مرصد يدين مقتل شاب مغربي بسبتة المحتلة‬

سجل محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وفاة شاب مغربي على يد الحرس المدني، خلال محاولة العبور إلى مدينة سبتة المحتلة؛ وذلك بناء على طلب مؤازرة بطلب من أسرة الهالك.
وأضاف الفاعل الحقوقي أن الضحية صابر عزوز، البالغ قيد حياته حوالي 20 سنة، توفي على الساعة الرابعة والنصف من يوم أمس حينما كان يحاول العبور سباحة من سواحل الفنيدق إلى سبتة المحتلة.
وأوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن أسرة الشاب صابر تتهم الحرس المدني الإسباني بقتله بشكل متعمد، عبر استعمالها العنف غير المشروع تجاه شخص أعزل وسط البحر بعدما ظهرت على ملابسه عند انتشاله وإخراج جثته آثار بقع دم.
واعتبر المرصد الحقوقي استعمال السلطات الإسبانية العنف اتجاه الشاب المغربي صابر عزوز انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان وتطورا خطيرا في التعامل مع المهاجرين والهجرة بجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وطالب المصدر ذاته بكشف حيثيات القتل المتعمد لمهاجر غير نظامي أعزل يصارع أمواج البحر من طرف السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة، مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على إسبانيا من أجل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين.
وحمل بنعيسى الحكومة المغربية المسؤولية فيما يخص سياساتها الفاشلة في توفير العيش الكريم لمواطنيها من جهة، وتوظيفها لورقة الهجرة غير النظامية باعتبارها قضية ذات أبعاد إنسانية من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية.
الحكومة : ديري شي حاركة ،درني خاطري حق رب وليت دب كانحس بحال إلى حنا ماعدنا قيمة
ويجي بنادم يقولك المغرب يرد بقوة … تا تعرف شنو هي أبناء بلدك يحاولو يقتحمو بلد ماحاملهمش هربا من جحيم المعيشة في بلدهم؟ ويقومون بالاعتداء عليهم ؟ راه الشوهة وقمة الانحطاط.
الفقرة الاخيرة من المقال هي التي تلخص الواقع المرير:
وحمل بنعيسى الحكومة المغربية المسؤولية فيما يخص سياساتها الفاشلة في توفير العيش الكريم لمواطنيها من جهة، وتوظيفها لورقة الهجرة غير النظامية باعتبارها قضية ذات أبعاد إنسانية من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية.
للأسف لو كانت جنسيته اسبانية او فرنسية لنهض العالم بكامله وندد بالخادث لكن مادام مواطنا مغربيا فليس هناك من يدافع عنه
وعلياش معولين اصلا ونتوما دخلينهوم بزز.الله ارحمو.
باراكا من الكذوب السيد غرق اشمن عنف ولا تخربيق واش حسابليكم متابعين قنوات الصرف الصحي
راه منين مات غير واحد هداك النهار راه معجزة. راه الباشار كثير. يموت بنادم أو مايعيق به حد. صعيب تعرف الأسباب. خاص التشريح الطبي. الله يرحموا
ما نسيتش نهار تقتلات بنت في البحر المغربي من البحرية المغربية و هي متجهة لإسبانيا في قوارب الموت
لا يعقل ان تكون الاهداف السياسية على ضهر المواطنين المغاربة يكفي ان الاغلبية تريد ان تعيش بكرامة لا اقل ولا اكثر وفي الاخير تلقى نفسها يتزايدون عليها لاغراض سياسية محضة ان كانت كذلك هناك ابناء المسؤؤلين والوزراء والبرلمانيين حان الوقت لنرى وطنيتهم ويخرجون الى الوجود كمواطنين مغاربة وليس كاقطاعيين رأسماليين يعيشون على ضهر دافعي الضراءب واقتصاد الريع لنعطي للشعب حقه وكرامته بدل جعله كومبارس يموت في بداية كل محطة
عمره عشرون سنة من مواليد 2001يعني ازداد في الألفية الجديدة ومع العهد الجديد الذي يتبجح ويفتخر بالديمقراطية والنماء والازدهار ورغد العيش والنصب والاحتيال باسم الشعب المغلوب على أمره ومع ذلك وفاته لن تزعزع رمش واحد من الماسكين بزمام الحكم ولن يرتد لهم طرف لأن أعينهم لا تبصر سوى الخيرات التي أغرقو فيها الموطنين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
لا حياة لمن تنادي.
رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أين المسؤولين في المغرب ؟
هل المواطن المغربي أصبح رخيص لهذه الدرجة ؟
لا حولا ولاقوة الابالله العلي العظيم.
يجب أن يكون تحقيق شامل في مقتله، لماذا قتل و ما سبب هجرته الغير مشروعة ؟
و ما سبب هجرة أو هروب المواطنين المغاربة من بلدهم دفعة واحدة ؟ فضيحة.
