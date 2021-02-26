مراكش تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول اللسانيات

مراكش تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول اللسانيات
صورة: و.م.ع
السبت 27 فبراير 2021 - 00:26

تحتضن مدينة مراكش، يومي 11 و12 مارس المقبل، المؤتمر الدولي الأول في اللسانيات حول موضوع “اللسانيات وتقاطع العلوم: بين التشعب والحوار المتعدد التخصصات”.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه بنية البحث في اللسانيات وتحليل الخطاب بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى تسليط الضوء على التعالق الحاصل بين اللسانيات والتخصصات العلمية الأخرى، ومدى إسهام كل واحدة في إنضاج وتطوير العلوم التي تمتح منهما.

كما يسعى المؤتمر، الذي سيكرم هذه السنة الأستاذة الراحلة حياة كرطاوي، إلى تقديم بحوث نظرية وتطبيقية وفق ثلاثة محاور أساسية.

ويهم المحور الأول دراسة البنية الداخلية للغة وامتداداتها التطبيقية من حيث، على الخصوص، الصوتيات، والصرف، والتركيب، والمعجم، والتداوليات وتحليل الخطاب.

ويشمل المحور الثاني اللسانيات وتدريسية اللغات، وتدريس اللغات الأجنبية، وعملية الاكتساب وطرائق تعلم اللغة، والمنهجيات والنظريات التعليمية الحالية، المناهج ومحتويات التدريس، الوسائل التعليمية.

ويتعلق المحور الأخير بتقاطع اللسانيات والتخصصات الأخرى (علم الاجتماع، الترجمة، الأدب، الفلسفة، علم الحاسوب، علم الأعصاب وعلم النفس).

المؤتمر الدولي الأول في اللسانيات تكريم جامعة القاضي عياض مراكش

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