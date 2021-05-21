مرصد يدين مقتل شاب مغربي بسبتة المحتلة‬

سجل محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وفاة شاب مغربي على يد الحرس المدني، خلال محاولة العبور إلى مدينة سبتة المحتلة؛ وذلك بناء على طلب مؤازرة بطلب من أسرة الهالك.

وأضاف الفاعل الحقوقي أن الضحية صابر عزوز، البالغ قيد حياته حوالي 20 سنة، توفي على الساعة الرابعة والنصف من يوم أمس حينما كان يحاول العبور سباحة من سواحل الفنيدق إلى سبتة المحتلة.

وأوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن أسرة الشاب صابر تتهم الحرس المدني الإسباني بقتله بشكل متعمد، عبر استعمالها العنف غير المشروع تجاه شخص أعزل وسط البحر بعدما ظهرت على ملابسه عند انتشاله وإخراج جثته آثار بقع دم.

واعتبر المرصد الحقوقي استعمال السلطات الإسبانية العنف اتجاه الشاب المغربي صابر عزوز انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان وتطورا خطيرا في التعامل مع المهاجرين والهجرة بجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وطالب المصدر ذاته بكشف حيثيات القتل المتعمد لمهاجر غير نظامي أعزل يصارع أمواج البحر من طرف السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة، مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على إسبانيا من أجل احترام المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في ما يخص احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين.

وحمل بنعيسى الحكومة المغربية المسؤولية فيما يخص سياساتها الفاشلة في توفير العيش الكريم لمواطنيها من جهة، وتوظيفها لورقة الهجرة غير النظامية باعتبارها قضية ذات أبعاد إنسانية من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية.