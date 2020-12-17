محكمة ورزازات تقضي بسجن قاتل طليقته 30 عاما

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، زوال الخميس، بـ30 سنة سجنا نافذا في حق قاتل طليقته في بداية شهر يوليوز الماضي، وذلك ضواحي قيادة النقوب، بإقليم زاكورة.

وقضت المحكمة ذاتها بمؤاخذة المتهم “أ.ا”، البالغ من العمر 75 سنة، من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وذلك لارتكابه جريمة قتل في حق طليقته.

كما قضت المحكمة نفسها بعدم مؤاخذة شخص آخر في الملف نفسه، من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته، وذلك بعد قضائه 6 أشهر في السجن المحلي بورزازات، على ذمة التحقيق وجلسات المحاكمة.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة، التي راحت ضحيتها مطلقة في عقدها الخامس، إلى الخامس من شهر يوليوز الماضي، إذ توصلت عناصر الدرك الملكي بالنقوب، والسلطة المحلية بالنقوب، بمعلومات عن وجود جثة سيدة بباب المنزل الذي يقطنه طليقها بدوار أوساي بقيادة النقوب.

وإثر المعلومات التي توصلت بها المصالح الأمنية، انتقلت إلى مكان الواقعة، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة وجمعت كافة المعطيات الضرورية حول الجريمة، ليتم توقيف طليق الضحية الذي اعترف للضابطة القضائية بأنه ارتكب هذه الجريمة في حق طليقته، بداعي “الغيرة”.

وبعد اعترافه بجريمته، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق نقل المتهم إلى المكان ذاته لتمثيل أطوار الجريمة البشعة، ليتم إيداعه السجن المحلي والتحقيق معه لعدة شهور من أجل المنسوب إليه.