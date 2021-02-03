محمد عامر يجتمع بسفير إسرائيل في بلجيكا‎

جمع لقاء، الأربعاء، بين سفير المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، ونظيره الإسرائيلي إمنويل ناهشون.

وقد تداول الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز السلام والصداقة بين المغرب وإسرائيل.