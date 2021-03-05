مجلس النواب يصادق بأغلبية 162 نائبا على مشروع "القانون الانتخابي"

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.
وأدخلت على المشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.
اليوم تفضحات النوايا ديال أصحاب مقولة الأيادي النظيفة و قاموا بإنزال كبير في قبة البرلمان للدفاع عن كراسيهم في ضرب لكل الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
الحزب ليمفالح فتا حاجة من غير الهضور الخاوية و الاكاذيب خاصو يتمحى من الوجود ، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين
حزب البيجيدي من الأحزاب المنافقة لي مكتاسحة الكراسي البرلمانية
القانون غير علينا حنا الباجدة معليهومش الله ؟ المسكين ميلبسش كمامة يخلص و الباجدة داخلين البرلمان بحالا داخلين العرس لا كمامة لا تباعد و هااانية
بعد غياب لمدة لمدة اربع سنوات اليوم ققة البرلمان تمتلئ على الاخر اش هاد الحس الوطني فيكم البيجيدي فين كنتو شحال هادي ولا القاسم الانتخابي
غرامة 300 درهم غي على الدرويش اما حزب الباجدة ماعليهوم والو النفاق في ابهى حلة
لا يمكن أن اثق في حزب العدالة و التنمية مجددا من بعد داكشي اللي داروه كامل.. اقتناع شخصي بعيد كل البعد عن النقاش الدائر حول القوانين الانتخابية
حزب العدالة والتنمية لا سامحكم الله قبل ما طلعوا درتو للمواطنين الترݣااد فالتبن بكثرت الوعود الزائفة و صافي داباا قلبتو وجهكم لا أعمال لا أمجاد
اكبر منافقين على وجه الارض هما تجار الدين ، لعبو للناس بعقولهوم وخلاوهوم يتيقو بلي باغيين مصلحة الشعب و البلاد ولكن لاه الحمد بان الحق
اوووو مبقاتش كورونا فالمغرب ولا كورونا والاحترازات عندنا غير حنا المواطنين وانتم لا
اكبر تجار دين على وجه الأرض ، كاتستاغلو العقول الضعيفة باستعمال القرآن و السنة باش تقضيو مصالحكوم الشخصية
هدشي كان متوقع بل و انتظروا المزيد في التباكي و المظلومية و نظرية المؤامرة من حزب سياسي كان معروف باللعب ديالو اللي اصبح مفروش
المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم و ضربو كولشي فالزيرو خويو الساحة للناس ليباغا تخدم
المواطن البسيط اخلص غرامة مالية على الكمامة ورجال ونساء البيجيدي يكتسحون اليوم قبة البرلمان بدون اي شروط السلامة
اللحية و قلة الحيا ، ربيو المعقول و الشفافية فلداخل ديالكوم عاد ربيو اللحية
الباجده هدفهاا المصلحه الشخصيه لا غير ، لي غنقولو لكم الشعب فاق و عاق و فهااد الزمان لي قاري و لي مقاريش الكل أصبح وااعياا بحقيقتكم ، كطبقو القانون غير وقتما بغيتوو و نتوما دايرين الشوهاا فالبرلمان لا كمامة لا تعقيم لا مسافة التباعد، لهلى يرد بيكم
ادوي المغاربة كاملين قالو كليمة واحدة هلكانتا العدالة و التنمية و لا مجال لتجديد الثقة في من خانها.
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال ، ماشي غير قوة الهضور ليفالحين فيها تجار الدي
اووو هاد القاسم الانتخابي خرج الفئران البيجيدية من حجورها الى قبة البرلمان
خاص المغاربة يقطعو مع تجار الدين و فالانتخابات المقبلة يقاطعوهووم و ميصوتوش عليهووم حيث فهاد جوج د الولايات ماشفنا معاهوم غي البؤس و يعطيو فرصة للأحزاب الوطنية اللي بااغاا تخدم البلاد حيث مابقااتش فتخرااج العنين و الهجووم و تقليل من كفاءة الناس
الغنيمة بالنسبة للحزب البوجادي عبارة عن 300 درهم من كل واحد مالابسش كمامة
القاسم الانتخابي اخرج المنافقين تجار الدين من مخابئهم
انا بغيت غير نعرف واش هاد الناس تيبغيو بلادهم و لا لا.. حيث هادشي اللي تيديرو بزاف و فيه ريحة الأنانية عاطية نيت
حزب العفاريت و التماسيح باقي ماساليتووش و ماعيوتووش حنا بعداا عييناا منكووم.
