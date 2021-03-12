مشاريع مدرة للدخل تسعد سجناء سابقين بتاونات

أشرف سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الخميس، بمقر العمالة، رفقة خالد الأزمي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لجهة فاس مكناس، على تسليم الدفعة الأولى من مشاريع أنشطة مدرة للدخل لفائدة 12 من السجناء السابقين المفرج عنهم، القاطنين للإقليم.

ووفقا لما أفادت به عمالة تاونات، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، رصد لهذه المشاريع غلاف مالي يقدر بحوالي 400 ألف درهم، بتمويل في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشأن دعم وإحداث مقاولات صغرى وأنشطة مدرة للدخل لفائدة الأشخاص المفرج عنهم الساكنين بإقليم تاونات والمستوفين للشروط المطلوبة.

وأوضحت عمالة تاونات أن هذه المشاريع تتكون من تجهيزات ومعدات خاصة بالحلاقة والتجميل والكتابة العمومية والفصالة والخياطة وتربية النحل وإنتاج العسل، فضلا عن مشاريع تخص تربية المواشي والتي تتوزع على 4 مشاريع تهم تربية البقر الحلوب، و3 تتعلق بتربية الأغنام، ومشروع واحد يخص تربية الماعز.

وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة من أجل تسهيل ولوج السجناء السابقين المفرج عنهم إلى سوق الشغل، وإعادة إدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي والمهني، والحد من الفقر والهشاشة في صفوفهم، وضمان العيش الكريم لهم، والتقليص من ظاهرة العود، تماشيا مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يضيف المصدر ذاته.