مسؤول ينفي "فتح الحمامات" في عمالة المحمدية

نفى مصدر مسؤول من عمالة المحمدية ترخيص السلطة المحلية للحمامات بإعادة فتح أبوابها واستقبال الزبناء، مشددا على أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر، الرافض كشف هويته للعموم، على أن الوضع الحالي يقتضي الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وما يبتغى منه في السيطرة على الوضع الوبائي.

وأكد ذات المصادر على أن اي مستجد في الموضوع سيتم إخبار الرأي العام به وفق القنوات الرسمية المعتادة.

وراجت أخبار على نطاق واسع تفيد أن عمالة المحمدية منحت أرباب الحمامات، التابعين لنفوذها الترابي، الإذن بإعادة فتحها في وجه عموم المواطنين بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك شريطة الحفاظ على البروتوكول الصحي المعمول به، المتمثل في نسبة ملء لا تتجاوز 50 بالمائة.