عافاكم لفهم شيحاجة افهمنا راه مافهمت والو ا
صراحة كل هذا التغيير ضد فوز العدالة والتنمية ولا أثق في أي حزب غيره إذا لن أصوت أبدا وهذا رأيي الخاص وقوموا بحساب الموتى والأحياء وقسموا ما ترونه مناسب بينكم
كورونا غير على الدرويش و حزب الباجدة عندهوم مناعة منها
الحمد لله ملي الناس عاقو بتجار الدين الذين لا يهتمون و لا يكثرثون لشيء من غير مصالحهم الشخصية
أخي المواطن اختي المواطنة اليوم ما وقع في البرلمان و الحضور القوي للبيجيدي ليس من مصلحة المواطن و انما حضورهم كان من أجل غرض شخصي و هو الوقوف ضد القاسم الانتخابي الذي لن يخدمهم في الانتخابات المقبلة و الذي سيعطي فرصة للاحزاب الصغيرة لتواجد في جميع المؤسسات الانتخابية
القوانين الجديدة ديال الانتخابات عرات على الواقع ديال بعض الأحزاب الجشعة و اللي تتشوف غير راسها
الباجده كيهضروو باسم القانوون و الإجراءات الاحترازية …إلا غير دالك ، و هما و لا واحد فيهم قدر يطبق القانون لي دخل لبرلمان يشد لصاحبوو لبلاصه تقول داخليين لحماام
اصدار القوانين فقط على المواطن و صحاب اللحية معفيين كل الإعفاء من الغرامة
تجار الدين شحال مقدكم تضحكووو على الشعب المغربي الحل الوحيد عندكم هو تعطونا التيساع انتم متصلحوش لتسير البلاد.
الباجدة و من لا يعرفهم تجار الدين بامتياز و يقدرو يتاجرو باي شيء لمصلحتهم كيما بينو لينا اليوما غاديين بلا كمامات بلا تباعد اي شيء في سبيل مصلحتهم
الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين.. قهرتونا الله ياخد فيكم الحق.. حزب مشؤوم ضرب جميع المكتسبات و اغتنت قياداته على ظهر الشعب كتحكرو غير على المواطن اخلص 300 انتوما اليوم فالبرلمان 120 واحد و دايرين فوضى واش نتوما ما عليكوم قانون
120 برلماني و برلمانية عن حزب البيجيدي اليوم داخل قبة البرلمان هه مابقى ليهوم غير اهزو شي تيفو فيه واك واك اعباد الله القاسم الانتخابي غادي احرق خبزتنا
باقي ما عيتوش هلكتونا او مزال زايدين فيه ديك300 درهم نخلصوها غير حنا او هذا الهماج لي جاي البرلمان او خارقين تدابير السلامة كيفاش بلانهم ؟؟
محتاجين للساسة الذين يتحملون مسؤوليتهم و يدافعون على بلادهم بشتى الطرق.. ماشي أشخاص مختلين يخرقون هم أنفسهم القانون
من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل
البيجيدي اشوا هاد حب السلطة والمناصب والمانضة الغليظة لفيكم خلاتكم ليوم تلتازمو وتجيووو بلا خوف من كورونا
الشعبوية والتجارة في الدين بالعواطف. اخطر شيء هو ان لاتفعل شيئاً لكي تغير الواقع وتبكي لأنك تريد السلطة الى الأبد، ذلك هو حزب العدالة سبب كل المصائب التي طالتنا
والله الا باز ليكم جاين معرمين في البرلمان يالله بان ليكم الحضور اش هاد الفوضة دايرين ،كتحكرو غير على الشعب
اين كنتم طوال هذه السنواات ؟؟كتكلسو تا كيقربو الانتخابات و لا كتبان ايكوم مصلحتكم عاد كتبانو من حيث لا ندري
الباجدة حالتهم هي حالتهم مادايرين حساب لتاواحد اهم حاجة مصلحتهم جاين لبرلمان مزاحمين بحال راهم فتيران او المواطن يخلص الغرامة
واش هذا ناس ماعليهوم قانون و احترام التدبير الاحترازية و لا غير المواطن البسيط هوا بوحدو ليخصو ما يفوت 20 فاي نشاط او اجتماع غادي اديرو
العدالة و التنمية بغات تضرب ولاية ثالثة و لكن اش دارو بأن اعطيهم للمغاربة ولاية أخرى
ليست هناك في الوجود قوة تستطيع الوقوف في وجه الشعب ، فقناا ا رباعة المنافقين مهما أوتيتوا من سطوة و جبروت ، كفاكم مسرحياات كورونا و الغرامه على الشعب فقط ، من انتم !!
