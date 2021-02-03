محمد عامر يجتمع بسفير إسرائيل في بلجيكا‎

جمع لقاء، الأربعاء، بين سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، ونظيره الإسرائيلي إمنويل ناهشون.
وقد تداول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز السلام والصداقة بين المغرب وإسرائيل.
جمع لقاء، الأربعاء، بين سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، ونظيره الإسرائيلي إمنويل ناهشون.
وقد تداول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز السلام والصداقة بين المغرب وإسرائيل.
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