدت نفس الكراكيز سأدهب الى مكتب التصويت واشطب على الجميع هذ قراري من انتم حتى تقررو عن الشعب هذ الامر يلزم المواطن هو من يجب عليه التصويت لهذ القرار

    0
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  • Citoyen
    السبت 6 مارس 2021 - 00:37

    فعلا العدالة والتنمية ليس له كفاءات لكن تجنبوا فقط اي يفوز حزب الانتهازين اصحاب الشجع والتسلط لانه ينمي الحكرة و الفساد ويشكل خطورة على استقرار الوطن والجماعات الترابية التي يسيرها خير دلبل

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