مشروع إعلامي جديد يرى النور في خريف 2022

كلفت مجموعة رجال أعمال مغاربة إعلاميا مخضرما مقيما في الخارج بالاشتغال على مشروع بوابة إخبارية جديدة تصدر بأربع لغات وتنطلق من العاصمة الاقتصادية للمملكة.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع بأن المشروع الجديد سينطلق في خريف 2022، وسيركز على الأجناس الصحافية الكبرى وعلى “الويب تيفي” بمعايير مهنية واحترافية عالية، مع الانفتاح على جميع التيارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق مع جميع المساهمين على التاريخ المبدئي سالف الذكر تفاديا لأي تأويل أو ربط محتمل بين تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتوجهات التحريرية للبوابة الإخبارية، مشيرا إلى أن المشروع الإعلامي الجديد يطمح كذلك إلى استقطاب وجوه تلفزيونية وكفاءات إعلامية مغربية مقيمة في الخارج.

وختم المصدر حديثه لهسبريس بالقول إن “المشروع المهني الجديد يأتي كذلك للقطع مع التجارب الفردية الهاوية التي أطلقها حفنة من “رعاة الفساد الإعلامي” مع اقتراب الموعد الانتخابي والتي تعتمد إمّا على التحرش بمهنة الصحافة و”العربدة الإلكترونية” أو عبر “التسول الصحافي”…”، على حد تعبير المصدر ذاته.