مشروع إعلامي جديد يرى النور في خريف 2022

مشروع إعلامي جديد يرى النور في خريف 2022
صورة: أرشيف
الأحد 21 مارس 2021 - 20:45

كلفت مجموعة رجال أعمال مغاربة إعلاميا مخضرما مقيما في الخارج بالاشتغال على مشروع بوابة إخبارية جديدة تصدر بأربع لغات وتنطلق من العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع بأن المشروع الجديد سينطلق في خريف 2022، وسيركز على الأجناس الصحافية الكبرى وعلى “الويب تيفي” بمعايير مهنية واحترافية عالية، مع الانفتاح على جميع التيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق مع جميع المساهمين على التاريخ المبدئي سالف الذكر تفاديا لأي تأويل أو ربط محتمل بين تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتوجهات التحريرية للبوابة الإخبارية، مشيرا إلى أن المشروع الإعلامي الجديد يطمح كذلك إلى استقطاب وجوه تلفزيونية وكفاءات إعلامية مغربية مقيمة في الخارج.

وختم المصدر حديثه لهسبريس بالقول إن “المشروع المهني الجديد يأتي كذلك للقطع مع التجارب الفردية الهاوية التي أطلقها حفنة من “رعاة الفساد الإعلامي” مع اقتراب الموعد الانتخابي والتي تعتمد إمّا على التحرش بمهنة الصحافة و”العربدة الإلكترونية” أو عبر “التسول الصحافي”…”، على حد تعبير المصدر ذاته.

"الويب تيفي" الاستحقاقات الانتخابية بوابة إخبارية رجال أعمال مغاربة

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‫تعليقات الزوار

2
  • أيتبها أوبها الغالية
    الأحد 21 مارس 2021 - 21:18

    المغرب يحتاج الى دراع إعلامي قوي يدافع على مصالحه و إظهار إشعاع المملكة المغربية على الصعيد الدولي كما فعلت دول أخرى قزمية الجغرافية تم النفخ فيها إعلاميا!!
    الإعلام القوي يعطي للدول مكانتها الحقيقية و لدينا ما يكفي من كفاءات إعلامية مثقفة تتقن لغات اجنبية عديدة! الى الأمام

    10
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  • [email protected]
    الأحد 21 مارس 2021 - 21:28

    good luck to Morocco good think

    3
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