حزب البلابلا و الهضرة ف الخاوي ، حادگين غير فتغريم المواطن لي ماعندوش كمامة
الباااجدة طول العام مبانو تا قربو الانتخابات عادا بداو يخرجون من جحورهم
كيف العادة حزب الباجدة غير سمعو ب القاسم الانتخابي خرجو عينهم …ساعتكم قربات الشعب عاق بيكم انشاء الله نتهناو منكم ف اقرب وقت
حزب البيجيدي لا يعترف بشيء اسمه الديموقراطية ولن يعترف به وكنقولكم من هاد المنبر انتم اكبر منافقين على وجه الكرة الارضية
حزب العدالة والتنمية حزب بدون مصداقية ، حزب الوعود الزائفة ، جميع المشاكل تحلها على كاهل المواطن البسيط . مغاربة 2021ليسوا مغاربة 1921 و لا غير سمعتو القاسم الانتخابي غادي اقطع ليكوم البزولة منا كترضعو و نتوما تجيو كتجريو
بالله عليكم هل القاسم الانتخابي يرعبوكم الى هذه الدرجة و من هذا التعليق اقول لكم ايها البواجدة سوء بالقاسم الانتخابي او غيره لن يثق فيكم الشعب مرة الاخرى . انتهاء الكلام
عيني فييه و ما قديت علييه ورييونا كفاءات حزبكم نشوفوهووم وااش يعول علييهووم الواحد و يتكل عليهووم مغرب الغد مابقااتش فاللحية و فالخطاب الديني بقاات فالكفاءة و العمل
ارجوكم خليو الناس اللي تتعرف اش تدير تحكم البلاد ماشي مجموعة من الانانيين الذين لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة.
شفت الباجده اليوم معمرين البرلماان يحسابلي غي طوبيس كيهز لبلايص ، و لي زاد فقصني كورونا و مسافه الأمان و الخطية و زيد و زيد غي عليناا حنا و هماا !!! تعديتوو على الشعب بمعنى الكلمه
الباجدة حزب ميؤوس منه ، و ماكاينة تا شي حاجة لي غادي تخلي بنادم يعلق الأمل ديالو فيهوم لأجل مغرب افضل
قسمو بيناتكم وتكادوا بيناتكم نفس الوجوه نفس السياسات. عفا آلله عما سلف غاب على البرلمان عامين ولا رجع جاء إلى البرلمان ونعس كطبخوا قواننكم بوحدكم ……..المقاطعة هو الحل
غير سمعتو بالقاسم الانتخابي او نتوما تسيفو قهرتونا ب الوعود الكادبة او الاستغلال سنين او انتما تنافقو ف الشعب بلا تاشي نتيجة الله ياخد فيكم الحق…او زايدينها بتخراج العينين
البيجيدي مكتهمهمش لا كورونا ولا سلامة المواطن لكيهمهم هو المنصب متضيعش والخلصة متمشيش
هههه هاذ البواجدا ولاو كيشفو مساكن غير سمعو القاسم الانتخابي كلشي جاي كيجري حيث غادي اقطع ليهوم البزولة منا عايشين
لاحول ولاقوة الا بالله ماهي حصيلة حزبكم ياعدالة وياتنمية ليس لكم حصيلة تذكر منذ ان تقلدتم التسيير في الحكومة لا شيء سوى ارتفاع ضغط الدم الذي اصبح اغلبية المواطنين يعانون منه يوميا اليوم إتضح امركم والمستوكم
ههه وصلات وقت القنديل تاني، ريحتهم بدأت كتعطي، تحلف عليهم هير متافقين، واه شحال هادي ما شفنا هاد المنظر في البرلمان.
