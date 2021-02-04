مراجعات ضريبية عن "فترات إعفاء" تثير حفيظة المقاولين الذاتيين

توصل عدد كبير من المقاولين الذاتيين بإشعار من إدارة الضرائب، يخبرهم بخضوعهم لمراجعة ضريبية عن السنة المالية 2016، مما تسبب في إثارة حفيظتهم لكونهم مستفيدين من إعفاء ضريبي عن تلك السنة.
وقال حمزة جناح، الكاتب العام للنقابة المغربية للمقاول الذاتي، إن النقابة أجرت اتصالات بالمديرية الجهوية للضرائب، التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، أفضت إلى عقد لقاء مع المدير الجهوي من أجل مناقشة الموضوع.
وأوضح الكاتب العام للنقابة المغربية للمقاول الذاتي، في تصريح لهسبريس، أن المسؤول بالمديرية الجهوية أخبرهم أن الإعفاء الذي استفاد منه المقاولون الذاتيون عن الفترة المتراوحة ما بين 2016 و2018، لا يعني إعفاءهم من التصاريح الضريبية التي يلزمها القانون.
وأضاف المتحدث أن “المقاولين الذاتيين، الذين يعملون على تدارك الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا خلال السنة الماضية، لن يؤدوا أي غرامات تأخير عن عدم تقديم تلك التصاريح الضريبية، لكنهم في الوقت نفسه مطالبون بوضعها لدى إدارات الضرائب المعنية”.
وأكد حمزة جناح أن هناك عددا من القطاعات لم تتأثر بجائحة كورونا تشتغل فيها فئة من المقاولين الذاتيين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 30 ألف شخص، من ضمنها خدمات توصيل الطلبيات إلى المنازل والمكاتب.
وفي المقابل، يضيف المتحدث، هناك قطاعات تكبد فيها المقاولون الذاتيون خسائر كبيرة، من بينها مجالات بيع الملابس وبعض الخدمات الأخرى، وهي المجالات التي تأثرت بشكل واضح بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
والله لن تفهم كيف يفكر اهل الضرائب فبين مصلحتين في نفس المبنى التابع لهم يفاجؤونك بشرحين مختلفين لفصل واحد من نفس القانون المالي كل حسب هواه
هناك مرجعات ضريبية خاصة هذه السنة التي عرفت الجائحة و الأقسى هي الزيادات عن التأخير عن فترة أبريل الى اكتوبر و هي فترة عرفت ركودا خاصة في قطاعات الخدمات و الأمر يثير الاستغراب فعلا
كلميم كلميم كلميم .
تقسيمية الضرائي توزع امتيازات ضريبة لاشخاص . وتتقل كاهل تجار جدد صغار بضرائب خيالية لتغطية الفارق .
ملك البلاد يخطب ويتحدث عن ازمة وتضامن مع المواطنين , في الوقت الذي تتجه مصالح الضرائب في وادي اخر , ما الذي يحدث في المغرب ؟ المواطن المقهور يكسرون ظهره في عز ازمة الكورونا , وفي الخطابات التلفزية يتحدثون عن اعفاءات وهمية واقتصاد تضامني وضريبة تضامنية تذهب لكرش الطغاة .
توجهت نحو تقسيمة الضرائب بكلميم قصد طلب مراجعة مبالغ الضريبة التي لا تتوافق مع مستوى دخلي
, فتفاجرئت بتعنت الموضف الدي اخبرنيي برفض الشكاية قبل حتى ان يتوصل به ,
لقد فقدنا الثقة في هاته الدولة القمعية الديكتاتورية , والتي لا تمتلك مقومات دولة ابدا.
ادعوا الى التحقيق في الامتيازات الضريبة التي يمنحها مفتش الضربية بكلميم لاشخاص وفرض ضرائب على تجار جدد صغار
ان التصاريح إجبارية ولا يمكن الاستهانة بها لانها تدخل في إطار ضريبي مقنن ومعمول به منذ عهد الاستقلال ، لانه منذ 2016 اصبحت التصاريح توضع عبر بوابة simpl IR ,في النفوذ الترابي الخاضع للضريبة محل الجدال ،اقول لكل المقاولين ان فكرة او نظام الفورفي لا يخدم المقاول خصوصا عند مراجعة ضريبية حيث يصبح محفوفا بعقوبات وغرامات ومتابعات ،فالملزمين الاشخاص الذاتين ملزمون كذلك باختيار المحاسبة ،في معاملتهم مع الضرائب ولهم نوعين من الأنظمة: النتيجة الصافية الحقيقية او النتيجة الصافية المبسطة ،و ما يطلق عليها بالفرنسية RNR او RNS ,وهذا الأنظمة من اختصاص المحاسب المعتمد او الانتماءية المحاسبتية