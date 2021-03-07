مشاريع تنموية تدعم "السلاليات" في شفشاون

قامت مصالح الوصاية على الجماعات السلالية بشفشاون بإنجاز مشاريع تنموية واجتماعية لفائدة ساكنة هذه الجماعات، يتم تمويلها كليا أو جزئيا من مواردها المالية.

وحسب بلاغ لعمالة إقليم شفشاون، فإن إنجاز هذه المشاريع “يأتي استجابة لحاجيات حقيقية وملموسة ومعبر عنها من طرف أعضاء الجماعات السلالية، ومساهمة في المجهود الذي تبذله الدولة للنهوض بساكنة العالم القروي”.

وفي هذا الصدد، ترأس عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، يوم الجمعة الماضي بمقر العمالة، اجتماعا خصّص لتوقيع اتفاقيات شراكة تتعلق بدعم التعاونيات النسائية للجماعات السلالية بالإقليم برسم سنتي 2020/2021، بشراكة مع مجموعة من المتدخلين.

ووفق المصدر ذاته فإن جانب تعبئة الأراضي السلالية “يساهم في إنجاز مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لتحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي؛ كما يعتبر هذا البرنامج مرحلة أولى ضمن حلقات متواصلة لتنزيل اتفاقيات الشراكة المبرمة في هذا الإطار”.

وزاد البلاغ أن المرأة السلالية بالإقليم حصدت مشاريع تنموية تم التوقيع عليها وتخص إحداث وحدة لتصبير الزيتون للنساء السلاليات بجماعة ببني دركول بكلفة مالية تقدر بـ 3 ملايين درهم، لفائدة التعاونية الفلاحية تازية للمرأة السلالية، بالإضافة إلى إحداث مركز سوسيومهني لفائدة الشباب والنساء السلاليات بنفس الجماعة بقيمة مالية تقدر بـ 2.4 ملايين درهم؛ فضلا عن إحداث وحدة لتربية الماعز الحلوب لفائدة النساء السلاليات بالجماعة السلالية البلاط، بكلفة مالية تقدر بـ: 1 مليون درهم، لفائدة التعاونية النسائية العبارية ببني فغلوم.