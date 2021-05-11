مسنة تروج آلاف الأقراص المخدرة بالدار البيضاء

مسنة تروج آلاف الأقراص المخدرة بالدار البيضاء
صورة: هسبريس
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 20:18

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الإثنين، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 66 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد عملية التفتيش المنجزة، التي أسفرت عن العثور بحوزتها على 6000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

أقراص طبية مخدرة الشرطة القضائية المديرية العامة للأمن الوطني مدينة الدار البيضاء

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