صراحة هادشي ماشي غريب على تجار دين ديما مصلحتهم هي الاولى او شي الاخر من بعد ولا بلاش كاع الله يغبركم علينا اتريكت المنافقين
لو كان تجار الدين يكترثون لهموم المواطن المغربي كما يهتمون بنبيهم قردوغان لكنا في أفضل حال
هذا هو حال البيجيدي كيعرف انزل العقوبات هلى المواطن البسيط وزيد الاحترازات و وخص نحافظو على مسافة الامان ونلبسو الكمامة ولكن اليوم كنشوفو العكس فقبة البرلمان
واش هاذ ناس ما عليهوم قانون ديال منع التجمعات أكثر من 20 واحد واش هاذ 120 برلماني و برلمانية من البيجيدي مغاديش احاسبهوم حتى واحد على هاذ الفوضى لي درو اليوم فالبرلمان
القاسم الانتخابي لن يخدم مصالح حزب البيجيدي و في نفس الوقت هو في صالح المواطن اولا لأنه سيعطي فرصة للاحزاب السياسية الصغيرة لتواجد في المؤسسات المنتخبة و هذه الاحزاب السياسية الصغيرة تكون في الغالب من تأسيس شباب و غيورين على البلاد
أعود بالله من هاد اللحايا د تجار الدين 300 درهم غي على الدرويش يخلص و يزيد ، فعلا نتوماا شيطان لابس جلابه
حزب الباجدة جاو بحلة جديدة و بكثافة هههه سبحان مبدل الأحوال غبرو حتى كثرو هههه وا هير رجعو فين كنتو صافي الثقة تفقدات فيكم.
كون غير ديرو خير فراسكم او فينا او تغبرو علينا كمامركم ما نافعين بوالو من غير المصائب او الكوارث
عيينا من خطاب التسويف، البيجيدي لن يصلح شيئا لأنه ببساطة لا يملك الأليات ولا الإرادة لذلك. البحث عن البديل أصبح حتمبا بعد أن استنفد الإخوان فرصتهم دون جدزى.
القاسم الانتخابي دار البيجيدي تهجاج ههه حيث عرفين راسهم ماغادي اديرو به والو و حتا كاع الا ما كان القاسم الانتخابي والله مايديرو والو حيث الشعب عاق وفاق
واش باقيين هاد الباجدة طامعين فالحكومة ،دابا من بعد ما ضحكو علينا ولاو كيضحكو على رأسهم دابا أما الشعب عاق و فاق.
120برلماني و برلمانية اليوم داخل قبة البرلمان !!! أين هي التدابير الاحترازية ؟؟ هل قانون على المواطن البسيط !؟ هل برلمانيو حزب العدالة و التنمية فوق القانون
شفت القانون فهذا البلاد كيتطبق غير على الشعب الباجدة مامحسوبينش علينا ولا كيفاش
نااري على كمااره عند هاد الباجده حتى قربو الانتخابات و بااغيين ديرو فيها بطل فدقيقه التسعين و تبينوو لنا حنة يديكم و نتوما خديتواا جمل بما حمل ، و تاا مسافة الأمان ممحترمينهااش وا باز
حزب البيجيدي مصدقوش بلي صافي سلات نهايتهم داكشي علاش جاو اديرو زيارة جماعية لقبة البرلمان وياخدو البركة
اربي واش هاذ البيجيديون ما عليهوم قانون فيناهوما التدابير الاحترازية ولا مسكين غير المواطن علاش حاكرين
حزب الظلام و العدمية تناقض كبييير ياا عيني بين الخطاب و الممارسة و الغريب أن اي واحد من حزب العدالة والتنمية فأي لحظة ممكن يخرج فيك عينو و يدافع على تناقظه
واحنا ياما صدقنا واش وقتهم قربات تسالي، قالك حقة و الواد جايين فرقة هههه أودي ماعندكم علاش تحشمو.
