مسابقة تفتح الباب أمام تطوير السياحة الداخلية

أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية أنه لم تتبق إلا أيام قليلة على موعد المسابقة الوطنية للأفكار المبتكرة في السياحة الداخلية، التي تمنح طلاب الجامعات الفرصة للمشاركة في تطوير السياحة الداخلية وتنميتها.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن هذه المسابقة تنظم من طرف وزارة السياحة، والقطاع المكلف بالتعليم العالي، والشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT”، وتهم فئتين هما “فئة المنتجات و/ أو الخدمات السياحية المندرجة ضمن السياحة الساحلية، والسياحة الثقافية، والسياحة الطبيعية، وفئة الحلول التكنولوجية المبتكرة لزيادة إبداع وتنافسية الفاعلين في قطاع السياحة في تسويق منتجات السياحة الداخلية”.

يشار إلى أن باب المشاركة مازال مفتوحا في وجه الراغبين في تقديم طلباتهم لإبراز قدراتهم الإبداعية والمبتكرة إلى غاية 15 يونيو الجاري، وذلك بالنقر هنا.