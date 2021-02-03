محمد عامر يجتمع بسفير إسرائيل في بلجيكا‎

محمد عامر يجتمع بسفير إسرائيل في بلجيكا‎
صورة: هسبريس
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 16:11

جمع لقاء، الأربعاء، بين سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، ونظيره الإسرائيلي إمنويل ناهشون.

وقد تداول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز السلام والصداقة بين المغرب وإسرائيل.

إمنويل ناهشون العلاقات المغربية الإسرائيلية سفير المملكة المغربية محمد عامر

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