مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى توسيع البحث في "تعنيف أساتذة"

تفاعلا مع الوقفات الاحتجاجية الأخيرة للأساتذة المتعاقدين، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سجل “استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس الجاري، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا إلى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس”.

وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن “تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة”، مشيرا إلى أن “الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس الجاري بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “المجلس إذ يذكر بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، فإنه يرحب ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه”، مؤكدا في الوقت ذاته على “أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات”، وعلى “أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي”.

يشار إلى أن بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المذكور، واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية الممثلة لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 إلى 21 مارس الجاري، حيث شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط سلا القنيطرة.