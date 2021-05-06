محاولة السرقة باستعمال العنف توقع بـ3 أشخاص

محاولة السرقة باستعمال العنف توقع بـ3 أشخاص
صورة: خاص
الخميس 6 ماي 2021 - 19:17

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح الخميس، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان رصدت مقطع “فيديو” متداول، يظهر قيام المشتبه فيهما بتعريض ضحية لمحاولة للسرقة باستعمال العنف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتهما وتوقيفهما رفقة شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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