القاسم الانتخابي اخرج الذئاب الملتحية من جحورها بعد 5 سنوات كاملة من الغياب عن قبة البرلمان
اخوتي الله اجازكم بخير، ناوي نترشح عونو خوكم ، ولاية واحدة بارك عليا، نشد التقاعد ونعيش ونعيش لوليدات ،
صافي دابا بنتو على حقيقتكم كلشي غادي يجري لبرلمان حزب الباجدة
نطالب من صاحب الجلالة ان يتداخل و يعطي اوامر بتحرير مخالفة خرق لتدابير الاحترازية لكل برلماني حزب العدالة و التنمية لأن ما قاموا به اليوم في قبة البرلمان و حضور 120 برلماني و برلمانية فهو خراق واضح للقانون
البيجيدي حرگ وراقو مع المواطن وسلات ساعتو والسلام عليكم
باراكا عليكم ا الباجدة كنظن جمعتو الحصيصة ديالكم و ديال الشعب بما فيه الكفاية، نوضو جمعو قلوعكم راكم كثرتو.
تجار الدين عاد طفاات عليهم الشمعه و كيلتحقوو للبرلمان و أكيد مع المساند الرسمي لي هوا المانطه و المخده ، و لا كمامه لا تباعد، الله يغبر ليكم الشقف وغير تهنااو اصوتناا في الانتخابات المقبلة ليست لكم
في وقت الذي تحرر فيه مخلفات في حق مواطن قام باحياء عرس او مناسبة حضر ليها 25 شخص ، أرى اليوم داخل البرلمان حضور 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية في خارق واضح للقانون و دون احترام التدابير الاحترازية و هنا نطرح سؤال على برلماني حزب البيجيدي فوق القانون ؟؟
جاين البرلمان شي مزاحم مع شي او المواطن مسكين يخلص الغرامة على ابسط غلط وا بااااز ليكم
حكومة البيجيدي من اسوأ الحكومات التي عرفها تاريخ المغرب الحديث لا استراتيجية لحل الازمات ولا ابداع سياسي لصرفها. و زايدينهاا بكل مرة كيمارسوا الهجوم و كيستاهدفو بيه احزااب أخرى اللي عنهاا مواقف تابثة و ظهور قوي فالساحة السياسية
من سيحاسب 120 برلماني و برلمانية عن حزب العدالة و التنمية لخرقهم للتدبير الاحترازية داخل قبة البرلمان !!!!؟؟
مشاو غالطين هاد الباجدة كيحساب ليهم هاد الجوقة اللي دايرين هي اللي غادي تجيب ليهم الحكومة تاني، صافي ا القناديل طفات عليكم الشمعة.
ارجوكم خليو الناس اللي تتعرف اش تدير تحكم البلاد ماشي مجموعة من الانانيين الذين لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة.
واش هاذ الناس ماعليهوم قانون فينا هو احترام التدبير الاحترازية ولا القانون غير على ولاد الشعب
هاد الباجده من عندي يستحقوو جائزة الأسكار فالكدوب و النفاق، مع الشعب يتطبق القانون ونتوما لا، شكون نتوما فملك الله!!!
ما بقينا عارفين واش هذا برلمان ولا تيران كورونا غير علينا حنا الشعب او هذا الباجدة لا ولا كيفاش ؟؟
120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان اليوم اوا بهاذ لحساب طلقو لينا لعراسات حيث القانون خاصو اسرا على كلشي حيث كولنا مغاربة
كيقول واحد المثال ،إلى غطاك بخيط غطيه بحيط، ايوا صافي راه الشعب المغرب طلع واحد الحيط على قدو باش تغبرو بمرة.