La garde civile espagnole=assassin
Le gouvernement espagnole =terroriste qui cache un terroriste en collaboration avec les dirigeants algériens terroristes
على المغرب الإستعداد الجيد ووضع كل الاحتمالات الواردة فالصراع مع العدو لا ينحصر فقط في سحب السفير أو الهجرة او زعيم البوليزاريو فقد يتطور الأمر إلى مطلب إسترجاع المدينتين المحتلتين وهدا لن يكون سهلا فاسبانيا قد تتجه نحو الحرب فهدا هو ما يسمى بدراسة مابعد قطع العلاقات فعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات وتقوية الجبهة الداخلية ومعرفة نقاط ضعف العدو وجلب تحالفات الدول الصديقة فالأمر إدا طال فهو خطير ويجب اخده بمحمل الجد فالمملكة دولة عريقة ولها جدور وسلاطين مروا اقوياء فلهدا وجب….يتبع
السلام عليكم
عندما كان حيا يرزق لم يهتم بهاحد، اليوم بعد موته تريدون ان تردوا له الاعتبار، اتركوه يرتاح في قبره بسلام وادعوا له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان،
إذا كنتم بالفعل تريدون انصافه، هاجموا من تسببوا في دفعه ودفع أمثاله للنزوح والهروب من أرض الوطن، المغرب ليس بالدولة التى تنخرها الحرب ولا الجوع، تساءلوا لماذا أهل هذا البلد حلمهم الوحيد هو الهروب وليس الهجرة.
رحم الله الفقيد ،لنكن واضحين و واقعيين، سبتة و مليلية مدينتين مغربيتين لكنهما خاضعتان للسيادة الإسبانية و هي دولة مستعمرة ، محاولة العبور إليها بشكل غير قانوني و بأعداد كبيرة من المواطنين المغاربة يعتبرها الإسبان إعتداء، لأن المغرب يصنف بلد آمن و لا يمنح الأوروبيون للمغاربة صفة لاجئ إلا لبعض المتابعين سياسيا … و ليس كبعض المواطنين الأفارقة الذين تمنح لهم صفة لاجئ لأن بلدانهم تعيش حالة حرب أو القاصرين الذين لهم حماية خاصة في إطار اتفاقيات دولية، فالمجازفة للهجرة بهذا الشكل قرار صعب و يحتمل مخاطر كثيرة
انا لله و إنا اليه راجعون.
أولا ليرحم الله الفقيد و الهم دويه الصبر الجميل و السلوان.
ثانيا الذين يتحدثون الآن عن مشاهد الهجرة السرية نحو الثغر المحتل لم يعايشو ما كان يحدث سنوات التسعينات و بدايات الالفية…
اغلب الذين يتحدثون اما شباب غاب عنه تاريخ ظاهرة الهجرة غير الشرعية اما انه مأخوذ بالعواطف…
لقد مات الألآف في البحر ليس من المغاربة فقط….بل من الجزائريين و التونسيين و الافارقة ايضا….
السبب في نظري هو الفشل في معناه الشامل…
الجميع يتحدث عن فشل الدولة ولا احد يتحدث عن فشل الشباب ايضا.
عنذما تجد شباب فاشل في الدراسة و فاشل في المجتمع و فاشل في العلاقات الاسرية و فاشل في العمل…وفوق ذلك يقنع نفسه ان المشكل كل المشكل في البلد الذي يعيش فيه وانه يجب ان يترك البلد بأي شكل..فيغامر بحياته في عباب البحر ايصل الى ( الفردوس) الاوروبي الذي ما ان يصل الى هناك حتى يكتشف الجحيم الاوروبي.
الفاشل سيبقى فاشلا مهما غير مكان عيشه ما لم يغير نفسه..( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)
قلت سابقا ان بعض شباب الوطن يريدونها باردة..لأن اكتافهم باردة..
و هذا هو لب المشكل.
قلنا ان الشرطة الإسبانية تتحمل مسؤولته. و لما لا نقول أن الحكومة المغربية و سياسة التدبير بالمغرب هي المعنية بالأمر.
اولا حيت كتعرفوا ما ع تخذوا والوا منهم………رحمة الله على الفقيد . النفس التي عززها الله سبحانه وتعالى، ذلها العرب
تعازينا الحارة إلى أسرة هذا الشاب… نسأل الله له ولأمثاله المغفرة والرحمة وأن يتقبله في عداد الشهداء .
نحاول دخول بلدهم بالقوة و ندد ان دافعوا عن حدودهم؟ الي مشا عندهم غامر براسو
أولادنا عياو مايتسناوا…. الحكومة لي جات تبقى تكذب و تنهب ويلا كان شي خدمة أولادهم وعائلاتهم هما الأولين…. أولادنا فقدوا الأمل وعياهم الكذوب والوعود الكاذبة… وعطاوا رأسهم للبحر ولعدو لا يرحمهم… اللهم الموت والقبر…. ولا الموت وانتظار السراب…. كاين لي بقا كيتسنا حتى ناض ليه الشيب في راسو غير بالانتظار…. الغالب الله…. ربي احكم في الظالمين وانت خير الحاكمين…
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أشعر بألم كبير و رغبة في البكاء.
لماذا دمائنا رخيصة؟؟؟
هل أدان هذا المرصد ترك النازحين يلقون بأنفسهم في عرض البحر و معهم الرضع،القاصرين و كل الأعمار؟ هل أدان و يدين المرصد التعذيب،الفرقشة،العرينة، الفساد،احتكار،نهب،تهريب الثروات؟ هذه هي أسباب مقتل الشاب و غرق الآلاف! أية صورة بقيت لنظام سياسي يستهتر بحياة المواطنين،يضغط بهم سياسيا على الجيران،لا يحفظ كرامتهم السياسية،الاقتصادية، الاجتماعية،الفردية والجماعية؟ مراصد المرقة و الفساد، مراكز الدراسات الاستراتيجية المرقية لها مساهمتها و دلوها فيما يجري!يجب تفكيكها و تجفيف منابع المال العام عنها!