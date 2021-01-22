مخدر الشيرا يوقع 3 أشخاص في يد درك سطات

أفلحت عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، الجمعة، في توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه فيهم في ترويجهم المخدرات، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا على مستوى السد القضائي بالطريق الوطنية رقم 9 التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي العايدي نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر كوكبة الدراجات كانت في مراقبة اعتيادية على مستوى السد القضائي بمنطقة سيدي العايدي، تحت إشراف قائد كوكبة الدراجات بسرية سطات، حيث جرى إيقاف سيارة رباعية الدفع قصد التحقق من هويات ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، ومدى توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية، في ظل الإجراءات الاحتياطية لمواجهة “كورونا”؛ مع القيام بتفتيش احترازي للسيارة بعد شكوك حول تصرفات الأشخاص الثلاثة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز ما يفوق 70 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للعربة، ليتم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، وقطر السيارة نحو سرية الدرك في انتظار تحويلها إلى المحجز.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم تمهيديا، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.