L’exercice électoral est une pièce de théâtre, c’est devenu claire pour les peu de citoyens qui pensaient le contraire ou qui avaient des doutes. Les prochaines élections auront une très faible participation. Le citoyen non politisé n’ira pas voter. Il n’y croit plus
و الله كون دابا شي بوفري لي جمع غير ربع من داكشي لي كان فالبرلمان اليوم من العدالة و التنمية كون راه دابا بابت مسكين فلاكاب
سبحان الله الباجده عاد فاقوو من النعاس و كيشرفونا واحد واحد فالبرلمان زيد عليهاا لا كمامه لا تبااعد ، غير حناا لي علينا لغرامه نتوما حلال عليكم و حنا حرام علينا ايوا لينعل لي ميحشم
أزيد من 120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان ، أين هو القانون ؟ أين هو التباعد الاجتماعي ؟ أين التدابير الاحترازية !!!!!!
العدالة و التنمية جات عاوتاني شادة الزحام طانعة فولاية ثالثة هههه صافي داكشي اللي بقا.
القاسم الانتخابي اربك الدئاب الملتحية و اخرجها من جحورها و جعلها تضرب عرض الحائط بالتدابير الاحتزارية مما يستوجب داخل قانوني و تحرير مخالفات في حقهم
لي مبغااش يتفهم لياا ان تريكة لحايااا ممحترمينش قوانين السلامه كيدخلو لبرلمان كانهم داخلين لسوق الرحبه و كينزلوو على الشعب بالخطيه، فينااهوا لوجيك الخوت ؟!!
البيجدي سياسة ديالهم باينة استنزاف جيوب الشعب المغلوب من امره غرقو المواطن بالزيدات والغلاء والغرمات والان كنلاحضو عدد كبير اليوم في قبة البرلمان لا اجرئات السلامة ولا شي فينهوا القانون والغرامات لكيخلصها غير المواطن هدك معليهم حساب حشومة نلاحضو بحال هادشي الحكرة باينة
ماكاين اللي ضحكني قد دوك العدالة و التنمية و جمهور ديال بنادم جايين يعمرو البلايص طمعا فالحكومة. و حلموووووو.
القاسم الانتخابي اخر مسمار يغرز في نعش الديمقراطية بالمغرب لانه غير ديمقراطي
كل هذه التقسيمات تراهات وخرافات وألاعيب وأكاذيب والواضح البين أنكم تلعبون على الشعب ولا شيء يتحقق للشعب ووالله وتالله لن أصوت وهي لكم ويوم القيامة نلتقي في المحكمة الربانية ولن أسامحكم هناك أبدًا
العدالة والتنمية خان الشعب …وخان وعوده …فكان مصيره هو سحب البساط بين قدميه بكل احترافية …هكذا يكون مصير من أدار ظهره للشعب ، لينال رضا المخزن ..عادي جدا أن يقع الالتفاف على حزب العدالة والتنمية بهذه الطريقة فهذا الحزب الذي من المفروض أن يبني حكومته على الصح مساره كله في الحكومة هو سلسلة تنازلات مذلة ، فليقبل إذن هذا التنازل أيضا …حزب العدالة والتنمية الذي يبكي الان دموع التماسيح على القاسم الانتخابي فهو لا يبكي لأن هذا القاسم سيمس بالديمقراطية وإنما لأن هذا القاسم سيدفع بالحزب لمزبلة التاريخ ، …حزب العدالة والتنمية لم يدرك حقيقة مهمة وهو أنه حينما أدار ظهره للشعب وتمسك بالمخزن فهو لا يعرف المخزن جيدا …المخزن لا يحترم سوى الأحزاب القوية وحينما خان حزب العدالة والتنمية الشعب لم يعد المخزن يحترمه ، وبالتالي فهذا الحزب سيتم وضعه كما ثم وضع الاتحاد الاشتراكي من قبله أمام أول سلة مهملات كورق كلنيكس انتهي الغرض منه …تنازل هذا الحزب عن كل شئ : عن اللغة العربية ، عن منع التطبيع مع اسرائيل ، عن محاربة الفساد والاستبداد ، عن الحريات العامة باعتقال الصحفيين والمعارضين..
