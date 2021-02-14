شاب يرتكب جريمة قتل ويسلم نفسه إلى الدرك

شاب يرتكب جريمة قتل ويسلم نفسه إلى الدرك
صورة: أرشيف
الأحد 14 فبراير 2021 - 15:02

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع نواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، شابا في العشرينات من العمر على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بقتل غريمه.

وكان الموقوف قد أقدم، منذ نحو ثلاثة أيام، على توجيه ضربات بواسطة آلة حادة إلى غريمه خلال جلسة خمرية في دوار “كوحايز”، التابع للجماعة الترابية إنشادن، نقل على إثرها الضحية إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة في الطريق.

وأوردت مصادر هسبريس أن المعتدي عمد إلى الفرار نحو وجهة مجهولة، مباشرة بعد الجريمة، قبل أن يسلم نفسه إلى مركز الدرك الملكي، بينما يرجع سبب الواقعة إلى تصفية حسابات شخصية.

اشتوكة آيت باها الدرك الملكي المركز الترابي بلفاع قاتل

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‫تعليقات الزوار

7
  • Mohammed
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:19

    قتل غريمه….مصيبة هذه. كان نشوفو هاد الشي عند ناس مكتب عرفوا اشنو هو الله و لا محمد علي الصلاة و أزكى السلام. اما اسمعوا في المغرب…قبح الله الخمر و لاحولة و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  • ابن الشنفرى
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:27

    قبل ان ادخل الى التفاصيل كنت اعرف ان هذه الجريمة اما وقعت في بلفاع او سلا لعلمي المسبق بأن هاتين المدينتين تشتهران بارتكاب للجرائم، ويمكن ازالة هذه الشهرة عنهما بسهولة عن طريق تنفيذ الاعدام في حق المجرمين والقتلة الذين يمكرون فيهما، فاذا اعدمنا احدهم سيتوقف الباقون .

    6
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  • abdelilahzirari1937**
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:29

    حسب النظرية التي جاء بها العالم الفرنسي إتيان دوكريف،أن ماأقبل عليه الشاب العشريني أقصد المتهم،يشار إليه بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإجتياز،ومن أسبابها الثأر.
    نطلب السلامة وبعد البلاء.

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  • مشاكل صافي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:32

    صافي زعما قديتيها درتي مزية راك ربحتي وفالحقيقة الشيطان هو اللي ربح سيفطك لجنهم قبل الوقت اشمن حياة عندك دابا لا دنيا لا اخرة تكمل حياتك فالحبس وفالاخرة جهنم

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  • مواطن
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:41

    هذه الشتوكة ايت باهى ،اصبحت فيها الجرائم كثيرة يا ترى ماهو السبب ؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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  • عبدالصمد الأندلس
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:42

    مسؤولية الجريمة تقع بالأساس على عاتق الموقعين على رخص الخمارات ، وانتهى الكلام.

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  • مصب نهر
    الأحد 14 فبراير 2021 - 15:43

    هذه المنطقة من المغرب دائما تقع فيها هذه النوعية من الحوادث .القتل والاغتصاب.

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