مسابقة لتعزيز قيم التعايش

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‫تعليقات الزوار

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  • البجعدي
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:23

    اليهود يريدونك عبد من المستحيل السيد و الصليبيين يضاعون مصالحهم فوق معتقداتك و وجودك و من لا كرامة لهم يستنون رضى اليهود والصليبيين مع العلم ان خالقهم علمهم من 15 القرن انهم لن ينالون الرضى الى بشرط واحد

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  • الملاح
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:38

    لماذا لم يقل المتكلم كلمة يهود و التعايش مع اليهود و لماذا لم تكتب أصلا في اللافتات المعروضة، طبعا لست ضد اليهود و التعايش بل و الإحسان إليهم كما يقول القرآن، ولكن هناك إحساس بأنه لا الزمان و لا المزاج العام و لا حالة الاحتقان الشعبي ضد المخزن، تسمح بهذا التطبيل الواضح لكل ما له علاقة بالكيان الصهيوني، تعابشوا مع الصلاة التي تمنعونها بقوة السلاح و حينها نصدقكم.

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  • لا تخدعونا
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:43

    هذا اسمه التطبيع الاجتماعي . لماذا يطلب من العربي ان يكون مسالما ومستكينا ومهادنا في حين لا احد يجبر الصهاينة على أن يكونوا كذلك ؟بل بالعكس انهم يزدادون تجبرا وطغيانا ؟ يوما ما سيتمكن الصهاينة من التغلغل في مفاصل الدولة وعندءذ لن يستطيع احد مواجهتهم . وبالتالي انتظروا الانحلال الخلقي وتغيير المناهج وتغيير المبادىء والقيم . وانتظروا التفرقة والعنصرية والإلحاد ووووو….والايام بيننا .

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  • عزيز
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 13:01

    المشكل ماشي التعايش مع المسلمين والديانات الأخرى…. بل المشكل مع الحكومة والمسلمين التي تغلق المساجد وتمنع شعائر رمضان المعظم. …. بينما الكفار في دول العالم سمحوا للمسلمين بقيام الشعائر الدينية في المساجد….. في دولة اسلامية يحارب الإسلام.

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