120 برلماني و برلمانية من حزب العدالة و التنمية داخل قبة البرلمان اليوم اوا بهاذ لحساب طلقو لينا لعراسات حيث القانون خاصو اسرا على كلشي حيث كولنا مغاربة
حزب النذالة و التعمية جا تاني يضرب دورة و جاي هاد المرة بكثافة والو ها سيرو ترقدو مشات ليكم الحكومة إلى الأبد.
القاسم الانتخابي اخرج الذئاب الملتحية من جحورها بعد 5 سنوات كاملة من الغياب عن قبة البرلمان
وفي ضل كورونا وجب عل الحكومة انشاء موقع للاقتراع وتفادي الازدحام والاصابات بكورونا .او الميزانية الحزبية اعمت عيونهم ولم يفكرو في هكدا قتراح
من المستحيل المواطن اتيق فحزب بحال هادا ، بزاف د الهضرة و والو من الفعايل
قانون إتفقت عليه أحزاب في الحكومة والأغلبية باش حزب لامبة مايربحش الإنتخابات الجاية ،أتمنى أن يقاطع لي باقين تيصوتو الإنتخابات القادمة
قانون المالية يصوت عليه 60 برلماني وقانون الانتخابات يصوت عليه 267 رهط. لك الله يا وطني.
صوتو بالأغلبية ولا متصوتوش مصلحتكم متصوتوش عليها وتجريو عليها ونهار انتخابات قلبو علمت يصوت ليكم زيادة في الزيت الزيادة في المحروقات هذه الاشياء لاتهمكم لأنكم مستفيدين من الريع سيارات الدولة محروقات من المال العام وفي الانتخبات تبحثون على من يصوت لكم
الى من ينتقد البيجيدي من فضلك على اي حزب ستصوت
حزب أخنوش او حزب لشكر لا وقيلا حزب منيب
الله يهديكم كلهم سواسية .
Slm on est vraiment mare des parties politiques .se sont des menteures comme ils profitent de leurs postes point final .
هناك من اتباع البيجيدي من يتكلم عن الديموقراطية، أقول لكم: اين كانوا عندما تم إلغاء صندوق المقاصة، فأفقروا الفقير و أغنوا الغني، و هم الذي وعدوا بالعيش الكريم، أين هي الديموقراطية.
اين كانوا عنما قاموا بالرفع من الضريبة على السيارات و أرجعوا الضريبة على السيارات القديمة التي يعتاش بها الفقراء، و هم الذين وعدوا بالرفاهية، اين هي الديموقراطية.
اين كانوا عندما تم رفع سن التقاعد للموظفين البسطاء، وزعيمهم يحصل على تقاعد مريح فقط لإنه شغل منصبا 5 سنوات، و هم وعدوا بمحاربة الريع، اين هي الديموقراطية.
اين كانوا عندما تمة المصادقة على التعاقد المشؤوم في التعليم وفرضه على أبناء و بنات الشعب، و أبناؤهم في الوظائف العمومية يتبرعون، وهم من وعدوا بالعدل، اين هي الديموقراطية.
نحن كشعب مغربي نريد وجوهاً جديد لأن النواب الحاليون فقدو مسداقيتهم انا عن نفسي ان وجدت نفس الكراكيز سأدهب الى مكتب التصويت واشطب على الجميع هذ قراري من انتم حتى تقررو عن الشعب هذ الامر يلزم المواطن هو من يجب عليه التصويت لهذ القرار
فعلا العدالة والتنمية ليس له كفاءات لكن تجنبوا فقط اي يفوز حزب الانتهازين اصحاب الشجع والتسلط لانه ينمي الحكرة و الفساد ويشكل خطورة على استقرار الوطن والجماعات الترابية التي يسيرها خير دلبل