شاب يرتكب جريمة قتل ويسلم نفسه إلى الدرك

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع نواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، شابا في العشرينات من العمر على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بقتل غريمه.

وكان الموقوف قد أقدم، منذ نحو ثلاثة أيام، على توجيه ضربات بواسطة آلة حادة إلى غريمه خلال جلسة خمرية في دوار “كوحايز”، التابع للجماعة الترابية إنشادن، نقل على إثرها الضحية إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة في الطريق.

وأوردت مصادر هسبريس أن المعتدي عمد إلى الفرار نحو وجهة مجهولة، مباشرة بعد الجريمة، قبل أن يسلم نفسه إلى مركز الدرك الملكي، بينما يرجع سبب الواقعة إلى تصفية حسابات شخصية.